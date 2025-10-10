Antonio Garamendi (CEOE) trolea a Yolanda Díaz con una petición descacharrante

Un troleo en toda regla.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reaccionó a las nuevas propuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alargar el permiso por fallecimiento hasta 10 días y el nuevo permiso por cuidados paliativos.

El máximo rector de la patronal, en el marco del XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que organiza la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, subrayó que él pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios de la líder de Sumar:

Yo pediría un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso de 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa, porque es que lo digo, lo acabo de decir hace media hora. Y, por supuesto, acaba de decir que, además que las pequeñas empresas y las pymes que se están forrando.

Criticó el nuevo ataque de Díaz a las empresas:

Bueno, pues yo le invitaría a que vaya a muchas de ellas a verlo. Es decir, porque es que, insisto, parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos la solución. Por tanto, yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo. 10 días, con tranquilidad, un ratito. Esa sería la primera.

Y aseguró que lo que desea es que haya elecciones para así, al menos, tener un descanso después de tantas propuestas: