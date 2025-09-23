El precio de la vivienda se dispara en la España de Sánchez hasta los niveles de la burbuja de 2008

Más información

En España, el acceso a la vivienda ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el debate social y político.

El precio medio de la vivienda libre se ha situado en 2.093,5 euros por metro cuadrado entre abril y junio de 2025, lo que representa un aumento del 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta cifra, ligeramente inferior en un 0,3% al récord histórico registrado en 2008, ha sido confirmada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, se marca un nuevo máximo en diecisiete años, lo que plantea una nueva etapa llena de retos para acceder a la propiedad.

Esta subida afecta tanto a viviendas nuevas como usadas y se extiende por todas las comunidades autónomas.

Las regiones donde el crecimiento es más notable incluyen Cantabria (13,8%), Madrid (13,5%), Cataluña (13,5%) y Baleares (13,2%), donde los precios superan con creces la media nacional.

En el caso de las viviendas con menos de cinco años, el precio ha ascendido un 10,1%, alcanzando los 2.440,2 euros/m²; mientras que las más antiguas han visto un incremento del 10,5%, situándose en 2.083,1 euros/m².

Radiografía de un mercado tensionado

Sin embargo, el aumento no es uniforme. En las grandes ciudades y áreas turísticas, los precios se disparan: Madrid roza los 4.000 euros/m² y en San Sebastián, se han alcanzado cifras récord con hasta 6.071 euros/m², lo que supone un asombroso 252% por encima de la media nacional. También destacan por sus altos precios Baleares, Guipúzcoa y Barcelona, donde los valores superan los 3.000 euros/m², dibujando un mapa del acceso cada vez más desigual.

Ciudades más caras en 2025 : San Sebastián : 6.071 €/m² Madrid : 3.955 €/m² Guipúzcoa : 3.847 €/m² Baleares : 3.822 €/m² Barcelona : 3.084 €/m²

En lo que respecta a las viviendas de segunda mano, el repunte resulta aún más pronunciado. En este caso, los precios han aumentado un 12,8% durante el segundo trimestre de 2025, superando así los niveles que se registraron durante la burbuja inmobiliaria del año 2007. Actualmente, el mercado acumula ya cuarenta trimestres consecutivos con subidas superiores al 10%, lo que coloca a estas viviendas en una situación casi inalcanzable para las generaciones más jóvenes y aquellos que buscan su primera residencia.

Oferta limitada y demanda sostenida

El desequilibrio entre oferta y demanda es el principal motor detrás de esta situación actual. La demanda continúa siendo elevada gracias a factores como la recuperación económica, el atractivo que presentan las áreas urbanas y turísticas y un mercado laboral relativamente estable. Sin embargo, la cantidad de viviendas disponibles –especialmente las nuevas– no ha podido seguir este ritmo vertiginoso; esto alimenta aún más la presión sobre los precios.

Las promociones de obra nueva muestran incrementos notables: el precio medio ha subido un 5,5% trimestralmente y un 11% interanualmente hasta alcanzar los 2.467 euros/m²; mientras que las viviendas de segunda mano llegan a los 2.153 euros/m². A pesar de esto, una ralentización en la concesión de hipotecas junto con dificultades persistentes para jóvenes y colectivos vulnerables marcan un lado oscuro dentro de esta tendencia positiva.

Principales factores que impulsan los precios : Escasez de oferta, sobre todo en obra nueva Demanda activa tanto nacional como internacional Reducción de tipos de interés que reactiva la capacidad adquisitiva Atracción para inversores en zonas turísticas y urbanas

Salarios y vivienda: una brecha creciente

El aumento del costo habitacional supera ampliamente al crecimiento salarial; esto genera una presión financiera sin precedentes para muchos residentes en grandes ciudades. De este modo, acceder a una vivienda se convierte en uno de los principales desafíos sociales del país; especialmente afecta a los jóvenes quienes ven cada vez más lejana la posibilidad de emanciparse o comprar su primera casa.

Datos recientes indican que solo siete comunidades autónomas han visto cómo sus precios recuperan o superan los niveles anteriores a la crisis del año 2008; esto pone de manifiesto una desigualdad territorial evidente y distancia respecto a la media nacional. En otras áreas todavía no se han alcanzado esos valores propios del estallido inmobiliario; sin embargo, las tendencias sugieren un posible aumento en los próximos trimestres.

El horizonte inmediato: ¿un nuevo ciclo burbuja?

Aunque lo vivido recuerda mucho a aquella etapa previa al estallido inmobiliario anterior, expertos afirman que el contexto actual presenta diferencias significativas. No se espera un colapso inminente pero sí un crecimiento sostenido; especialmente destacarán aquellas zonas urbanas mejor conectadas junto con una actividad creciente en regiones turísticas. Las proyecciones para finales del año apuntan a que los precios continuarán aumentando entre un rango del 5% al 7%, lo cual refuerza urgentemente la necesidad de políticas públicas orientadas a solucionar problemas relacionados con oferta y accesibilidad.

En cuanto a la vivienda protegida también se han alcanzado máximos históricos; aunque su incremento es mucho más moderado (1,6%, hasta llegar a los 1.188 euros/m²). Una vez más se reabre el debate sobre cómo promover vivienda pública y reforzar oferta social mientras persiste una presión constante sobre el mercado privado.

Un reto para el futuro: soluciones y perspectivas

La escalada en los precios del sector residencial desafía seriamente la capacidad económica familiar para acceder a este bien esencial e impacta directamente sobre el desarrollo económico y social del país. Promotores e inversores navegan por aguas inciertas donde las expectativas sobre revalorización chocan con preocupaciones legítimas acerca del acceso y sostenibilidad del modelo habitacional.

Medidas bajo discusión : Fomento de vivienda pública y protegida Incentivos fiscales para aumentar oferta Regulación sobre alquileres en áreas tensionadas Apoyo financiero dirigido a jóvenes y colectivos vulnerables

El desafío es enorme y encontrar soluciones resulta complejo. No obstante, está claro que el precio inmobiliario se ha convertido en uno de los indicadores clave para medir no solo el pulso económico sino también social de nuestra actual España. El sector inmobiliario vuelve a marcar el compás del país mientras muchos sueñan con tener su hogar propio.