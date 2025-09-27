El Senado de España acogió con éxito el «I Foro Europeo de Mujeres Líderes»

El Senado de España fue escenario esta semana del nacimiento de una iniciativa sin precedentes: el Foro Europeo de Mujeres Líderes, un encuentro destinado a marcar un antes y un después en la visibilidad y empoderamiento de las mujeres a nivel internacional. La cita, impulsada por Breyssi Arana, CEO de Breyssi Arana Consulting, congregó a más de 500 mujeres influyentes procedentes de 25 países de Hispanoamérica, Europa y Marruecos, con el respaldo institucional de 40 entidades, entre ellas embajadas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales.

Un espacio de cooperación global

La agenda del foro giró en torno a los grandes retos que enfrenta el liderazgo femenino en la política, la diplomacia, la economía y el emprendimiento. Paneles sobre derechos humanos en la era tecnológica y mesas redondas sectoriales dieron forma a un debate estratégico que posicionó a Madrid como centro de una conversación trasnacional de gran impacto.

Más allá del intercambio académico y profesional, el encuentro favoreció la creación de sólidas redes de cooperación, impulsando alianzas entre referentes de distintos continentes y fortaleciendo la presencia femenina en los espacios clave de decisión. La participación de autoridades del Senado y de representantes diplomáticos subrayó el alcance y el peso institucional del evento.

A las 09:30 horas, la periodista y escritora Pilar Carrizosa abrió la sesión, dando paso al presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juan José Matarí, encargado del mensaje inicial de bienvenida. Tras él, Breyssi Arana, fundadora del Foro y promotora principal del encuentro, presentó la visión de esta iniciativa destinada a situar a las mujeres en el centro de las grandes decisiones globales. A continuación, intervinieron el director de la UNESCO en Madrid, José Manuel Castellanos Rivera, y la directora internacional de Salud Mental, Vanessa Cruz Weimann.

Mensajes internacionales en video refuerzan el carácter trasnacional de la cita. Entre ellos destacaron las palabras del Dr. Gustavo Pacheco Villar, presidente de UPLAC y vicepresidente de Eurolat; la exministra de la Mujer de República Dominicana, Dra. Doris Sánchez; y la diputada centroamericana Ingrid Bernat Cofiño. Todas coincidieron en la urgencia de fortalecer estrategias comunes para que las mujeres ocupen un rol decisivo en el ámbito político, económico y social.

Paneles de liderazgo y diplomacia

El primer panel de la jornada, bajo el título “Mujer y Liderazgo Político en Iberoamérica y Europa” , fue conducido por la consultora y especialista en género Allende Martín. Entre las voces que dieron fuerza al debate figuraron la diputada madrileña Lorena Morales, la concejala en Londres, Claudia Turbet-Delof, la expresidenta del Parlamento Andino Cristina Reyes y la vicepresidenta de la Comisión de Economía del Senado de España, Teresa Belmonte. Todas plantearon la necesidad de reforzar la presencia femenina en espacios legislativos y de toma de decisiones estratégicas.

Tras un breve receso, la conversación giró hacia la cooperación internacional. El Panel Diplomático , moderado por el director del Instituto Internacional de Estudios Globales, Juan Solaeche-Jaureguizar, reunió a mujeres diplomáticas de El Salvador, Panamá, Perú, Brasil y Chile, quienes analizaron la intersección entre diplomacia y género, subrayando la importancia de tender puentes para el desarrollo sostenible desde una mirada inclusiva.

El peso del empresariado femenino

El mediodía trajo consigo el Panel Empresarial , que puso sobre la mesa la innovación y el liderazgo en la empresa global. Moderado por la consultora internacional Ivett Barreto, contó con voces diversas, desde la economista y empresaria Loida Primo hasta representantes de cámaras de comercio y CEOs internacionales como Karina Escobar y Jeannette Cancino. El intercambio reflejó cómo el talento femenino está transformando modelos de negocio y expandiendo la competitividad global con creatividad e innovación.

Compromiso social y redes de cooperación

Se desarrolló el Panel de Asociaciones y Fundaciones , moderado por Gracia Sánchez del Real. Participaron líderes de organizaciones de España, Francia, Reino Unido y América Latina, como Albita Neyra de la Fundación Mariposa, Soledad Delgado de Latin American Women y Carmen María García de Women’s Week. Este espacio enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos y reforzar las redes internacionales de mujeres como motores de cohesión social, cambio cultural y progreso compartido.

Un cierre con visión de futuro

Al encuentro asistieron Dña. Mariem Serroukh, Fundadora, Catering Mariem, Dña. Gema Sanz, Directora de Desarrollo Empresarial, Madrid Network, Dña. Carmen María García, Presidenta de la Fundación Women’s Week, Dña. Paula Sánchez Lemos, Directora de Estrategia Internacional y Alianzas en el Instituto Brasileño de Administración Contractual y Árbitra Comercial Internacional; Excma. Sra. Dña. Rosa Romero, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado; Dña. Lorena Morales, Diputada de la Asamblea de Madrid (PSOE); Mar CEO Pandora.

La clausura corrió a cargo de Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de España, quien subrayó el carácter histórico del encuentro y la necesidad de traducir los debates en políticas públicas, acciones diplomáticas y compromisos empresariales sostenibles.

Así concluyó una jornada intensa y trascendental, marcada por el intercambio de ideas, la construcción de alianzas y la convicción común de que el liderazgo femenino no solo es una cuestión de justicia, sino también de eficacia y excelencia en la gestión de un mundo más inclusivo y próspero.

Reconocimiento a la excelencia

El foro incluyó la entrega de los «Premios a la Excelencia» en el marco del Foro Europeo de Mujeres Políticas y Empresarias Latinoamericanas. La ceremonia de distinciones se desarrolló en el Hotel Intercontinental de Madrid en una velada presentada por Alfonso Merlos, presidente de Grupo El Mundo Financiero, que destacó los logros de mujeres que encarnan la excelencia y la innovación en ámbitos estratégicos.

Una visión transformadora

Con esta iniciativa, Breyssi Arana Consulting reafirma su compromiso con el fortalecimiento del liderazgo femenino como motor de cambio global y con la construcción de puentes de cooperación que trascienden coyunturas políticas y económicas.

El Foro Europeo de Mujeres Líderes se erige así como un hito histórico en la promoción de un modelo de liderazgo inclusivo, innovador y transformador, otorgando a las mujeres un papel central en la toma de decisiones que marcarán el presente y el futuro de nuestras sociedades.