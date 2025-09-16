EE.UU. confirma a Stephen Miran como gobernador del Fed justo antes de recorte clave

La política monetaria global entra en una nueva fase de incertidumbre tras la confirmación de Stephen Miran como gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La votación, resuelta por la mínima (48 a 47), refleja la profunda división política en torno al rumbo económico del país y anticipa un periodo de mayor presión sobre la independencia de la principal autoridad monetaria del mundo.

Con la llegada de Stephen Miran, la Reserva Federal se prepara para una etapa de desafíos inéditos, donde la línea entre la política y la técnica económica se difumina peligrosamente.

El mundo observa con atención cada paso, consciente de que lo que ocurra en Washington resonará en las bolsas y economías de Madrid a Buenos Aires.

Un nombramiento en el momento más tenso

A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, la llegada de Miran a la Junta de Gobernadores coincide con la inminente reunión de la Fed, en la que se prevé un recorte de los tipos de interés, posiblemente del 0,25%. Sin embargo, analistas no descartan que la presencia de Miran incline la balanza hacia una reducción más agresiva, incluso de 50 puntos básicos, algo que no ocurre desde 1988.

Stephen Miran asume el cargo tras la renuncia anticipada de Adriana Kugler y en un contexto de creciente presión de la administración Trump para relajar la política monetaria.

El Senado, de mayoría republicana, respaldó a Miran en una votación ajustada, reflejo de la controversia que rodea su perfil: se le considera un defensor de los intereses de la Casa Blanca, partidario de los aranceles y crítico con la autonomía del banco central.

¿Qué representa Miran para la política monetaria?

El nuevo gobernador se une a otros dos miembros de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos también afines a Trump y defensores de una política monetaria más expansiva. En la última reunión, ambos votaron en contra de mantener las tasas y pidieron recortes más pronunciados, rompiendo con décadas de consensos internos en la Fed.

El nombramiento de Miran refuerza la influencia presidencial sobre la política monetaria, un aspecto que preocupa a economistas y mercados por el riesgo de erosión de la independencia de la Fed.

Su llegada coincide con el despido de la gobernadora demócrata Lisa Cook, lo que reduce aún más la diversidad de perspectivas en el seno de la institución.

Impacto en los mercados internacionales

La decisión de la Fed sobre los tipos de interés tiene repercusiones inmediatas en los mercados globales, especialmente en Europa y Latinoamérica, regiones muy sensibles a las variaciones del dólar y a los flujos de capital.

Efectos en Europa y España

La mayoría de las empresas exportadoras e importadoras españolas dependen del coste del crédito internacional y de la cotización euro/dólar. Un recorte agresivo de tipos podría depreciar el dólar, abaratando las exportaciones europeas, pero también encareciendo las importaciones de materias primas cotizadas en dólares.

El sector financiero español observa con cautela la posibilidad de volatilidad en los mercados de deuda y divisas. Un dólar más débil suele atraer inversión hacia activos europeos, pero también puede generar presión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo.

Consecuencias para Latinoamérica

Las economías emergentes de la región, muchas con deuda denominada en dólares, se enfrentan a una mayor volatilidad financiera. Un dólar a la baja reduce el coste del servicio de la deuda externa, pero también puede incentivar la salida de capitales hacia mercados desarrollados en busca de mayor rentabilidad.

Países como México, Brasil y Argentina verán fluctuaciones en sus tipos de cambio y en el coste de financiamiento internacional, lo que podría afectar tanto al sector público como al privado.

Tabla: Proyección de tipos de interés y posibles efectos regionales

Escenario Fed Dólar frente al euro Coste de deuda LatAm Flujos de capital España Riesgo para emergentes Recorte 0,25% Ligera depreciación Baja moderada Estables Controlado Recorte 0,50% Devaluación fuerte Baja significativa Entrada de capital Alta volatilidad Sin cambio Estable Sin variaciones Sin variaciones Estable

Riesgos y advertencias sobre la independencia de la Fed

El debate sobre la independencia de la Reserva Federal se intensifica con este nombramiento. Analistas y legisladores advierten que la mayor presencia de figuras cercanas a la Casa Blanca podría transformar la Fed en un órgano más político que técnico, con consecuencias para la credibilidad del dólar y la estabilidad de los mercados internacionales.

El senador demócrata Rubén Gallego expresó que Miran ha sido nominado “no para ayudar a las familias, sino para cumplir las órdenes de Trump”, reflejando el temor a una Fed supeditada al poder ejecutivo.

Miran ha defendido públicamente que sus decisiones estarán guiadas "por el análisis macroeconómico y el interés a largo plazo", aunque su historial como asesor económico del presidente genera dudas entre inversores y expertos.

Comparativa histórica y perspectivas

No es la primera vez que la Reserva Federal afronta presiones políticas. Sin embargo, la rapidez en la confirmación de Miran y la acumulación de miembros alineados con la Casa Blanca marcan una diferencia respecto a otras etapas de tensión.

En los años ochenta, la Fed también vivió momentos de enfrentamiento con la Casa Blanca, pero la estructura de la junta permitía contrapesos internos. Ahora, la balanza parece inclinarse más claramente hacia la visión del ejecutivo.

Los mercados financieros, especialmente los emergentes, han reaccionado históricamente con volatilidad ante señales de politización de la política monetaria estadounidense.

Opiniones de economistas y financieros

Expertos en España y Latinoamérica subrayan que el mayor riesgo es la incertidumbre regulatoria y la posibilidad de movimientos bruscos en los tipos de interés.

“La independencia de la Fed es clave para la confianza global en el dólar. Si se percibe una deriva política, los flujos de capital pueden cambiar de dirección con rapidez”, señala un analista financiero madrileño.

Desde México, un economista advierte: “Latinoamérica depende de la estabilidad de los tipos en EE.UU. Un recorte excesivo puede desatar una ola especulativa en los mercados emergentes, con impactos directos en el coste de vida y la inflación local”.

Claves para exportadores e inversores