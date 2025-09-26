El dólar desafía a la Fed y mantiene en vilo a los mercados: impacto directo en el Ibex 35

Los mercados de divisas están viviendo momentos intensos. El dólar estadounidense se mantiene robusto ante las crecientes dudas sobre cuándo la Reserva Federal llevará a cabo recortes de tipos. Esta situación ha puesto en alerta a los grandes inversores internacionales, quienes esperan con interés los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos para prever cualquier movimiento en la política monetaria. Este panorama es especialmente relevante para aquellos que operan en el par EUR/USD, donde las variaciones del billete verde son un indicador crucial tanto para importadores como para quienes gestionan deuda en euros.

Los analistas coinciden en que el dólar sigue siendo visto como un refugio ante la incertidumbre económica y la expectativa de que la Fed mantenga una postura restrictiva durante más tiempo.

Las recientes declaraciones desde la Reserva Federal han disminuido las expectativas sobre un recorte inminente, dejando al mercado en modo espera y contribuyendo a la fortaleza del dólar.

Efecto dominó sobre el Ibex 35: análisis de la sesión

El Ibex 35, principal índice bursátil español, ha mostrado una notable resistencia en este contexto internacional adverso. En la última jornada, el selectivo cerró en 15.194,6 puntos, avanzando un 0,24% tras una sesión volátil caracterizada por el comportamiento dispar de sus principales valores. La estabilización por encima de los 15.200 puntos se debe tanto al tirón del sector bancario como al impulso de empresas tecnológicas y del ámbito defensa.

Indra lideró las subidas con un repunte superior al 4%, impulsada por expectativas geopolíticas favorables al sector defensa.

lideró las subidas con un repunte superior al 4%, impulsada por expectativas geopolíticas favorables al sector defensa. Repsol también destacó gracias a un respaldo positivo de JP Morgan respecto a su perfil riesgo-retorno.

también destacó gracias a un respaldo positivo de JP Morgan respecto a su perfil riesgo-retorno. La banca logró revertir el signo negativo inicial y terminó aportando estabilidad, con aumentos cercanos al 1% en CaixaBank y otros grandes bancos.

Por otro lado, compañías como Solaria sufrieron correcciones significativas, acumulando más de nueve sesiones bajistas consecutivas, arrastradas por toma de beneficios y presión vendedora tras su reciente rally.

Valoración relativa del mercado español: ¿sigue barato el Ibex?

A pesar de las subidas acumuladas —un 30,6% en lo que va de año— el Ibex 35 continúa cotizando a múltiplos atractivos frente a sus homólogos europeos y estadounidenses. Según datos recientes, la bolsa española presenta un PER (precio/beneficio) a futuro de 12,1 veces, notablemente inferior al MSCI Europe (14,6) y otros índices relevantes.

El precio/valor contable se sitúa cerca de 1,1 veces, reflejando un descuento frente a otras plazas europeas y Wall Street.

se sitúa cerca de 1,1 veces, reflejando un descuento frente a otras plazas europeas y Wall Street. El ROE (retorno sobre patrimonio) español alcanza el 15%, posicionándose como uno de los más elevados entre los mercados desarrollados.

Este diferencial mantiene el atractivo relativo del Ibex para inversores que buscan valor o aquellos que desean rentabilidad ajustada al riesgo en Europa.

Principales motores sectoriales

El avance del índice está estrechamente ligado al desempeño del sector financiero, que representa cerca de dos tercios del crecimiento total del selectivo este año. Los analistas mantienen una visión optimista sobre la banca española pese al fuerte recorrido anual (hasta un 70% en algunos casos), apoyados en expectativas de crecimiento económico nacional (+2,7% PIB para 2025 según Barclays), entrada neta de inmigrantes y solidez del turismo.

Predicciones económicas: incertidumbre y oportunidades

De cara a los próximos meses, las perspectivas están influenciadas por varios factores:

La evolución del dólar frente al euro seguirá condicionada por los datos macro estadounidenses (PIB, empleo e inflación) y cualquier señal procedente de la Fed.

frente al euro seguirá condicionada por los datos macro estadounidenses (PIB, empleo e inflación) y cualquier señal procedente de la Fed. En Europa, parece que la política monetaria del BCE es menos restrictiva y podría favorecer cierta recuperación del euro si se confirman recortes antes que en EE.UU.

El crecimiento económico español sigue sorprendiendo favorablemente respecto a sus vecinos europeos; esto puede seguir dando soporte al Ibex si no surgen shocks externos inesperados.

Los expertos apuntan a:

Mayor volatilidad en divisas e índices ante cualquier sorpresa macroeconómica relevante.

Oportunidades selectivas en valores infravalorados dentro del Ibex (tecnología, energía tradicional y banca).

Riesgos asociados a posibles repuntes inflacionistas o tensiones geopolíticas globales.

Recomendaciones para inversores

En este entorno:

Mantener diversificación entre sectores defensivos (tecnología aplicada a defensa e infraestructuras) y cíclicos (banca y energía).

Vigilar atentamente los movimientos del dólar y su impacto sobre compañías exportadoras e importadoras españolas.

Aprovechar correcciones puntuales para entrar en valores con múltiplos atractivos y sólida generación de caja.

Prestar atención a las declaraciones oficiales tanto desde la Fed como desde el BCE antes de tomar decisiones relevantes.

Tabla resumen: principales valores destacados Ibex 35 (última sesión)

Valor Variación % Sector Indra +4,65% Tecnología/Defensa Repsol +3,13% Energía CaixaBank +1,48% Banca Solaria -1,59% Renovables ACS -1,47% Construcción

El mercado permanece atento: cada dato macro o declaración desde Washington puede cambiar las reglas del juego. Para los inversores españoles, resulta conveniente mirar más allá del ruido diario y buscar valor donde otros solo ven volatilidad.