La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell decepciona al mercado y apenas impacta en el IBEX 35

La jornada en la bolsa española ha estado marcada por la reacción al anuncio de BBVA respecto a su opa sobre Banco Sabadell.

En lugar de generar entusiasmo, la modificación de la oferta ha sido recibida con escepticismo tanto en el parqué como entre los analistas, quienes la describen como “insuficiente” y “más simbólica que efectiva”.

La nueva propuesta, que ha sido aprobada por el consejo de administración de BBVA, establece un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones de Sabadell, eliminando así la parte en efectivo que formaba parte de la oferta inicial.

El propósito del banco vasco era reactivar el interés entre los accionistas del banco catalán tras las dudas suscitadas en la primera etapa del proceso.

Sin embargo, César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, ha expresado sus dudas sobre si esta operación logrará el respaldo mayoritario, destacando la falta de atractivo en la prima ofrecida.

Análisis del contexto bursátil: el IBEX 35 bajo presión

La respuesta de los mercados no se ha hecho esperar. El IBEX 35 ha experimentado una sesión llena de altibajos, con una caída del 1,17% el lunes hasta alcanzar los 15.082 puntos y un posterior rebote del 0,39% en la apertura del martes, situándose en los 15.141 puntos. La actuación conjunta de BBVA y Sabadell ha tenido un impacto notable en el sector bancario, que ha sido el motor principal del selectivo en años recientes; este ajuste inmediato en la prima ha ocasionado descensos en ambas entidades.

Los valores más destacados han sido Acerinox, ArcelorMittal y Acciona Energías Renovables, mientras que Telefónica y Mapfre han encabezado las caídas.

Los analistas advierten que la volatilidad podría persistir hasta que se aclaren las dudas sobre la opa y el sector financiero continúe bajo presión.

¿Por qué se considera insuficiente esta mejora?

El punto clave radica en la prima ofrecida. Los expertos coinciden en que para resultar atractiva, la oferta debería incluir una prima que oscile entre el 10% y el 20% sobre el valor actual de Sabadell; esto está muy por encima del nivel propuesto. La mejora presentada apenas aumenta su atractivo para los accionistas; muchos lo ven como un movimiento defensivo por parte de BBVA para mantener viva una operación ante una acogida inicial fría.

El consejo de administración de BBVA ha decidido renunciar a realizar nuevas mejoras o ampliar el plazo para aceptar tras esta modificación; esto limita las opciones para atraer a inversores más escépticos.

El mercado percibe que el canje propuesto no refleja adecuadamente el potencial de Sabadell ni compensa lo suficiente a sus accionistas por perder control en un ambiente donde se busca consolidación bancaria.

El pulso entre Sabadell y BBVA y su repercusión en la banca española

La negativa del equipo directivo de Sabadell a recomendar esta oferta junto con una prima escasa han creado un clima incierto dentro del sector. El desenlace de esta opa definirá la dirección futura de la banca española durante los próximos meses, justo cuando se vive una ola de consolidaciones y con las rentabilidades bajo escrutinio después de años con tipos bajos y presiones regulatorias.

Santander es actualmente el único banco del sector con una valoración favorable entre los diez primeros analistas para el IBEX 35; gracias a su diversificación y al impulso proveniente de su negocio internacional, ha logrado mantenerse al margen de la volatilidad provocada por esta opa.

Los demás grandes bancos siguen con atención este proceso; son conscientes de que un fracaso en esta opa podría enfriar nuevos movimientos corporativos e incluso cuestionar el interés inversor hacia el sector financiero español.

Perspectivas técnicas y consejos para inversores

Desde un enfoque técnico, el IBEX 35 muestra un sesgo positivo siempre que no pierda los 14.645 puntos durante cierres semanales. No obstante, persiste un riesgo potencial ante correcciones debido a la acumulación excesiva reflejada en el indicador MACD semanal. La resistencia clave se encuentra en los 15.443 puntos, máximos anuales que podrían ser alcanzados si se disipan las incertidumbres relacionadas con la opa y si las condiciones macroeconómicas son favorables.

Consejos específicos para inversores:

Es recomendable evitar posiciones especulativas en Sabadell hasta que se clarifique si hay aceptación a la opa o cuál será la reacción del consejo.

Hay que estar atentos a cómo evoluciona BBVA: si no hay nuevas mejoras podría haber caídas adicionales si se percibe que la operación no avanza.

Buscar oportunidades fuera del sector bancario puede ser prudente; valores como Acerinox o Acciona Energías Renovables están liderando avances dentro del IBEX 35 y cuentan con factores propios que impulsan su rendimiento.

Mantener stops ajustados ante una elevada volatilidad es esencial debido al riesgo asociado a movimientos bruscos vinculados a noticias corporativas.

Así queda planteada la situación: una opa sin entusiasmo aparente, una banca enfrentando presión constante y un IBEX 35 decidido a mantener su tendencia alcista mientras los inversores observan detenidamente cada paso dado por los protagonistas principales del mercado español.