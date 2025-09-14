Corte europea ratifica gas y nuclear como inversiones verdes bajo reglas comunitarias

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha zanjado uno de los debates más tensos en política energética: el alto tribunal rechazó la demanda presentada por Austria, que pretendía excluir el gas natural y la energía nuclear de la lista de tecnologías “verdes” bajo la taxonomía oficial de inversiones sostenibles de la UE. Esta decisión blinda la consideración de estas fuentes como aptas para recibir financiación bajo criterios ecológicos y obliga a los críticos a aceptar una normativa que, según muchos expertos, tiene un impacto directo en el flujo internacional de capitales destinados a proyectos energéticos.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, el marco regulatorio comunitario permite etiquetar como «verde» las inversiones en infraestructuras nucleares y de gas, siempre que cumplan ciertos requisitos técnicos y ambientales. Los defensores argumentan que esta flexibilidad ayuda a mantener la seguridad energética en momentos de incertidumbre, especialmente tras la crisis derivada por el corte del suministro ruso desde 2022. Sin embargo, numerosos ecologistas y gobiernos —con Austria a la cabeza— sostienen que esta decisión perpetúa el uso de combustibles fósiles y tecnologías controvertidas bajo el paraguas de la sostenibilidad.

Impacto directo en España: proyectos afectados y oportunidades

En el caso español, esta definición tiene consecuencias inmediatas. El país cuenta con varias centrales nucleares activas (Almaraz, Ascó, Cofrentes) y está inmerso en proyectos para ampliar su capacidad de almacenamiento y generación eléctrica basada en gas. Además, iniciativas como el desarrollo del hidrógeno verde dependen parcialmente del uso transitorio del gas natural. Según datos recientes, España sigue captando cerca de 29.000 millones de euros anuales en inversión extranjera directa, con un peso creciente del sector energético.

Entre los proyectos nacionales afectados destacan:

Centrales nucleares en proceso de renovación para adaptarse a los criterios medioambientales impuestos por Bruselas.

Terminales de regasificación y plantas híbridas que combinan gas e hidrógeno como paso intermedio hacia una economía descarbonizada.

Parques industriales que dependen del respaldo energético proporcionado por centrales nucleares para garantizar su viabilidad y competitividad internacional.

Esta nueva normativa europea refuerza el atractivo para inversores extranjeros interesados en sectores estratégicos como energía renovable, hidrógeno verde o eficiencia energética, aunque obliga a las empresas a cumplir con requisitos precisos sobre emisiones y sostenibilidad.

La presión ambiental frente a la lógica financiera

El fallo judicial revela una tensión persistente entre las metas climáticas y los intereses económicos. La UE busca reducir su dependencia del gas ruso —objetivo central del plan REPowerEU— pero al mismo tiempo se enfrenta al reto de garantizar un suministro estable y competitivo para industrias clave. El Parlamento Europeo insiste en combinar descarbonización con seguridad energética, lo que explica la inclusión del gas natural como inversión verde bajo condiciones estrictas.

Por otro lado, el desarrollo del hidrógeno verde se presenta como una alternativa prometedora pero todavía limitada por altos costes y falta de infraestructura adecuada. Proyectos basados únicamente en hidrógeno renovable avanzan lentamente, lo que lleva a muchos países a recurrir al gas fósil como solución transitoria.

En este contexto, España mantiene su liderazgo europeo en energía solar y eólica, pero debe equilibrar estos avances con la realidad jurídica impuesta por Bruselas. Fondos europeos como Next Generation EU siguen impulsando inversiones en transición energética, digitalización e infraestructuras limpias.

Contraste internacional: EE.UU. relaja controles sobre emisiones

Mientras Europa endurece sus exigencias ambientales mediante informes obligatorios —como los derivados de la directiva CSRD—, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense ha propuesto eliminar la obligación para ciertas industrias de reportar sus emisiones de gases efecto invernadero. El argumento oficial es reducir trabas burocráticas; sin embargo, activistas ambientales advierten que esto supone un grave retroceso en transparencia climática.

La medida estadounidense contrasta con las normativas europeas y españolas, donde las empresas están obligadas a informar con detalle sobre su huella ambiental y sus planes para reducir emisiones. Este desajuste normativo puede influir directamente en multinacionales que operan tanto en Europa como en América Latina: mientras en EE.UU. se flexibilizan controles regulatorios, el bloque europeo avanza hacia estándares más estrictos.

América Latina: ¿transición energética o dependencia fósil?

El debate europeo tiene repercusiones globales. En Latinoamérica, donde muchas economías siguen dependiendo del gas fósil o incluso del carbón para producir electricidad barata, las decisiones regulatorias tomadas por Bruselas pueden servir tanto de referente como de advertencia. Empresas transnacionales que invierten en renovables encuentran incentivos crecientes en España o Alemania frente a mercados menos regulados.

A pesar del auge del hidrógeno verde —con España posicionada como referente exportador— los países latinoamericanos afrontan desafíos mayores: falta de infraestructura avanzada, volatilidad política y dificultades para atraer inversión extranjera directa destinada a proyectos limpios.

Pros y contras: ¿avance climático real o solución temporal?

Ventajas destacadas:

Seguridad energética reforzada ante crisis internacionales.

Acceso ampliado a fondos e incentivos europeos para proyectos mixtos (gas/nuclear/renovables).

Estímulo para inversión extranjera directa en sectores estratégicos nacionales.

Inconvenientes clave:

Riesgo real de perpetuar dependencia del gas fósil si no se acelera la transición al hidrógeno verde.

Críticas ecologistas sobre lavado verde (“greenwashing”) institucionalizado.

Confusión regulatoria para empresas multinacionales ante divergencia entre normas europeas y estadounidenses.

Listado actualizado: principales proyectos energéticos españoles afectados

Proyecto Tecnología Estado Impacto potencial Renovación Almaraz Nuclear En trámite Cumplimiento taxonomía UE Terminal GNL Sagunto Gas Ampliación Nueva financiación verde H2Med corredor hidrógeno Hidrógeno/Gas Planificación Atracción capital extranjero Central ciclo combinado Cartagena Gas/Hidrógeno Desarrollo Acceso fondos europeos

La decisión judicial europea no solo redefine qué es una “inversión verde”, sino que reconfigura el tablero económico internacional. Entre presiones ambientales y realidades financieras, España se sitúa ante una oportunidad histórica para liderar la transición energética sin perder competitividad ni atractivo inversor.