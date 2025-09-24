Si el Gobierno lo permite

Destrucción masiva: 19.177 pymes borradas en solo 7 meses

Economía

En apenas siete meses, desde diciembre de 2024 hasta julio de 2025, España ha perdido 19.177 pymes inscritas en la Seguridad Social. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo son claros y preocupantes: Las empresas más pequeñas, las que sostienen el tejido económico local, son las más castigadas.

Se han destruido 10.247 negocios de 1 a 2 trabajadores, 6.791 de 3 a 5 y 2.139 de 6 a 9 empleados.

En conjunto, el país registra un descenso del 1,1% en el total de empresas, lo que equivale a 14.259 negocios menos. Mientras las microempresas cierran a un ritmo alarmante, solo las compañías medianas y grandes muestran una ligera resistencia, pero no compensan la sangría.

👉 La conclusión es clara: España está perdiendo el corazón de su tejido empresarial, las pymes, que generan la mayor parte del empleo y sostienen la economía real.

Una señal de alarma que exige respuestas urgentes y políticas que protejan a quienes de verdad mantienen viva la actividad económica del país.

