La quita de la deuda de Chiqui Montero agrava la brecha financiera en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía

La condonación parcial de la deuda autonómica impulsada por María Jesús Montero reabre el debate territorial en España. El plan, que asume hasta 83.000 millones de euros del pasivo regional, ha sido recibido con alivio en algunos territorios, pero con profundo malestar en otros. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía —las tres regiones que arrastran un mayor déficit estructural en financiación— denuncian que el reparto penaliza a quienes más han sufrido la infrafinanciación durante años.

Un reparto desigual: Cataluña recibe mucho más

Según los cálculos difundidos por centros como Fedea y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el modelo aprobado favorece sobre todo a Cataluña, que recibirá un “bonus” medio de 1.063 euros por habitante gracias al mecanismo de condonación. En cambio, en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, la ayuda estatal se traduce en un saldo negativo de entre 411 y 1.474 euros por cabeza respecto a un reparto que ponderara la infrafinanciación histórica y el peso poblacional.

Este resultado se explica porque el Ministerio ha optado por condonar deuda calculada sobre el volumen total acumulado bajo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento creado tras la crisis financiera para rescatar a las comunidades más endeudadas. Sin embargo, si la condonación se ajustara a las necesidades reales derivadas del déficit crónico en financiación y se ponderara por población, el reparto sería radicalmente distinto y mucho más favorable para las regiones peor financiadas.

Cataluña: +1.063 euros por habitante (bonus)

Andalucía/Murcia/C. Valenciana: entre -411 y -1.474 euros por habitante (pérdida neta respecto a criterios objetivos)

La raíz del problema: un sistema de financiación agotado

Expertos y responsables autonómicos coinciden en señalar que el verdadero origen del agravio es el actual modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009 y caducado desde 2014. Este sistema genera diferencias de hasta un 32% en los recursos disponibles para cubrir servicios públicos esenciales entre las comunidades mejor y peor financiadas. En el caso de Murcia, la diferencia con la comunidad que más recursos recibe alcanza los 898 euros por habitante según datos recientes. Tanto Murcia como Comunidad Valenciana necesitan más de 1.300 millones adicionales al año para igualar su financiación per cápita con la media nacional.

Según informes del Ivie, hasta el 95% de la deuda actual de Murcia es consecuencia directa de esa infrafinanciación crónica. El endeudamiento autonómico no responde tanto a una mala gestión como a un déficit persistente de recursos estatales.

Andalucía: autosuficiencia financiera… pero con reservas

En Andalucía, la Junta ha anunciado que alcanzará plena autonomía financiera en 2026, dejando de depender del Estado para obtener liquidez. La región será capaz entonces de salir directamente a los mercados para financiarse. Sin embargo, su Gobierno mantiene una postura muy crítica hacia el diseño del plan estatal: «No vamos a recibir un cheque con 18.000 millones; esto es solo un ajuste contable», señaló Carolina España, portavoz económica andaluza.

En cifras absolutas, Andalucía será junto a Cataluña una de las comunidades más beneficiadas en términos brutos —18.791 millones asumidos por el Estado— pero la distribución per cápita sigue siendo desfavorable si se compara con los parámetros objetivos defendidos por expertos independientes.

El contexto político: tensiones y ausencias en la negociación

El acuerdo fue posible gracias al pacto entre PSOE y ERC para desbloquear parte del endeudamiento catalán, pero se extendió después al resto del régimen común autonómico —quedan fuera Euskadi y Navarra por su régimen foral propio—. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el proyecto sólo con los votos favorables de gobiernos socialistas; las regiones gobernadas por el PP abandonaron la reunión como protesta ante lo que consideran una medida «divisiva» que no resuelve los problemas estructurales del sistema financiero regional.

En paralelo, comunidades como Madrid han denunciado que “no van a tener más dinero para gasto social”, ya que la quita no supone nuevas transferencias directas sino solo una reducción contable del stock de deuda pendiente.

Impacto real: alivio temporal pero sin solución estructural

El alivio inmediato para las arcas autonómicas será parcial: las regiones podrán dedicar menos recursos al pago anual de intereses y tendrán mayor margen fiscal temporalmente para inversión pública o políticas sociales. Pero los problemas estructurales persisten:

El sistema sigue generando desigualdad territorial

La presión europea obliga a mantener disciplina fiscal

La reforma del modelo financiero queda pospuesta sin fecha clara

Representantes regionales insisten en que esto es solo “un parche” que no compensa años de discriminación financiera ni garantiza igualdad futura. La exigencia principal sigue siendo una reforma profunda del sistema estatal, basada en criterios objetivos y transparentes.

Perspectivas inmediatas

Con una ratio deuda/PIB nacional próxima al 102%, España encara ahora una etapa crucial para consolidar la reducción del endeudamiento regional sin poner en riesgo los servicios básicos ni la inversión productiva. El pulso entre comunidades seguirá vivo mientras no se aborde una solución definitiva al modelo financiero autonómico.

La quita diseñada por Chiqui Montero sirve como ejemplo claro: resolver desequilibrios históricos exige algo más que ajustes contables; requiere consensos amplios y decisiones valientes sobre cómo se reparte realmente el dinero público entre todos los ciudadanos españoles.