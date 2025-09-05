Sopapo de la CNMV al Gobierno: luz verde a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado este viernes el visto bueno a la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. La autorización supone un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto todo tipo de obstáculos a esta adquisición por petición de sus socios golpistas. Pese a ello, el organismo corrobora que todos los trámites administrativos se han presentado en tiempo y forma, y significa que la operación vaya a seguir adelante. Ahora serán los accionistas de la entidad catalana los que tendrán que tomar la decisión.

BBVA ya ha adelantado que lanzará su OPA de carácter hostil sobre Sabadell el próximo lunes, 8 de septiembre, y que finalizará el 7 de octubre, según la fechas previstas incluidas en la documentación remitida hoy junto al folleto de la oferta.

En medio del plazo de aceptación, que durará 30 días naturales, el 18 de septiembre, el consejo de Banco Sabadell deberá emitir un informe sobre su postura de la OPA, indica el propio BBVA. El 14 de octubre se publicarán los resultados de la oferta y entre el 17 y el 20 de octubre se procederá a la liquidación de la misma.

Condiciones de la OPA: ecuación mixta y flexibilidad estratégica

La oferta aprobada por la CNMV consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del banco catalán. El plazo para aceptar la propuesta será de 30 días naturales, iniciándose el día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio oficial. Este formato mixto busca atraer tanto a inversores orientados al largo plazo como a quienes prefieren liquidez inmediata.

La CNMV considera ajustados los términos a las normas vigentes y suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA tras las últimas modificaciones registradas el pasado 3 de septiembre.

La oferta es voluntaria y no se acoge a los criterios sobre precio equitativo exigidos en las OPAs obligatorias, lo que otorga margen estratégico a BBVA frente a posibles exigencias regulatorias.

La operación podría convertir al grupo resultante en el tercer mayor banco europeo por capitalización bursátil, solo por detrás de BNP Paribas y Banco Santander.

En paralelo, la SEC estadounidense ha autorizado que BBVA pueda limitar la OPA al 30% del capital de Sabadell, rebajando el umbral mínimo inicial del 50%, lo que da flexibilidad adicional para consolidar una participación significativa sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta. Este ajuste normativo es relevante porque permite maniobrar con mayor agilidad ante eventuales rechazos o reticencias entre los accionistas del banco catalán.

Reacción del mercado: volatilidad y reajustes en el IBEX 35

El anuncio ha generado un clima de volatilidad en el IBEX 35, con movimientos dispares entre las principales acciones bancarias y sectores cíclicos. Septiembre suele ser un mes difícil para las bolsas españolas, acentuado este año por reajustes de carteras y recogida de beneficios tras un agosto positivo.

El IBEX 35 se aleja del nivel simbólico de los 15.000 puntos, aunque ha marcado sesiones positivas recientes gracias a valores como Grifols, Laboratorios Rovi y BBVA, este último impulsado precisamente por el efecto OPA.

, aunque ha marcado sesiones positivas recientes gracias a valores como Grifols, Laboratorios Rovi y BBVA, este último impulsado precisamente por el efecto OPA. En sesiones recientes, la banca lidera avances: BBVA sube un 2,46% en una jornada donde el selectivo gana un 0,87% hasta los 14.918 puntos.

Sin embargo, persiste presión sobre acciones cíclicas como IAG o ArcelorMittal, castigadas por la incertidumbre macroeconómica y el temor a ralentización internacional.

La entrada estratégica de grandes institucionales –como Citigroup elevando su participación en Amadeus– contrasta con ventas tácticas a corto plazo, reflejando una visión dividida entre inversores que apuestan por consolidación bancaria y quienes prefieren esperar nuevas señales macroeconómicas.

Análisis fundamental: implicaciones para las acciones bancarias

La autorización definitiva activa una nueva etapa para las cotizaciones tanto de BBVA como de Sabadell:

Para BBVA, la operación supone una apuesta clara por escalar posiciones en Europa. Si logra superar el umbral mínimo del 30% (o incluso acercarse al control), podría desencadenar un rally alcista basado en sinergias operativas y reducción de costes.

Para Sabadell, los accionistas deben valorar si les compensa aceptar una ecuación mixta que implica dilución pero también acceso inmediato a liquidez. El canje propuesto ha sido considerado suficiente por el regulador, aunque no responde a criterios tradicionales sobre precio equitativo.

, los accionistas deben valorar si les compensa aceptar una ecuación mixta que implica dilución pero también acceso inmediato a liquidez. El canje propuesto ha sido considerado suficiente por el regulador, aunque no responde a criterios tradicionales sobre precio equitativo. El mercado observa con atención posibles movimientos defensivos o alternativas estratégicas que pueda activar Sabadell para mantener autonomía.

En este contexto conviene seguir muy cerca los volúmenes negociados durante el periodo de aceptación y cualquier señal que apunte a cambios en el posicionamiento institucional.

Predicciones económicas: ¿qué esperar para España e IBEX 35?

Las previsiones económicas para España mantienen cierta robustez pese a las incertidumbres internacionales. Se espera que el PIB español crezca entre 2,3% y 2,4% en 2025, ligeramente inferior al ritmo del año anterior pero muy superior al entorno europeo.

La Cámara de Comercio prevé una creación neta de 430.000 empleos en 2025, apoyada por una aportación exterior más vigorosa y una inflación general moderada (2,3%).

en 2025, apoyada por una aportación exterior más vigorosa y una inflación general moderada (2,3%). Sectores tecnológicos, servicios profesionales e industria farmacéutica muestran potencial alcista frente a ramas más expuestas al comercio global como textil o papelera.

El menor precio energético respecto al resto de Europa sigue favoreciendo la competitividad manufacturera española.

En cuanto al IBEX 35:

Se observa un potencial alcista limitado mientras persista la cautela ante datos macro internacionales (especialmente empleo estadounidense) y se mantenga el ciclo de tipos elevados.

Bankinter mantiene recomendación positiva sobre Iberdrola con precio objetivo superior al actual (+13,5%), mientras otros valores defensivos ganan peso en carteras institucionales.

Recomendaciones para inversores

Ante esta coyuntura marcada por movimientos corporativos relevantes y cierta inestabilidad macroeconómica:

Valorar activamente posiciones en bancos españoles: La OPA sobre Sabadell puede ofrecer oportunidades tácticas tanto en el corto plazo (posible revalorización) como estratégicas (apuesta por consolidación bancaria).

Mantener prudencia en sectores cíclicos expuestos a ralentización internacional; priorizar valores defensivos o con potencial alcista probado.

Seguir muy atentamente las próximas semanas: evolución del periodo de aceptación OPA, reacción institucional e impacto real sobre cotizaciones.

Revisar carteras antes del cierre anual; septiembre es tradicionalmente mes volátil y conviene ajustar exposición según nuevos datos macro.

La decisión final está ahora en manos de los accionistas. Pero lo cierto es que este episodio marcará tendencia tanto para la banca española como para todo el IBEX 35. Quien actúe con información precisa y visión estratégica tendrá ventaja competitiva real.