Trump presiona a la UE: exige arancel del 100 % a China e India como castigo a Rusia

El tablero del comercio internacional vive una nueva sacudida.

Donald Trump ha pedido a la Unión Europea que imponga aranceles del 100 % a las importaciones procedentes de China e India.

El objetivo: castigar a ambos países por sus compras de petróleo ruso y, así, endurecer la presión sobre Vladímir Putin tras la intensificación de la guerra en Ucrania.

La propuesta, confirmada por fuentes cercanas a las negociaciones, busca aislar económicamente a Rusia, pero amenaza con abrir una brecha comercial de alcance global.

En este clima de máxima tensión, los próximos días serán clave para calibrar la respuesta europea y asiática.

Las empresas españolas, especialmente las que dependen de las importaciones asiáticas o de la exportación de bienes industriales, miran con preocupación la evolución de las negociaciones y la posibilidad de una nueva era de proteccionismo.

El comercio internacional se encuentra, una vez más, en el centro del tablero geopolítico, y la capacidad de diálogo entre bloques determinará si la amenaza se convierte en realidad o sirve como instrumento de presión para buscar salidas negociadas.

Un movimiento de alto voltaje

La petición de Trump llega en un contexto de creciente tensión entre potencias y justo después de una cumbre en la que Xi Jinping, Putin y Narendra Modi reforzaron sus alianzas estratégicas. Trump, en conversación con altos cargos de la UE y EE.UU., ha dejado claro que Washington replicará cualquier medida arancelaria europea, pero solo si Bruselas da el primer paso. Así, la presión no es solo sobre Moscú, sino también sobre los propios aliados europeos, a quienes Trump ha criticado por su dependencia energética del gas ruso.

Hasta ahora, la UE ha optado por sanciones directas a Rusia, pero no por gravámenes severos a terceros países. Un giro de esta magnitud cambiaría el enfoque de las sanciones y pondría en juego la estabilidad de las cadenas de suministro globales, especialmente para empresas que dependen del eje Asia-UE.

Comparativa de aranceles: del statu quo a la exigencia de Trump

Actualmente, la política arancelaria de EE.UU. y la UE respecto a India y China dista mucho de la propuesta de Trump:

País Aranceles actuales UE (%) Aranceles actuales EE.UU. (%) Petición Trump (%) China 10-25 (varía por producto) 25-50 (varía por producto) 100 India 10-25 (varía por producto) 50 (productos seleccionados) 100

Fuente: datos de prensa económica y organismos comerciales europeos.

Este salto hasta el 100 % supondría una ruptura histórica con los principios de libre comercio y la normativa de la Organización Mundial del Comercio. La medida no solo encarecería de inmediato los productos asiáticos en el mercado europeo, sino que también generaría represalias previsibles por parte de China e India, dos gigantes que ya han advertido que responderán si se sienten atacados.

Impacto directo sobre empresas e importadores españoles

Para el tejido empresarial español, especialmente para importadores y firmas con cadenas de suministro ligadas a Asia, la incertidumbre es máxima. Sectores como el químico, componentes de automoción, electrónica, textil y agroalimentario dependen en gran medida de materias primas y productos intermedios procedentes de China e India.

Algunas claves de impacto para empresas españolas:

Subida de costes : Un arancel del 100 % duplicaría el precio de productos esenciales importados, afectando márgenes y competitividad.

: Un arancel del 100 % duplicaría el precio de productos esenciales importados, afectando márgenes y competitividad. Riesgo para exportadores : Las represalias asiáticas podrían traducirse en nuevos aranceles a productos españoles, desde agroalimentarios hasta bienes industriales.

: Las represalias asiáticas podrían traducirse en nuevos aranceles a productos españoles, desde agroalimentarios hasta bienes industriales. Efecto dominó en la cadena de suministro : Los componentes fabricados en España, integrados en productos alemanes o franceses, verían comprometida su entrada en el mercado estadounidense y asiático si la guerra comercial escala.

: Los componentes fabricados en España, integrados en productos alemanes o franceses, verían comprometida su entrada en el mercado estadounidense y asiático si la guerra comercial escala. Impacto en sectores estratégicos: El sector químico y de automoción, con fuerte internacionalización, ya han advertido de presiones sobre sus exportaciones y cadenas de valor.

En palabras de representantes empresariales, la “bala perdida” de una guerra arancelaria puede no afectar directamente a todos, pero sí generar daños colaterales para proveedores y clientes de terceros países.

Reacciones y contrapuntos desde Bruselas, Washington y Asia

La Comisión Europea ha respondido con cautela, recordando que cualquier decisión de este calado debe tomarse de forma consensuada entre los 27 miembros y alineada con la OMC. En paralelo, se han activado reuniones de alto nivel con India para intentar evitar una escalada y salvaguardar el acuerdo de libre comercio UE-India, cuya negociación está en fase crítica.

Por parte de China e India, el rechazo ha sido frontal. Nueva Delhi califica la propuesta de “injusta e irracional”, recordando que tanto Washington como Bruselas siguen manteniendo intercambios comerciales con Rusia y que una acción así dañaría la economía global. Pekín, por su parte, ha advertido de represalias proporcionales y de la posibilidad de buscar alianzas alternativas en Asia y África para contrarrestar el cerco occidental.

En Estados Unidos, la estrategia de Trump responde a una visión proteccionista y de presión máxima sobre Rusia, pero también busca contentar a sectores industriales y agrícolas que piden medidas para reequilibrar la balanza comercial. Sin embargo, algunos analistas advierten que un conflicto arancelario a gran escala podría tener efectos boomerang sobre la propia economía estadounidense y europea, encareciendo importaciones clave y generando inflación.

Perspectivas de escalada y posibles escenarios

El miedo a una escalada comercial no es infundado. Las últimas experiencias con aranceles elevados —como los del 25 % al acero, aluminio, automóviles y productos agroalimentarios— han demostrado que las represalias suelen ser rápidas y afectan a sectores no previstos inicialmente. En el caso español, los aranceles al aceite de oliva y el vino durante el primer mandato de Trump supusieron caídas de ventas de hasta el 60 %, una advertencia sobre el daño que puede causar la guerra arancelaria.

Algunos escenarios posibles: