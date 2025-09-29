Si el Gobierno lo permite

PYMES al borde del colapso: costes laborales insostenibles

Archivado en: Economía

El coste laboral en España vuelve a marcar un nuevo máximo y se ha convertido en una losa para las PYMES.

Según los últimos datos del INE, en el segundo trimestre de 2025 el coste laboral medio por trabajador subió un 4,3% interanual, lo que refleja la presión que soportan las empresas entre salarios más altos y cargas fiscales cada vez mayores. Las subidas son especialmente fuertes en sectores clave para la economía: Actividades profesionales (+6,5%) Inmobiliarias (+5,6%) Financieras (+4,7%) Información y comunicaciones (+4,6%)

Mientras tanto, la productividad no crece al mismo ritmo, lo que convierte estos aumentos en un riesgo directo para la competitividad y la supervivencia de miles de PYMES.

No se trata solo de un número: cada punto que sube el coste laboral supone menos margen para invertir, contratar o simplemente mantener abierta una empresa.

Y aunque el Gobierno presume de empleo, la realidad es que el tejido productivo español se asfixia. La pregunta es clara: ¿Quién aguantará más, las empresas o la paciencia de quienes ven cómo su esfuerzo se convierte en impuestos y burocracia que no generan valor?

