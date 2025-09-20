El TJUE abre la puerta a revisar la cacicada del Constitucional sobre los EREs socialistas

La reciente activación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso de los ERE ha provocado una sacudida política y judicial en España.

La decisión de Luxemburgo de dar acuse de recibo a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla reabre el debate sobre los límites del control jurisdiccional y las garantías frente a la corrupción pública, en un caso que ha marcado la historia reciente de Andalucía y del PSOE.

Con el caso ERE en manos de Luxemburgo, la batalla judicial y política sigue abierta, y el desenlace marcará el futuro de la lucha contra la corrupción en España.

Un paso inédito en la justicia europea

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la Audiencia de Sevilla ha recibido confirmación oficial del TJUE para tramitar la cuestión prejudicial remitida en julio. Esta petición busca aclarar si el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, se extralimitó al anular casi todas las condenas impuestas a altos cargos de la Junta por el desvío de fondos públicos en los ERE, incluido a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El tribunal de Luxemburgo ha iniciado el procedimiento pidiendo a la Audiencia que precise la identificación de las partes y aclarando que todas podrán presentar alegaciones por escrito en un plazo de dos meses. El TJUE también ha solicitado detalles sobre la pertinencia de notificar la cuestión a todas las partes implicadas, lo que evidencia la relevancia europea del caso.

¿Se extralimitó el Constitucional?

La controversia surge a raíz de la decisión del TC, que el año pasado anuló las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas por el Supremo. El Constitucional argumentó que la participación de los acusados en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos no podía ser considerada delito, esgrimiendo el derecho a la legalidad penal y distinguiendo entre actos políticos y administrativos. Según el TC, considerar delictiva la elaboración de leyes para modificar controles de ayudas vulneraba derechos fundamentales de los condenados.

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla y la acusación particular, ejercida por el PP andaluz, consideran que esta interpretación deja un “riesgo sistémico de impunidad” en casos similares y puede contravenir la normativa europea anticorrupción. Por ello, preguntan a Luxemburgo si la actuación del TC supuso una “extralimitación” al invadir competencias exclusivas de los jueces ordinarios y reinterpretar de forma alternativa los delitos de prevaricación y malversación.

El papel de Conde-Pumpido y la división interna

La situación ha generado tensiones en el propio TC. Cándido Conde-Pumpido intentó inicialmente evitar que la cuestión prejudicial llegase al TJUE, solicitando a la Audiencia de Sevilla la providencia que abría la puerta a Europa. La Audiencia, lejos de acatar la petición, exigió al Constitucional que justificara su requerimiento, evidenciando la falta de sintonía institucional.

Un informe interno encargado por el presidente del TC y elaborado por sus letrados concluyó que el Constitucional “no puede impedir, limitar o disuadir” a un órgano jurisdiccional de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, ya que el derecho europeo tiene primacía sobre el nacional. Este informe, que contó con apoyos incluso entre magistrados del sector progresista, zanjó el debate: el TC no impedirá el control europeo de sus resoluciones.

Calendario y próximos pasos

El proceso ante el TJUE puede prolongarse al menos dos años, según fuentes jurídicas. De momento, la Audiencia de Sevilla ha suspendido la emisión de nuevas sentencias sobre el caso hasta que Luxemburgo se pronuncie. Las partes personadas tienen ahora dos meses para presentar observaciones por escrito, lo que mantendrá el caso en el foco judicial y mediático.

Claves de la revisión europea

El TJUE analizará si el TC vulneró el derecho europeo al anular condenas por corrupción.

La Audiencia de Sevilla busca evitar que la doctrina del TC genere impunidad futura.

El Constitucional reconoce que no puede impedir la supervisión europea.

La revisión puede afectar a la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación.

Impacto político y social

El movimiento del TJUE llega en un momento delicado para el PSOE andaluz, que afronta el final del verano con la sombra alargada del mayor escándalo de corrupción de la democracia española. La presencia pública de figuras como María Jesús Montero junto a los expresidentes exonerados alimenta el debate político sobre la regeneración y la confianza en las instituciones.

La revisión europea podría sentar un precedente de enorme alcance: por primera vez, el máximo tribunal de la Unión Europea podría pronunciarse sobre si un tribunal constitucional nacional ha excedido sus competencias al reinterpretar delitos vinculados a la gestión de fondos públicos y la corrupción. El resultado, aún incierto, podría influir en futuras reformas legales y en la relación entre justicia nacional y europea.