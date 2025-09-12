El BCE congela los tipos y da un respiro a las hipotecas en España

El pulso hipotecario en España vive un momento de respiro. La última decisión del Banco Central Europeo (BCE), que mantiene los tipos de interés oficiales sin cambios, consolida una tendencia de alivio para los hogares con préstamos hipotecarios. A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, el tipo de depósito permanece en el 2%, un nivel que no se veía desde antes del ciclo de subidas iniciado en 2022, y la presidenta Christine Lagarde ha reconocido que la inflación ya se mueve cerca del objetivo del 2%.

El anuncio del BCE no ha sorprendido a los mercados, pero sí aporta certidumbre a miles de familias y compradores potenciales. Después de meses de subidas de tipos para combatir la inflación, la institución europea confirma el cambio de ciclo y refuerza la sensación de que los tipos han tocado techo por ahora.

¿Qué implica esta decisión para tu hipoteca?

El impacto sobre las hipotecas en España es inmediato, sobre todo en aquellas referenciadas al euríbor, el índice al que están vinculados la mayoría de los préstamos a tipo variable. Desde el máximo registrado en octubre de 2023 (4,16%), el euríbor ha caído más de un punto y, en septiembre de 2025, se sitúa en torno al 2,4%, su nivel más bajo desde 2022.

Para hipotecas variables, las cuotas han bajado con fuerza en los últimos meses.

En hipotecas fijas, los bancos ya ofrecen tipos por debajo del 2,75% y, en algunos casos, hasta del 2,5% para los mejores perfiles.

Las hipotecas mixtas, que combinan un periodo inicial fijo con uno variable, ganan atractivo con ofertas iniciales por debajo del 2% TIN.

La previsión para lo que queda de año es que el euríbor siga descendiendo, impulsado por la competencia entre entidades y la expectativa de que el BCE mantenga los tipos en estos niveles o incluso los reduzca si la inflación sigue moderándose.

La inflación, bajo control pero con matices

El BCE justifica su decisión en la evolución de la inflación, que en la zona euro y en España se ha moderado notablemente. El último dato sitúa la inflación española en el 1,9%, por debajo del umbral del 2% que marca el objetivo del BCE. Sin embargo, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— sigue algo por encima del 2%, debido en parte al tirón de los servicios y a la recuperación salarial.

Proyecciones del BCE: inflación general en la eurozona del 2,1% en 2025 y del 1,7% en 2026.

En España, la inflación subyacente ronda el 2,1%, lo que sugiere que el proceso de moderación aún no ha concluido.

La institución presidida por Lagarde insiste en que las futuras decisiones dependerán de la evolución de los datos, sin comprometerse a un calendario de bajadas o nuevas subidas.

¿Qué pueden esperar los hipotecados y quienes buscan vivienda?

El contexto para los hipotecados es ahora más favorable que hace un año. La bajada del euríbor y la estabilidad de los tipos del BCE han reducido las cuotas de muchas hipotecas variables, aliviando la presión sobre las economías domésticas. Al mismo tiempo, la banca compite en mejores condiciones, flexibilizando las ofertas y facilitando el acceso a financiación para nuevas compras.

Se prevé que 2025 cierre con tipos de interés para hipotecas en el rango del 2-2,5%.

El número de operaciones hipotecarias podría crecer hasta un 14,5% respecto al año anterior, rozando el medio millón de contratos.

La tendencia favorece el acceso a la vivienda, aunque la escasez de oferta sigue presionando los precios al alza.

Comparativa de tipos de interés hipotecarios

Tipo de hipoteca Tipo medio septiembre 2025 Mejoras recientes Fija 3,3% Ofertas desde 2,5% Variable Euríbor + 0,5% Euríbor en 2,4% Mixta Desde 2% TIN inicial Mayor oferta

Perspectivas y advertencias

El BCE mantiene el mensaje de cautela: aunque la inflación está bajo control, la situación económica global sigue marcada por la incertidumbre. Los expertos subrayan que el ciclo de bajadas de tipos será gradual y, aunque el contexto es positivo para quienes buscan financiación, recomiendan prudencia a la hora de endeudarse a largo plazo.

El BCE no descarta nuevos ajustes si la inflación repunta.

La economía española crece, pero a un ritmo moderado, y la evolución del empleo y los salarios será clave para la demanda de vivienda.

La decisión del BCE de mantener los tipos en septiembre de 2025 supone una bocanada de aire para el mercado hipotecario español, que afronta los próximos meses con perspectivas de mayor estabilidad y oportunidades para quienes necesitan financiar su vivienda. El nuevo ciclo invita a la calma y a la vigilancia, pero abre la puerta a una etapa de mayor accesibilidad en el acceso a la propiedad.