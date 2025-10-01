Washington en pausa: el cierre del gobierno federal por falta de presupuestos sacude la economía y la política de EEUU

La madrugada del 1 de octubre de 2025 quedará grabada en la memoria reciente de Estados Unidos.

A las doce en punto, el gobierno federal inició su primer cierre en más de seis años, tras el fracaso del Senado para aprobar los planes de financiación.

Mientras las luces del Capitolio permanecían encendidas, la parálisis política generaba una ola de incertidumbre que se extendía desde los mercados financieros hasta los hogares más vulnerables.

El origen del bloqueo radica en la incapacidad del Congreso para alcanzar un acuerdo sobre una prórroga presupuestaria.

La Cámara de Representantes, con mayoría conservadora, aprobó el 19 de septiembre una resolución de continuidad (CR) que extendía la financiación federal hasta el 21 de noviembre.

No obstante, el Senado no logró reunir los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo y avanzar hacia la votación final.

El enfrentamiento entre ambos partidos ha girado en torno a demandas políticas desvinculadas de la urgencia presupuestaria.

Por un lado, los demócratas han reclamado la extensión permanente de subsidios sanitarios ampliados y la reversión de reformas introducidas en la ley sanitaria “One Big Beautiful Bill”. En respuesta, los republicanos acusan a sus oponentes de condicionar la financiación a cambios legislativos que consideran inviables tras las elecciones de 2024.

Puntos claves del desacuerdo

La resolución presentada por los republicanos mantenía el gasto actual, pero reforzaba la seguridad y prorrogaba algunos beneficios sanitarios y para veteranos.

La propuesta demócrata, rechazada por el Senado , incluía costes adicionales en seguros médicos y la eliminación de restricciones para ciertos beneficiarios, lo que según la Oficina Presupuestaria del Congreso supondría 622.000 millones de dólares adicionales en la próxima década.

Ninguna de las partes cedió antes de que se alcanzara la fecha límite, lo que llevó al cierre del gobierno.

Impacto inmediato: servicios y ciudadanos afectados

El cierre afecta desigualmente a la administración y a la economía. Programas esenciales como Seguridad Social, Medicare, pagos a veteranos, operaciones militares y control aéreo continuarán funcionando gracias a fondos obligatorios o anticipados ya asignados. Sin embargo, miles de empleados federales verán suspendidos sus salarios y muchos servicios considerados “no esenciales” quedarán paralizados.

Entre los afectados se encuentran:

Familias que dependen de ayudas alimentarias y programas de asistencia para mujeres y niños.

Pequeñas empresas que aguardan préstamos federales.

Clínicas rurales y hospitales que dependen de programas públicos.

Usuarios que requieren servicios administrativos, como la tramitación de pasaportes y visados.

Sectores como el transporte aéreo, donde podrían detenerse las modernizaciones y contrataciones necesarias, según advierte la Modern Skies Coalition.

La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) ha sugerido a las agencias federales contemplar despidos masivos en programas que no sean prioritarios para la administración actual. El mensaje es claro: esta parálisis puede dejar huellas duraderas en el funcionamiento del Estado y en la confianza ciudadana.

Reacciones en los mercados y en la sociedad

La noticia del cierre ha tenido un impacto inmediato en los mercados financieros. La incertidumbre acerca de cuánto durará este bloqueo y el riesgo potencial de impago en algunos compromisos federales han provocado caídas en bolsa y aumentos en la prima de riesgo asociada a la deuda estadounidense. Analistas advierten que cuanto más se prolongue esta situación, mayor será el efecto sobre la economía real.

El sector turístico y los parques nacionales, que suelen cerrar durante estos episodios, anticipan pérdidas millonarias.

Organizaciones como AMAC Action y Mission Roll Call han alertado sobre las consecuencias para los colectivos más vulnerables, especialmente mayores y veteranos.

El sistema de control aéreo, considerado uno de los más seguros y complejos del mundo, podría ver afectada su eficiencia y seguridad si el cierre se extiende.

El tablero político tras el cierre

Este cierre no solo representa un fracaso legislativo; es también un nuevo capítulo en la polarización política estadounidense. Mientras Donald Trump acusa a los demócratas de obstruir una solución “razonable y sin condiciones”, los opositores insisten en que el verdadero objetivo republicano es mantener recortes perjudiciales para millones .

Las negociaciones continúan estancadas mientras avanza el calendario: el Congreso no volverá a reunirse hasta después del inicio del nuevo año fiscal. La situación es sin precedentes y aumenta la presión sobre los legisladores para evitar una prolongación innecesaria.

Lo que está en juego

La credibilidad institucional y confianza pública en el sistema democrático.

El bienestar cotidiano de millones de estadounidenses dependientes de servicios públicos.

La imagen internacional de Estados Unidos como motor económico fiable.

En un país acostumbrado a tensiones políticas constantes, este cierre gubernamental pone a prueba no solo al sistema sino también a sus líderes. Será su capacidad para anteponer intereses comunes frente a luchas partidistas lo que determinará cómo avanzará esta crisis. Mientras tanto, los ciudadanos observan con preocupación un espectáculo cuyos desenlaces parecen inciertos.