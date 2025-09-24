El Brent se desploma tras el acuerdo para reabrir el oleoducto Irak–Kurdistán–Turquía: un alivio para los consumidores en España y Latinoamérica

La reapertura del oleoducto que une Irak, la región del Kurdistán y Turquía representa un cambio significativo en el panorama energético global. Después de más de dos años sin actividad, la reanudación de los envíos de crudo desde el norte de Irak hacia el puerto turco de Ceyhan restituye al mercado internacional unos 230.000 barriles diarios, en un momento marcado por la incertidumbre y la inestabilidad en los precios del Brent. Este volumen equivale aproximadamente al 0,5% de la oferta global y ha sido suficiente para provocar cinco jornadas consecutivas de caídas en las cotizaciones del crudo, alcanzando niveles que no se veían desde hace meses.

El cierre del oleoducto en marzo de 2023, debido a una disputa legal entre los gobiernos de Bagdad, el Kurdistán y Ankara, resultó en una notable reducción de la oferta y contribuyó a aumentar las tensiones en los mercados petroleros. El reciente acuerdo, impulsado por presiones internacionales y negociaciones técnicas entre las partes involucradas, pone fin a un periodo incierto y restablece el flujo de crudo bajo la supervisión de la estatal iraquí SOMO, lo que asegura transparencia y estabilidad en la gestión de los ingresos petroleros.

Impacto inmediato en los precios y expectativas para los carburantes

El retorno del crudo kurdo al circuito internacional ha tenido un impacto inmediato en los precios del Brent, que sirve como principal referencia europea. Las cotizaciones han bajado durante cinco días seguidos, con descensos que, si continúan, podrían traducirse en un alivio notable para los precios de gasolina y diésel, especialmente en mercados importadores como España y varios países de Latinoamérica.

Con una demanda mundial que se mantiene estable y tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el Mar Rojo, la llegada de estos barriles adicionales actúa como un contrapeso ante las presiones alcistas. Para los consumidores españoles y latinoamericanos, la caída del Brent es una excelente noticia: aunque el precio de los carburantes suele ajustarse con cierto retraso, ya hay operadores anticipando cambios en las tarifas de repostaje para las próximas semanas.

Estimación del ahorro en repostaje en España

La disminución acumulada del Brent durante los últimos cinco días supera el 7%, colocando el barril cerca de los 84 dólares.

Si esta reducción se refleja en los precios de gasolina y diésel, se estima que el ahorro por litro podría oscilar entre 4 y 6 céntimos en las próximas semanas, según cálculos realizados por operadores y distribuidores.

Para un conductor promedio que llena su tanque con 40 litros, eso significaría un ahorro potencial entre 1,60 y 2,40 euros por depósito.

Mensualmente, para una familia que realiza dos repostajes completos, este alivio podría superar los 5 euros si esta tendencia se mantiene.

Aunque este efecto es modesto a corto plazo, cobra especial relevancia dentro del contexto inflacionario actual que afecta al poder adquisitivo de muchos hogares.

Economía y energía: interconexión estratégica

La reapertura del oleoducto Irak–Kurdistán–Turquía no solo impacta sobre el precio del Brent. También tiene consecuencias directas sobre la seguridad energética tanto europea como mundial, así como sobre la estabilidad fiscal de Irak y la coordinación dentro de la OPEP, donde las cuotas de producción siguen siendo objeto de discusión.

Irak ocupa el segundo lugar como productor dentro de la OPEP con unos 4,4 millones de barriles diarios y posee las quintas mayores reservas probadas a nivel mundial.

La región del Kurdistán ha sido históricamente fuente de conflictos debido a su gestión autónoma respecto a recursos e ingresos.

ha sido históricamente fuente de conflictos debido a su gestión autónoma respecto a recursos e ingresos. Por su parte, Turquía busca maximizar las ventajas del oleoducto para consolidar su papel como corredor energético entre Asia y Europa; no obstante, ya ha anunciado que este acuerdo finalizará en 2026, lo que abre espacio a nuevas negociaciones.

El reciente pacto no elimina todos los riesgos existentes. Aún subsisten cuestiones técnicas y legales relacionadas con la compensación a las empresas extranjeras operando allí y con litigios internacionales pendientes. Sin embargo, el restablecimiento del flujo es una señal positiva para fomentar inversiones y cooperación regional.

Carburantes y consumo: efectos sobre la inflación

El precio energético es uno de los principales factores inflacionarios tanto en España como en América Latina. La evolución del Brent incide directamente sobre los costos de importación, afectando así la factura energética nacional e influyendo finalmente sobre el índice general de precios al consumo.

Los carburantes representan alrededor del 8% del gasto familiar habitual en España; cualquier variación afecta directamente al IPC.

Un descenso sostenido del Brent podría facilitar una desaceleración inflacionaria; esto permitiría a bancos centrales mantener o incluso reducir tipos de interés sin presionar más a hogares o empresas.

En América Latina, donde las fluctuaciones petroleras suelen reflejarse rápidamente en precios internos, volver a contar con crudo kurdo puede moderar expectativas inflacionarias e incluso ofrecer margen a gobiernos para evitar aumentos fiscales o ajustes en subsidios.

Motor y movilidad: ¿cómo cambia la ecuación para el consumidor?

El impacto derivado de abrir nuevamente el oleoducto también se extiende hacia movilidad y consumo:

Actualmente, el precio medio dela gasolina 95 ronda los 1,65 euros/litro; mientras que el diésel está alrededor de 1,55 euros/litro. Un ajuste a la baja puede fomentar mayor consumo e incluso reducir costes logísticos para empresas transportistas.

El sector automotriz —y particularmente aquel relacionado con transporte por carretera— se beneficia directamente al moderarse precios carburantes.

En América Latina donde existe mayor elasticidad frente a cambios tarifarios; una caída significativa del Brent podría traducirse también en mayor competitividad para sectores como agricultura e industria.

Riesgos y perspectivas: ¿se mantendrá la tendencia?

A pesar del potencial estabilizador que ofrece este acuerdo actual; experiencias pasadas demuestran que persisten riesgos geopolíticos así como técnicos. La vigencia pactada entre Irak, el Kurdistány Turquía se extiende hasta julio de 2026, pero disputas relacionadas con gestión o compensaciones podrían volver a surgir. Además; factores tales como demandas cambiantes provenientes desde Asia o políticas adoptadas por parte dela OPEP+, junto con posibles conflictos estratégicos (como aquellos alrededor Estrecho Ormuz o Bab-el-Mandeb) pueden alterar ese equilibrio actual.

Por ahora; regresar al flujo habitual dela producción kurda es una buena noticia tanto para consumidores como para economías globales. Si esta tendencia descendente sigue firme; España junto con Latinoamérica pueden esperar un otoño más calmado tanto al llenar depósitos como dentro sus hogares; donde energía juega favorablemente hacia crecimiento económico sostenible.

Los próximos meses serán cruciales; marcarán si este alivio se consolida o si nuevos sobresaltos vuelven agitar mercado energético mundial.