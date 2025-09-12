Somos de los últimos en capacidad de pago de pensiones

La consultora Mercer y el CFA Institute sitúan a España en el puesto 42 de 48 países en capacidad de pago de pensiones.

Un suspenso rotundo que contrasta con Países Bajos, líder del ranking, donde desde 1992 tanto empresas como trabajadores están obligados a aportar a un plan público-privado de pensiones, y desde 2012 también cuentan con ventajas fiscales para el ahorro voluntario.

Mientras tanto, en España seguimos dependiendo de un sistema de reparto cada vez más tensionado.

Los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social son claros:

📈 El número de pensiones contributivas ha subido un 1,7% en un año, alcanzando ya más de 10,3 millones.

💶 El importe destinado a pagarlas ha crecido un 6,2%, es decir, casi 795 millones más al mes.

⚠️ Especialmente preocupante es el crecimiento de la incapacidad permanente (+10,6%) y la jubilación (+6,2%).

Cada mes son más pensionistas, cada año el gasto es mayor, y la realidad es que España no ha puesto en marcha mecanismos de sostenibilidad como otros países europeos. ¿Hasta cuándo podremos sostener un sistema así sin reformas de calado? 🤔