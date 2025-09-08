Hay más gente cobrando el paro que parados

En España vivimos un fenómeno que desafía toda lógica: en 9 provincias hay más personas cobrando el paro que parados registrados oficialmente. Almería (125,3%), Huelva (135%), Jaén (114,3%), Baleares (114,3%), Huesca (105,6%), Teruel (105,2%), Soria (107,5%), Castellón (100,5%) y Cáceres (102,5%) aparecen con tasas de cobertura superiores al 100%.

La explicación oficial es que los fijos discontinuos inflan estas cifras en temporada baja.

Pero, ¿Cómo es posible que incluso en zonas turísticas como Baleares, Almería o Huelva, en pleno verano, haya más prestaciones que parados?

Lo que debería ser un sistema de empleo transparente se ha convertido en un auténtico laberinto estadístico.

El Gobierno presume de récords en el mercado laboral mientras los números revelan una paradoja: menos paro declarado, pero más dinero que nunca destinado a prestaciones. ¿Estamos ante un simple desfase estadístico, un maquillaje político para vender éxitos ficticios o, directamente, un fraude al contribuyente?

Lo cierto es que, con estos datos en la mano, la confianza en las estadísticas oficiales queda seriamente en entredicho.