Ayuso toma la delantera en la guerra fiscal: reducción del IRPF para rentas medias y bajas en Madrid a partir de 2026

La política en Madrid no se detiene. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a remover el avispero fiscal: la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una reducción de medio punto en los tramos autonómicos del IRPF que entrará en vigor en 2026. Este comunicado, lejos de pasar desapercibido, reaviva la tradicional “guerra fiscal” entre comunidades y marca una clara distancia con la política recaudatoria del Gobierno central.

Rebaja del IRPF: ¿en qué consiste el plan de Ayuso?

La iniciativa, enfocada en rentas medias y bajas, implica que desde el próximo año los contribuyentes madrileños disfrutarán de una rebaja de medio punto en el tipo aplicado en los tramos autonómicos del IRPF. Según estimaciones preliminares, esta medida beneficiará directamente a cientos de miles de declarantes, especialmente aquellos con ingresos modestos o medios, que constituyen la mayoría de la clase trabajadora y media urbana. La presidenta sostiene que “Madrid lidera la bajada de impuestos”, argumentando que esta estrategia es clave para el dinamismo económico regional.

Este nuevo ajuste fiscal se produce tras un 2025 marcado por un paquete de hasta nueve recortes fiscales, centrados en vivienda, sucesiones, donaciones y estímulo a inversiones extranjeras. La Comunidad ha hecho bandera de su política fiscal baja, asegurando que siempre habrá margen para reducir impuestos, tal como ha expresado la consejera de Economía, Rocío Albert.

Una ciudad de libertad… y también de rebajas fiscales

No es casualidad que Madrid sea conocida como “la ciudad de libertad” en los discursos oficiales. Desde que el PP asumió el Gobierno regional, la política fiscal se ha convertido en su sello distintivo: bonificaciones al 100% en sucesiones y donaciones entre familiares directos, deducciones para jóvenes que se emancipan y ahora, una nueva reducción del IRPF. Todo esto mientras los presupuestos autonómicos alcanzan cifras récord, superando los 28.000 millones de euros en 2025.

Entre las medidas más recientes destacan:

Bonificación total del ITP para viviendas usadas y del AJD para obra nueva.

Deducción de 1.000 euros para propietarios que alquilen viviendas vacías durante al menos tres años.

Deducción de hasta 300 euros en la renta para hipotecas variables afectadas por el aumento del euríbor.

Ampliación de deducción por alquiler hasta los 40 años.

Deducciones específicas para jóvenes que se trasladen a municipios despoblados.

El argumento central es claro: un entorno fiscal atractivo estimula la inversión, fomenta el consumo y genera empleo. Además, convierte a Madrid en un imán no solo para profesionales y empresas españolas, sino también para capitales extranjeros.

Guerra fiscal y contraste con el Gobierno central

El anuncio realizado por Ayuso se produce en un ambiente de tensión creciente entre comunidades autónomas respecto al modelo fiscal. Mientras Madrid sigue reduciendo impuestos, el Gobierno central bajo PSOE y Sumar ha optado por una política recaudatoria más estricta, introduciendo nuevos gravámenes como el impuesto a las grandes fortunas y defendiendo una armonización fiscal para evitar lo que consideran “competencia desleal” entre territorios.

El contraste es evidente:

Comunidad de Madrid (PP) Gobierno central (PSOE-Sumar) Rebajas del IRPF, bonificaciones en sucesiones, donaciones y patrimonio Impuesto a grandes fortunas; presión para armonizar fiscalidad autonómica Deducciones para vivienda, autónomos y jóvenes Beneficios fiscales dirigidos a colectivos específicos pero subidas en otros tributos Defensa de la “libertad fiscal” Acusaciones sobre dumping fiscal y erosión de recursos públicos

La izquierda madrileña no ha tardado en reaccionar ante esta estrategia tildándola de “suicida” e “insostenible”, advirtiendo sobre cómo erosiona la financiación necesaria para servicios públicos esenciales como sanidad o educación. Los socialistas argumentan que los mayores beneficios se concentran entre las rentas altas y grandes patrimonios; sin embargo, desde la Comunidad replican que el crecimiento económico y la creación de empleo compensan esa menor recaudación.

Madrid como referente fiscal y modelo para el PP

La política de baja presión fiscal ha convertido a Madrid en un modelo a seguir por otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Galicia, donde han comenzado a replicar algunas medidas similares. Asimismo, ha alimentado un debate nacional sobre descentralización fiscal y el modelo actual de financiación autonómica.

Entre las curiosidades que surgen en este pulso fiscal:

Ahora Madrid recauda el impuesto a las grandes fortunas después de perder un recurso ante el Constitucional; lo hace “por sí misma”, transformando esa derrota judicial en un símbolo de autonomía financiera.

Se estima que las rebajas fiscales aplicadas durante 2025 supondrán un ahorro superior a los 170 millones de euros para los madrileños según cálculos oficiales.

El Plan de Empleo Joven cuenta con una inversión inicial de 200 millones y ha beneficiado ya a más de 20.000 jóvenes menores de 30 años; esto se suma a las ayudas directas por nacimiento destinadas a madres jóvenes con un importe mensual de 500 euros.

La bonificación por donaciones esporádicas hasta 1.000 euros y la eliminación burocrática han sido bien recibidas por autónomos y pequeños empresarios siempre atentos a novedades fiscales.

En la capital española, parece que vivir con una política fiscal activa es casi como practicar un deporte extremo. Y mientras Ayuso intensifica su apuesta por esta “ciudad libre”, todo ojo está puesto en cada movimiento dentro del tablero nacional; especialmente cuando se trata del próximo ciclo electoral y del impacto directo sobre los bolsillos ciudadanos. Una vez más, Madrid marca su propio compás…y su tipo impositivo.