No tira el caradura con pólvora del Rey, sino con dinero del sufrido contribuyente.

Y le importa un comino.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar la patrullera ‘Furor’ para acompañar a la conocida Flotilla Perroflauta en su rumbo hacia Gaza ha resultado ser, cuando menos, controvertida. Según muchos analistas, esta acción ha demostrado ser completamente inútil.

El gasto de la operación ha superado el millón de euros, una cantidad que, para ponerlo en perspectiva, equivale al presupuesto anual destinado a comedores sociales en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Así, mientras la nave militar navegaba por el Mediterráneo sin un propósito claro, miles de familias continuaban esperando una comida caliente en los barrios más vulnerables.

El ‘Furor’, como buque insignia de la Armada española, está equipado con un cañón multifunción de 76 mm y dos ametralladoras con un alcance de 2,5 kilómetros.

Sin embargo, según cuentan varios medios de comunicación, terminó paseando por aguas internacionales sin ningún objetivo claro.

En lugar de desempeñar una función defensiva o humanitaria significativa, su tarea se limitó a realizar una escolta simbólica, evitando ingresar en la zona de exclusión marítima impuesta por Israel para no provocar un conflicto armado. El propio Gobierno Frankenstein lo ha admitido, mostrando más interés en sus maniobras políticas que en ofrecer soluciones efectivas.

Sorpresón: En el barco de Ada Colau no había ayuda humanitaria almacenada. pic.twitter.com/U90SOPyqGt — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) October 2, 2025

¿Protección o postureo internacional?

Aunque el buque ‘Furor’ cuenta con equipamiento médico, helipuerto y drones, esta vez su arsenal pasó a un segundo plano. La orden de no cruzar la línea roja israelí —la zona prohibida— ha sido vista por algunos como una medida prudente desde el punto de vista diplomático y por otros como un simple intento de mejorar la imagen. Al final del día, las fuerzas israelíes abordaron a la Flotilla Perroflauta en aguas internacionales y obligaron a sus integrantes a pasar por procesos de desinfección, un episodio que parece más sacado de una comedia que del escenario tenso de un conflicto internacional.

Lejos de permanecer inactiva, el Ministerio de Exteriores español presentó quejas formales ante el encargado de Negocios israelí por el trato recibido por los activistas. Sin embargo, la reacción diplomática fue tan tibia como el café que se sirve en La Moncloa, generando críticas desde todos los sectores políticos.

El coste político y social: ¿Un millón para tapar vergüenzas?

Los medios nacionales han destacado cómo coincidió temporalmente el envío del ‘Furor’ con las recientes revelaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno familiar y político del presidente Sánchez. No son pocos quienes interpretan esta operación como un intento desviar la atención sobre los escándalos actuales, utilizando como excusa la solidaridad internacional para esconder vergüenzas locales.

Un millón de euros : coste total del despliegue naval.

: coste total del despliegue naval. Un año de comedores sociales : presupuesto equivalente perdido en esta maniobra.

: presupuesto equivalente perdido en esta maniobra. Cañón multifunción y ametralladoras : armamento del ‘Furor’ que no resultó útil.

: armamento del ‘Furor’ que no resultó útil. Zona de exclusión marítima : frontera invisible que nadie se atrevió a cruzar.

: frontera invisible que nadie se atrevió a cruzar. Desinfección forzosa a activistas: última extravagancia israelí.

¿Diplomacia, seguridad o simple espectáculo?

En el ámbito internacional, la actuación española ha sido percibida como una combinación entre improvisación y exceso de voluntad. La Flotilla Perroflauta, compuesta por activistas diversos cuyo discurso oscila entre el pacifismo y el postureo, se convirtió en protagonista más por las tensiones diplomáticas que por el éxito real de su misión humanitaria. Israel no dudó en actuar conforme a su férrea política de seguridad, obligando a los participantes a someterse a procesos dignos del guion más surrealista.

La patrullera ‘Furor’ —un nombre que tras esta misión parece casi irónico— ha regresado al puerto con las bodegas vacías tanto de sentido como llenas de interrogantes. ¿Era realmente necesario movilizar semejante despliegue solo para acabar envueltos en un fiasco diplomático? ¿No hubiera sido más sensato destinar ese millón a recursos sociales concretos o invertirlo en proyectos humanitarios menos visibles pero más efectivos?