Elon Musk pierde a manos de Larry Ellison el trono del más rico del mundo en una batalla bursátil sin precedentes y lo recupera en minutos

El universo de los grandes patrimonios vive días de vértigo.

El pulso entre Larry Ellison y Elon Musk por el título de la persona más rica del mundo es más que una anécdota: ilustra cómo la economía global está cada vez más dominada por el valor de las grandes tecnológicas y la volatilidad de los mercados financieros.

En cuestión de horas, la fortuna personal de los protagonistas puede variar en decenas de miles de millones, al ritmo de los titulares y las cifras de resultados.

La batalla sigue abierta.

La volatilidad, la innovación tecnológica y la competencia feroz entre los gigantes de la nube y la inteligencia artificial seguirán decidiendo quién ostenta el liderazgo en la cima de la riqueza mundial. El espectáculo bursátil no da tregua, y cada resultado trimestral puede cambiar el tablero de juego en tiempo real.

El miércoles, Larry Ellison, fundador y presidente de Oracle, superó por primera vez a Elon Musk como la persona más rica del mundo, tras una jornada histórica en la que las acciones de Oracle se dispararon más de un 40%, catapultando su fortuna en más de 100.000 millones de dólares en apenas unas horas. Sin embargo, la reacción de los mercados no tardó en devolver la incertidumbre: Musk recuperó el liderazgo después de un rebote en el valor de Tesla y de ajustes en la valoración de sus activos privados, como SpaceX.

La fotografía actual es un fiel reflejo de la velocidad a la que pueden cambiar las posiciones en la cúspide del ranking mundial de riqueza, especialmente cuando los gigantes tecnológicos compiten en plena carrera por la inteligencia artificial.

El efecto Oracle: Ellison desbanca a Musk

El salto de Larry Ellison no es casual. La última presentación de resultados de Oracle sorprendió a los analistas y al mercado: la compañía anunció unos ingresos trimestrales de 15.900 millones de dólares, un 11% más que el año anterior, impulsados sobre todo por su negocio en la nube, que creció un 14%. El dato más impactante fue el de las obligaciones de rendimiento pendientes —contratos firmados y aún no ejecutados—, que ascendieron a 455.000 millones de dólares, cuadruplicando la cifra de hace un año.

Este crecimiento vertiginoso está directamente vinculado a la expansión de los servicios en la nube y la integración de inteligencia artificial en su oferta. El propio Ellison subrayó que los ingresos procedentes de bases de datos multicloud —servicios que utilizan simultáneamente infraestructuras de Amazon, Google y Microsoft— crecieron un 1.529% en el último trimestre, una cifra que ilustra el peso que la IA y la gestión de datos están adquiriendo en la nueva economía digital.

Números que impresionan

Números que impresionan

Las acciones de Oracle alcanzaron un máximo intradía de 345,68 dólares, la mayor subida en un solo día en la historia de la empresa. Incremento de patrimonio: Ellison sumó 101.000 millones de dólares a su fortuna en una sola jornada, alcanzando los 393.000 millones según Bloomberg, por delante de los 385.000 millones de Musk en ese momento.

Ellison sumó 101.000 millones de dólares a su fortuna en una sola jornada, alcanzando los 393.000 millones según Bloomberg, por delante de los 385.000 millones de Musk en ese momento. Crecimiento anual: Ellison ha duplicado su patrimonio en lo que va de 2025, con un incremento de más de 200.000 millones de dólares.

Ellison ha duplicado su patrimonio en lo que va de 2025, con un incremento de más de 200.000 millones de dólares. Contratos en la nube: Oracle firmó cuatro contratos multibillonarios en el último trimestre, con una previsión de ingresos en la nube que podría llegar a los 144.000 millones en 2030.

La reacción de Musk y la volatilidad de Tesla

El liderazgo de Elon Musk en el ranking de los más ricos siempre ha estado ligado a la volatilidad de Tesla y al valor de sus empresas privadas. En 2025, Tesla ha sufrido una caída de más del 12% en bolsa, lastrada por la desaceleración de las ventas de vehículos eléctricos y la incertidumbre política en Estados Unidos. Sin embargo, la valoración de SpaceX y los vaivenes de otros activos permiten que Musk recupere posiciones rápidamente cuando el mercado se estabiliza o revaloriza sus participaciones.

Además, existe una notable diferencia entre los cálculos de los principales índices de riqueza. Mientras Bloomberg sitúa la fortuna de Musk en torno a los 385.000 millones, Forbes la eleva hasta los 439.000 millones, sobre todo por la valoración que otorga a SpaceX y otras participaciones privadas. Esta disparidad refleja la opacidad y la dificultad para valorar activos no cotizados, que pueden ser revisados al alza o a la baja en función de nuevas rondas de financiación o cambios en el mercado.

La inteligencia artificial como motor de riqueza

El ascenso de Oracle se enmarca en la nueva batalla global por el dominio de la inteligencia artificial y la nube. Empresas como Amazon, Microsoft, Google y la propia Oracle compiten por captar los contratos más jugosos en un sector que está redefiniendo los modelos de negocio y la cadena de valor tecnológica.

Oracle ha logrado posicionarse como uno de los actores clave gracias a su apuesta por la nube y la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial.

La firma de contratos multibillonarios con grandes corporaciones y gobiernos anticipa que la demanda de infraestructura en la nube y soluciones de IA seguirá creciendo de manera explosiva.

La capitalización bursátil y, por tanto, la fortuna de sus principales accionistas, puede variar de manera abrupta en función de los resultados trimestrales, las previsiones de crecimiento y el apetito inversor.