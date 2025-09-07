  • ESP
Evento internacional reúne a influyentes figuras de Hispanoamérica, Europa y Marruecos

Madrid será sede del “Foro Europeo de Mujeres Empresarias, Políticas y Diplomáticas Hispanoamericanas”

La cita impulsará el liderazgo femenino y premiará la excelencia en una gala exclusiva en el Hotel Intercontinental de Madrid

El próximo 25 de septiembre, la consultora Breyssi Arana Consulting presentará un evento sin precedentes que reunirá a las mujeres más influyentes de Hispanoamérica, Europa y Marruecos en el Senado de España. El Foro Europeo de Mujeres Líderes se consolida como un espacio exclusivo para visibilizar talento, impulsar el liderazgo femenino y generar alianzas estratégicas transcontinentales.

El foro contará con más de 150 líderes provenientes de 25 países y con la colaboración de 40 instituciones, entre ellas embajadas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales. A través de paneles de liderazgo, mesas redondas sectoriales y dinámicas de networking de alto nivel, las participantes explorarán oportunidades en política, diplomacia y negocios, creando vínculos que trascienden fronteras.

En la agenda destacan:

  • Apertura con discursos de autoridades del Senado y representantes diplomáticos.
  • Paneles sobre liderazgo femenino y derechos humanos ante los retos tecnológicos.
  • Sesiones especializadas en diplomacia, emprendimiento y política.
  • Como complemento al debate intelectual, se celebrará la entrega de reconocimientos y galardones Premios a la Excelencia, concedidos en el marco del Foro Europeo de Mujeres Políticas y Empresarias Latinoamericanas.
  • Esta ceremonia tendrá lugar en una velada especial en el Hotel Intercontinental de Madrid y será presentada por Alfonso Merlos, presidente de Grupo El Mundo Financiero y vicepresidente de Dexter Global Finance.

El foro tiene como objetivo empoderar a las mujeres líderes, visibilizar sus logros y generar un impacto duradero en la política, la economía y la sociedad, promoviendo un liderazgo inclusivo, innovador y transformador.

Sobre Breyssi Arana Consulting

Especializada en relaciones internacionales y diplomacia corporativa, la consultora conecta el talento latinoamericano con oportunidades europeas, fortalece redes institucionales y promueve el liderazgo femenino como motor de cambio global.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

