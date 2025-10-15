Los autónomos, en pie de guerra: el “sablazo” de las nuevas cotizaciones pone en jaque sus cuentas

El anuncio del Ejecutivo sobre el incremento progresivo de las cotizaciones sociales para autónomos ha encendido todas las alarmas en este colectivo. La propuesta, que contempla aumentos escalonados hasta 2028, sugiere que algunos profesionales por cuenta propia podrían verse obligados a pagar hasta 7.424 euros más al año en cuotas, una cifra que desde organizaciones como ATA tildan de “sablazo”. El debate ya resuena en las calles y los afectados advierten sobre el impacto directo que esto tendrá en la viabilidad de miles de pequeños negocios.

Las cifras son reveladoras: en 2026, los autónomos tendrían que abonar entre 2.609 y 9.555 euros anuales en cuotas a la Seguridad Social, dependiendo de sus tramos de ingresos. Pero la escalada no termina ahí. El plan del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social prevé que en 2028 la horquilla se sitúe entre 3.025 y 14.505 euros al año, lo que significaría incrementos de hasta un 104,9% para quienes más facturan respecto a lo que pagan actualmente. Esta medida forma parte de la transición hacia un modelo de cotización basado en ingresos reales, vigente desde 2023, que busca una mayor progresividad pero que, en la práctica, incrementa notablemente la carga fiscal para amplios sectores.

Así quedarán las nuevas cuotas: subidas en todos los tramos

El esquema presentado por el Gobierno introduce hasta 15 tramos según los rendimientos netos del autónomo. Algunos ejemplos ilustrativos son:

Para quienes ingresan menos de 670 euros al mes : la cuota mensual en 2026 será de 217,37 euros (frente a los 200 euros actuales). En 2028, ascenderá a 252,1 euros.

: la cuota mensual en 2026 será de (frente a los 200 euros actuales). En 2028, ascenderá a 252,1 euros. Para aquellos que superan los 6.000 euros mensuales : la cuota se dispara hasta 796,24 euros en 2026 y podría alcanzar los 1.208,73 euros en 2028.

: la cuota se dispara hasta en 2026 y podría alcanzar los en 2028. Incrementos porcentuales: los aumentos oscilan desde un 8,7% para los tramos más bajos hasta un 34,9% en los más altos en 2026; y hasta un 104,9% en la base máxima para 2028.

La tabla siguiente resume la evolución prevista:

Tramo de ingresos (mensuales) Cuota 2025 (€) Cuota 2026 (€) Cuota 2028 (€) Incremento total (%) < 670 € 200 217 252 +26% 6.000 € o más 590 796 1.209 +104,9%

El sector responde: temor a cierres y menos actividad

Asociaciones de autónomos como ATA y representantes del sector han manifestado su rechazo a esta propuesta, alertando sobre las posibles consecuencias para la economía real. Argumentan que estas subidas pueden traducirse en:

Cierres de negocios , especialmente entre aquellos con ingresos bajos y medios, quienes ya soportan una alta presión fiscal.

, especialmente entre aquellos con ingresos bajos y medios, quienes ya soportan una alta presión fiscal. Reducción de actividad económica y freno al emprendimiento debido al aumento de costes fijos que deben afrontar quienes deciden trabajar por cuenta propia.

y freno al emprendimiento debido al aumento de costes fijos que deben afrontar quienes deciden trabajar por cuenta propia. Desincentivo al afloramiento de ingresos reales, ya que algunos autónomos podrían optar por no declarar todo lo que ganan para evitar saltar a un tramo superior y ver incrementadas sus cuotas.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado esta medida como un “hachazo” que duplica la cotización para aquellos autónomos que ya pagan más y eleva un 26% la cuota para quienes menos ingresan. Desde esta patronal acusan al Gobierno de “vivir en una burbuja” sin comprender la realidad cotidiana de los pequeños negocios.

El argumento del Gobierno: sostenibilidad y equidad

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden esta reforma como algo imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, además de hacer más equitativo el reparto de cargas. Aseguran que adoptar una cotización basada en ingresos reales es un paso lógico y que la progresividad busca hacer que quienes más ganan contribuyan más al sistema. El Ejecutivo también enfatiza que esta reforma es fruto del diálogo con los agentes sociales y recuerda que muchos países europeos aplican sistemas similares.

Adicionalmente, se estima que este aumento permitirá incrementar la recaudación en cerca de 1.900 millones de euros anuales hasta el año 2028. La meta es reducir el déficit de la Seguridad Social y fortalecer la financiación destinada a futuras prestaciones.

¿Qué cambios se avecinan para los próximos años?

El calendario es claro: las subidas se llevarán a cabo de manera progresiva, con revisiones anuales hasta llegar a 2028. Así las cosas, la cuota mínima para los autónomos con menores ingresos crecerá un 26% durante tres años; mientras tanto, la máxima se duplicará. Entre ambos extremos, muchos autónomos experimentarán incrementos comprendidos entre el 3,8% y el 35% durante el primer año; así como subidas adicionales previstas para los años siguientes.

En 2027, se espera una cuota mínima establecida en 234,73 euros y otra máxima fijada en 1.002,49 euros.

En 2028, estas cifras ascenderán a una mínima de 252,1 euros y una máxima alcanzando los 1.208,73 euros.

Este nuevo sistema también elimina la posibilidad para muchos autónomos de elegir libremente su base de cotización; una opción utilizada anteriormente para ajustar sus cuotas a sus circunstancias personales.

Perspectiva internacional y debate social

España sigue así el camino trazado por otros países europeos donde las cotizaciones para trabajadores por cuenta propia se determinan según sus ingresos. Sin embargo, tanto la rapidez como la magnitud del incremento propuesto han suscitado un intenso debate. Para muchos autónomos esta transición podría resultar traumática si no se acompañan medidas asistenciales o reducciones en otras cargas fiscales.

El tira y afloja entre el Gobierno y los colectivos representativos está servido. El desenlace será crucial para definir el futuro del trabajo autónomo en España, además de influir sobre el tejido empresarial y el empleo durante los próximos años.