El precio de la vivienda en España bajo Sánchez alcanza niveles no vistos desde 2008

La vivienda en España vuelve a ser el centro de atención en el ámbito económico. Durante el segundo trimestre de 2025, el precio medio de la vivienda libre ha ascendido hasta los 2.093,5 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento interanual del 10,4% y deja al mercado a solo un 0,3% del máximo histórico alcanzado en la burbuja de 2008. Este aumento coloca al sector residencial en una situación de creciente tensión, con incrementos generalizados en todas las comunidades autónomas y una notable presión tanto en viviendas nuevas como usadas.

Este aumento de precios afecta a todo el territorio nacional, siendo especialmente pronunciado en Madrid , Cataluña , Cantabria y Baleares , donde las subidas superan el 13%.

, , y , donde las subidas superan el 13%. Las propiedades con menos de cinco años han visto un encarecimiento del 10,1%, alcanzando los 2.440,2 euros/m², mientras que las viviendas más antiguas han subido incluso más, un 10,5%, llegando a los 2.083,1 euros/m².

¿Por qué suben tanto los precios?

El mercado inmobiliario está influenciado por una serie de factores que están impulsando este encarecimiento:

Demanda sostenida : La compra de viviendas sigue activa gracias a una economía relativamente estable y a la recuperación del empleo. La confianza entre promotores, compradores e inversores se mantiene alta.

: La compra de viviendas sigue activa gracias a una economía relativamente estable y a la recuperación del empleo. La confianza entre promotores, compradores e inversores se mantiene alta. Oferta limitada : La falta de nuevas promociones y la escasez de suelo disponible en las grandes ciudades agravan aún más la presión sobre los precios.

: La falta de nuevas promociones y la escasez de suelo disponible en las grandes ciudades agravan aún más la presión sobre los precios. Tasas de interés a la baja : Aunque ha habido un ligero retroceso en la firma de hipotecas, la moderación en los tipos de interés ha facilitado el acceso al crédito y ha dinamizado la compraventa, especialmente en áreas urbanas y turísticas.

: Aunque ha habido un ligero retroceso en la firma de hipotecas, la moderación en los tipos de interés ha facilitado el acceso al crédito y ha dinamizado la compraventa, especialmente en áreas urbanas y turísticas. Interés internacional: Ciudades como San Sebastián, Madrid o Barcelona están atrayendo cada vez más compradores extranjeros, lo que hace que los precios locales se disparen muy por encima de la media nacional.

Desigualdades territoriales

Sin embargo, no todas las regiones están experimentando esta escalada de precios por igual. El ranking por metro cuadrado pone de manifiesto una España dividida entre áreas con altos valores inmobiliarios y otras donde el encarecimiento es más moderado:

Ciudad/Provincia Precio medio €/m² (2025) San Sebastián 6.071 Madrid 3.955 Guipúzcoa 3.847 Baleares 3.822 Barcelona 3.084 Media nacional 2.093,5

En San Sebastián, el precio medio se sitúa en unos impresionantes 6.071 euros/m², superando más del 250% la media nacional. En Madrid y Baleares, los precios también superan los 3.900 euros/m², evidenciando una presión mucho mayor que en otros territorios.

Impacto social: acceso a la vivienda cada vez más difícil

El aumento del precio de la vivienda tiene un impacto social significativo, especialmente para jóvenes y familias con ingresos medios o bajos. Este incremento supera ampliamente el crecimiento salarial, dificultando así el acceso a la compra y elevando también los alquileres en muchas ciudades.

El precio de las viviendas protegidas apenas ha crecido un 1,6%, situándose en los 1.188 euros/m²; esto pone de manifiesto el desajuste entre lo que ofrece el mercado público y lo que realmente demanda la población.

La escasez de vivienda asequible y el descenso en la promoción pública agravan aún más la exclusión residencial en las grandes urbes.

¿Estamos ante una nueva burbuja?

A pesar del notable aumento en los precios, muchos analistas descartan que estemos ante una burbuja inmobiliaria similar a la del año 2008. En esta ocasión, el crecimiento está respaldado por una demanda real sólida, una financiación más cautelosa y un mercado laboral más estable. Sin embargo, la tensión estructural provocada por la escasez de nueva vivienda y el interés internacional sí podría generar riesgos de sobrevaloración en las zonas más activas.

A nivel nacional, el precio medio todavía no ha superado el récord absoluto alcanzado en 2008; sin embargo, algunas provincias ya han batido todos sus registros anteriores.

Se estima que las compraventas podrían llegar a alcanzar las 800.000 operaciones durante este año, lo que representaría un incremento cercano al 25% respecto al año anterior.

Perspectivas para el cierre de 2025

Las proyecciones indican que para finales de 2025 se prevé un aumento del precio de la vivienda en España entre un 5% y un 7%, consolidando así esta tendencia alcista dentro del sector. En las grandes capitales y áreas turísticas se espera que continúe esta presión máxima sobre los precios; mientras tanto, otras regiones podrían experimentar incrementos más moderados.

La situación del mercado inmobiliario no solo es relevante desde un punto económico; también plantea uno de los principales desafíos sociales del país. La brecha entre quienes pueden acceder a comprar una casa y quienes quedan excluidos sigue ampliándose. Esto trae nuevamente al debate público la necesidad urgente de implementar nuevas políticas habitacionales.

La sensación casi nostálgica respecto a lo ocurrido en 2008 es innegable; aunque hoy existen diferencias significativas tanto económicas como normativas. La pregunta crucial permanece: ¿será capaz nuestra oferta futura de satisfacer una demanda cada vez más exigente y diversa? O quizás nos enfrentemos a un futuro donde acceder a una vivienda se convierta en un privilegio reservado para unos pocos.