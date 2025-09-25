El acceso a la vivienda en la España de Sánchez se ha vuelto un imposible para los jóvenes

Una quimera.

Y un dolor.

El anhelo de tener una vivienda propia, que era una realidad para muchas familias en los años 80, ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero espejismo para los jóvenes españoles del 2025.

Al observar las cifras, la comparación es alarmante: el mismo piso que antes se podía pagar en diez años de salario medio, ahora exige un esfuerzo económico equivalente a casi medio siglo.

Esta disparidad generacional no solo obstaculiza el acceso a la propiedad, sino que transforma la percepción del bienestar, el ahorro y la independencia entre diferentes generaciones.

En los años 80, era común ver familias que adquirían su hogar e incluso aspiraban a tener una segunda residencia. En Madrid, un apartamento de 100 metros cuadrados costaba alrededor de un millón de pesetas (aproximadamente 6.000 euros), una cantidad asumible que podía ser amortizada con un solo sueldo medio en una década. Hoy en día, ese mismo inmueble supera los 475.000 euros y requiere hipotecarse durante al menos 30 años, siempre y cuando se trate del mejor escenario posible.

A esta escalada de precios se suma un estancamiento salarial que frena las aspiraciones de emancipación. El salario mínimo ha pasado de 154 euros en 1980 a 1.134 euros en 2025; sin embargo, el esfuerzo requerido para acceder a una vivienda se ha duplicado: ha pasado de tres años de sueldo bruto a más de siete y medio actualmente. La situación es aún más crítica para los jóvenes, ya que solo el 43% logra adquirir una vivienda, frente al 70% que lo hacía hace dos décadas.

El precio de la vivienda: un desarrollo desigual

Aunque el precio medio del metro cuadrado en España se mantiene hoy en niveles similares a los hace veinte años (2.405 €/m²), la realidad es mucho más intrincada. Comunidades como Baleares, Canarias y Madrid han experimentado incrementos acumulados de hasta el 124%, mientras que otras regiones como La Rioja o Castilla-La Mancha han visto descensos significativos durante este mismo periodo.

Esto significa que dependiendo de la ubicación, acceder a una vivienda resulta prácticamente utópico para los jóvenes. El alquiler tampoco se presenta como una alternativa viable: en ciudades como Madrid o Barcelona, un piso modesto supera los 1.200 euros mensuales, lo cual consume gran parte del salario de quienes intentan independizarse.

Un sacrificio económico sin precedentes

El encarecimiento del mercado inmobiliario y el estancamiento salarial han llevado a que el 85% de los menores de 30 años no pueda emanciparse. Para quienes logran dar ese paso, el sacrificio es considerable: muchas familias destinan gran parte de sus ingresos al pago del alquiler o hipoteca, limitando su capacidad para ahorrar y exponiéndolas a mayor vulnerabilidad económica.

En los años 80, únicamente el 18% de las personas mayores de 30 vivía con sus padres.

Actualmente, el 26% de los jóvenes entre 30 y 34 años aún no se ha independizado.

Tres de cada cuatro jóvenes con empleo siguen residiendo con sus padres.

El estrés financiero se ha vuelto habitual, impactando negativamente en la calidad de vida y contribuyendo a una caída histórica en las tasas de natalidad, colocando a España entre los países con menor tasa natal en la Unión Europea.

Patrimonio, herencia y desigualdad

El acceso a la vivienda ha dejado atrás su dependencia del trabajo o del ahorro; hoy depende cada vez más del patrimonio previo y las herencias familiares. Esta tendencia refuerza las desigualdades: generaciones anteriores acumularon riqueza gracias al aumento del valor de sus viviendas; por su parte, los jóvenes actuales enfrentan mayores niveles de deuda, ingresos reducidos y escasas posibilidades para ahorrar.

Los datos más recientes indican que el 81% de quienes nacieron entre 1945 y 1965 contaban con una vivienda propia a los 42 años. En contraste, solo el 67% de aquellos nacidos entre 1975 y 1985 alcanzó esa meta a esa misma edad; esta cifra continúa disminuyendo entre quienes nacieron después de 1985.

Impacto social: menos independencia, más incertidumbre

La crisis del acceso a la vivienda no es únicamente un problema económico; tiene consecuencias sociales profundas. La edad media para emanciparse ya supera los 30 años y la incertidumbre laboral junto al aumento del costo vital obliga a posponer proyectos cruciales como formar una familia o tener hijos.

El alquiler consume el 92% del salario promedio joven si desea emanciparse.

La deuda familiar alcanza niveles históricos.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores generadores de desigualdad intergeneracional.

Perspectivas y desafíos

Las perspectivas no parecen ofrecer alivio inmediato. La demanda habitacional sigue siendo alta; los precios no dan señales claras de moderación y las políticas sobre vivienda no logran revertir esta tendencia preocupante. Expertos e instituciones advierten sobre la necesidad urgente de reformas profundas: desde políticas que promuevan alquileres asequibles hasta incentivos para viviendas protegidas y una revisión fiscal que considere esta brecha generacional.

Mientras tanto, millones de jóvenes en España continúan enfrentando esta carrera interminable por encontrar un hogar propio. Una carrera marcada por incertidumbres constantes y con la sensación persistente de estar siempre detrás respecto a las oportunidades disfrutadas por sus padres. El reto está planteado: revertir esta tendencia para convertir nuevamente la vivienda en un derecho accesible y no solo en un privilegio heredado.