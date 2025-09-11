Sánchez maniobra en Bruselas para intentar afianzar a Calviño en el BEI

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Bruselas es escenario de intensas negociaciones políticas en las que el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, busca fortalecer la posición de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo: blindar el mandato de la expresidenta económica española ante las crecientes presiones internas y externas, en un momento marcado por la polémica decisión de la UE de embargar a Israel en respuesta a la situación en Gaza.

El contexto europeo se ha vuelto especialmente complejo para la diplomacia española. Por un lado, el Gobierno de Moncloa intenta asegurar que los apoyos a Calviño en el BEI no se vean erosionados por las divisiones dentro del Consejo Europeo y las críticas de ciertos Estados miembros. Por otro, la reciente decisión de la UE sobre el embargo a Israel ha sido utilizada por la oposición política y mediática para cuestionar la independencia y la idoneidad de la institución financiera europea bajo liderazgo español.

Un liderazgo bajo escrutinio

Desde su nombramiento como presidenta del BEI en enero de 2024, Nadia Calviño ha impulsado una agenda marcada por la financiación de proyectos estratégicos en sectores como la transición energética, la innovación y la defensa. Bajo su dirección, España ha logrado captar 10.949 millones de euros en préstamos del BEI en 2024, la cifra más alta desde 2015 y la mayor entre los países miembros, superando a potencias tradicionales como Italia y Francia. Esta financiación récord ha sido recibida con aplausos en algunos círculos, pero también ha despertado suspicacias sobre un posible trato de favor hacia España.

En paralelo, el BEI ha reforzado su apoyo a iniciativas de sostenibilidad y desarrollo urbano, como demuestra el reciente préstamo de 175 millones de euros concedido a Barcelona para proyectos de regeneración urbana y lucha contra el cambio climático. Estas actuaciones buscan consolidar la reputación del banco como motor de transformación europea, pero también sirven para proyectar la influencia española en el escenario comunitario.

La estrategia de Sánchez: alianzas y pactos en Bruselas

Ante el clima de incertidumbre, Pedro Sánchez ha intensificado los contactos diplomáticos con socios clave de la UE. El presidente del Gobierno busca un respaldo explícito a Calviño que trascienda los apoyos iniciales obtenidos en 2023, cuando la candidatura de la exministra fue avalada por Alemania y Bélgica antes de recibir el visto bueno del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. Ahora, el reto consiste en sellar un nuevo pacto que refuerce la estabilidad institucional del BEI y aleje el fantasma de una moción de censura impulsada por sectores críticos con la gestión actual.

La presión política no es menor. En el Parlamento Europeo, las fuerzas de extrema derecha han intentado capitalizar el descontento generado por el embargo a Israel, presentando mociones para cuestionar tanto la política exterior de la Comisión como la legitimidad de las instituciones dirigidas por figuras socialdemócratas. Sin embargo, los grupos proeuropeos han cerrado filas para evitar que estas iniciativas prosperen, conscientes de que la estabilidad del BEI es clave para la credibilidad financiera de la UE en un contexto internacional volátil.

Críticas y desafíos internos

Dentro de España, la oposición ha aprovechado el contexto para arremeter contra el Gobierno, sugiriendo que las maniobras en Bruselas responden más a intereses personales y partidistas que al bien común europeo. Las críticas se han intensificado tras el embargo a Israel, con voces que acusan al Ejecutivo de utilizar la política internacional como cortina de humo para desviar la atención de escándalos internos y de la parálisis legislativa que arrastra desde 2023.

En el propio entorno progresista, algunos aliados tradicionales han mostrado reservas respecto a la creciente militarización de la agenda europea, impulsada en parte desde el BEI bajo la presidencia de Calviño, que ha triplicado la financiación a proyectos de seguridad y defensa. Este giro estratégico ha generado incomodidad entre partidos como Sumar y Podemos, que han expresado su rechazo a un incremento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales.

El papel de la diplomacia financiera

En este escenario, el Banco Europeo de Inversiones se consolida como un actor clave no solo en la financiación de proyectos, sino también en la articulación de consensos políticos en la UE. La capacidad de Calviño para mantener el equilibrio entre los intereses nacionales y la agenda comunitaria será determinante para su continuidad al frente del organismo. Su gestión está bajo la lupa no solo por la cuantía de los fondos asignados a España, sino también por la orientación de las inversiones hacia sectores considerados estratégicos para el futuro de la Unión, como la transición verde, la digitalización y la autonomía industrial.

En los próximos meses, la capacidad de Sánchez para tejer alianzas y negociar apoyos en Bruselas será fundamental para blindar la presidencia de Calviño en el BEI. La estabilidad de la institución y la proyección internacional de la economía española están en juego, en un contexto donde cada decisión se analiza con lupa y cualquier desliz puede convertirse en un arma arrojadiza en la batalla política europea.

Las próximas cumbres y reuniones del Consejo Europeo marcarán el tono de la negociación y definirán si la apuesta de Moncloa por un liderazgo fuerte en el BEI se traduce en mayor influencia o en nuevas fuentes de conflicto. Por ahora, la estrategia parece clara: reforzar el apoyo comunitario a Calviño y consolidar a España como uno de los actores más relevantes en la arquitectura financiera de la Unión Europea.