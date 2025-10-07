Koldo tiene en sus manos al PSOE y a Sánchez: si canta se sabrá todo sobre la financiación ilegal y la ‘Caja B’

Los tiene en sus manos.

Sólo tiene que cantar un poco.

Sin estridencias.

La atmósfera en la sede de Ferraz es tensa. Las recientes revelaciones sobre pagos en efectivo, sobres repletos de billetes y tramas de comisiones han situado a Pedro Sánchez y al PSOE ante una difícil encrucijada tanto política como judicial.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado al Tribunal Supremo un informe que aviva todas las sospechas: si Koldo García decide hablar, podría desvelar una caja B dentro del partido y una posible financiación ilegal que salpica a la cúpula socialista.

Koldo lo sabe todo sobre José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y antiguo ministro de Fomento.

La UCO ha destapado un desfase contable de proporciones inquietantes.

El documento revela una discordancia significativa entre los fondos que el PSOE asegura haber transferido a Ábalos y lo que este declaró haber recibido.

Más allá de esta peculiar tesorería del partido, el foco de la investigación se desplaza ahora hacia una cuestión aún más espinosa: ¿hasta qué punto ha podido el PSOE incurrir en prácticas de financiación ilegal?

El informe de la UCO pone en evidencia la presencia de cantidades ingentes de dinero en efectivo en las arcas del partido, incluyendo los célebres “chistorras” —un eufemismo para referirse a los billetes de 500 euros—. Esta situación plantea una pregunta ineludible: ¿de dónde provenía tanto cash?

La versión oficial de Ferraz, sede del PSOE, siempre ha sido que los pagos a Ábalos se realizaban mediante transferencias bancarias. Sin embargo, el hallazgo de dinero en efectivo manejado de forma opaca contradice frontalmente esta narrativa.

Lo que resulta aún más sorprendente es el método empleado para gestionar estos fondos. No es habitual —ni mucho menos normal— que un partido político realice pagos en sobres repletos de dinero, ni que estos se entreguen a través de intermediarios, como las esposas de los beneficiarios.

Más insólito aún es que, según las pesquisas, se recurriera a un supermercado en Navarra para “blanquear” los billetes de 500 euros, cambiándolos por denominaciones menores. Este trasiego, que incluyó viajes de más de 400 kilómetros para realizar estas operaciones, dista mucho de las prácticas de cualquier tesorería convencional, sea de una empresa o de una organización política. Como mínimo, estos hechos sugieren que algo no encaja en las finanzas del PSOE.

La investigación, que ahora pone su lupa sobre el patrimonio de Santos Cerdán, otro peso pesado del partido y actualmente en prisión, podría arrojar nueva luz sobre este entramado.

El informe de la UCO sobre Ábalos ya ha colocado al PSOE en una posición comprometida, con un sistema de pagos que, lejos de asemejarse al de un partido político que gobierna España, recuerda más a los métodos de una organización mafiosa.

Cerdán recibió 21 pagos en efectivo del PSOE tras sustituir a Ábalos y siguió cobrando sobres tras estallar el ‘caso Koldo’.

Desde que fue nombrado secretario de Organización del PSOE recibió dinero en metálico y en dos casos superaron el tope de la ley antiblanqueo.

Los tribunales tienen ahora la tarea de esclarecer el origen de esos fondos y determinar si, efectivamente, el PSOE ha cruzado líneas rojas en su gestión financiera. Mientras tanto, la sombra de la sospecha crece sobre Ferraz, y la opinión pública espera respuestas claras a un escándalo que no hace más que sumar interrogantes.

Las claves del informe UCO: sobres, metálico y versiones cambiantes

La investigación se centra en los pagos en efectivo que, según la UCO, tanto Ábalos como Koldo García recibieron del partido entre 2017 y 2021. El informe revela gastos sin justificación bancaria por un total de 95.437 euros y movimientos de dinero difíciles de rastrear, incluyendo transferencias a fundaciones ligadas a Ábalos y pagos a colaboradores cercanos. La Guardia Civil subraya el uso de códigos y mensajes en clave para referirse al dinero, lo cual complica aún más el seguimiento del flujo de fondos.

20.791 euros pagados en sobres : Estos aparecen señalados como «sin respaldo documental» y podrían confirmar la existencia de una contabilidad paralela dentro del partido.

: Estos aparecen señalados como «sin respaldo documental» y podrían confirmar la existencia de una contabilidad paralela dentro del partido. 60.000 euros en efectivo entre 2014 y 2024: Parte de este dinero no tiene identificado al depositante. En muchos casos, las entregas coinciden con periodos en los que Ábalos ocupaba cargos ministeriales.

entre 2014 y 2024: Parte de este dinero no tiene identificado al depositante. En muchos casos, las entregas coinciden con periodos en los que Ábalos ocupaba cargos ministeriales. Lenguaje en clave: La UCO ha detectado expresiones y códigos para referirse al dinero; sin embargo, la defensa de Koldo afirma que términos como «txistorra» se usaban literalmente para referirse al embutido y no a sobresueldos.

El propio Koldo García sostiene haber presentado facturas por todos los gastos que el partido le pagó en metálico, pero se desvincula de la contabilidad posterior realizada por el PSOE o si esos pagos fueron declarados ante los órganos de control. «No era mi función», defiende su abogado.

Ferraz, la versión oficial y las dudas internas

Tras la divulgación del informe, la respuesta oficial del PSOE fue contundente: niegan cualquier existencia de sobresueldos o pagos en negro, asegurando que «las cuentas están debidamente auditadas». Varios dirigentes han compartido fotos de sobres con el sello del partido y justificantes de gastos en redes sociales, insistiendo en la transparencia del proceso y afirmando que todo está registrado ante el Tribunal de Cuentas.

No obstante, las explicaciones han resultado erráticas y contradictorias. En privado, algunos responsables admiten que los gastos de representación se pagaban en efectivo, aunque anteriormente se había negado esta práctica. La abogada de Koldo argumenta que las cantidades elevadas se justifican porque el dinero no era solo para Ábalos, sino para todo su equipo.

El informe de la UCO también ha puesto sobre la mesa el supuesto cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas, una trama por la cual está encarcelado el sucesor de Ábalos, Santos Cerdán. El empresario Víctor de Aldama, también bajo investigación, ha declarado que parte de las comisiones “eran para el partido” y que el total podría ascender a cuatro millones de euros.

El PP exige explicaciones y el Supremo cita a los implicados

El Partido Popular ha demandado a Pedro Sánchez una comparecencia urgente para aclarar el origen de los fondos y el destino de los sobres con billetes. Piden además la publicación de extractos bancarios y justificantes sobre los movimientos monetarios realizados; también han solicitado que varios altos cargos del PSOE comparezcan en la comisión investigadora del Senado por su supuesta implicación en las entregas en efectivo. Para el PP, «Ferraz ha sido refugio para diversos delincuentes mientras Moncloa se convierte en el ‘business center’ de los Sánchez-Gómez».

Cuca Gamarra , vicesecretaria general del PP, ha reiterado la necesidad de aclarar “dónde guardaban todo esto” e insiste en que los socios de Sánchez son cómplices por omisión si no exigen respuestas.

, vicesecretaria general del PP, ha reiterado la necesidad de aclarar “dónde guardaban todo esto” e insiste en que los socios de Sánchez son cómplices por omisión si no exigen respuestas. El Supremo ha citado a declarar a José Luis Ábalos y a Koldo García los días 15 y 16 de octubre respectivamente; esto podría ser un anticipo del primer juicio contra ellos.

Begoña Gómez y la extensión del caso

Este asunto también sienta un precedente respecto a la situación procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. El Supremo considera anómalo los «favores» otorgados por Koldo a Ábalos; además, las indagaciones sobre Gómez y su asesora están bajo vigilancia judicial, aunque la Fiscalía ha pedido archivar su causa al no encontrar “elemento objetivo alguno” relacionado con tráfico de influencias. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones, aumenta tanto la presión política como mediática.

Un escenario incierto para el PSOE

La investigación continúa abierta. El futuro inmediato del PSOE dependerá considerablemente del testimonio que brinde Koldo García. Si decide colaborar revelando detalles sobre los movimientos financieros, podría hacer tambalear toda defensa del partido e incluso confirmar la existencia de una caja B que hasta ahora se ha negado públicamente.

El desenlace final no solo marcará el camino que tome la dirección socialista; además puede tener repercusiones significativas para el Gobierno y afectar gravemente la estabilidad política en España. El partido enfrenta ahora un desafío crucial: demostrar que sus cuentas son limpias mientras persiste la sombra inquietante sobre una posible financiación ilegal que amenaza con empañar el legado político de Pedro Sánchez y sacudir hasta los cimientos mismos de Ferraz.