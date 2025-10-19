El oro alcanza máximos históricos: ¿es un refugio ante la inflación y la inestabilidad?

El oro ha vuelto a acaparar todas las miradas en los mercados durante 2025. Su precio ha superado los 4.200 dólares por onza, estableciendo un récord histórico que deja atrás cualquier referencia anterior.

Este ascenso no es fruto del azar.

La expectativa de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la debilidad del dólar y el aumento de las tensiones geopolíticas —especialmente entre China y Estados Unidos— han elevado la demanda del oro como activo refugio.

El oro y la bolsa española están viviendo momentos históricos; sin embargo, gestionar bien el riesgo y diversificar son las mejores estrategias para cualquier inversor disciplinado.

Diversos factores han coincidido para propiciar esta escalada:

Recortes de tipos de la Fed : El mercado anticipa nuevos recortes antes de que termine el año, lo que disminuye la rentabilidad de los activos denominados en dólares y favorece la inversión en oro.

: El mercado anticipa nuevos recortes antes de que termine el año, lo que disminuye la rentabilidad de los activos denominados en dólares y favorece la inversión en oro. Inestabilidad política y económica a nivel global : La incertidumbre sobre el crecimiento mundial, junto con conflictos geopolíticos persistentes, han incrementado la aversión al riesgo, lo que lleva a los inversores a buscar seguridad en el oro.

: La incertidumbre sobre el crecimiento mundial, junto con conflictos geopolíticos persistentes, han incrementado la aversión al riesgo, lo que lleva a los inversores a buscar seguridad en el oro. Aumento de compras por parte de bancos centrales : Países emergentes han aumentado sus reservas de oro para disminuir su exposición al dólar, lo que ha contribuido a sostener los precios.

: Países emergentes han aumentado sus reservas de oro para disminuir su exposición al dólar, lo que ha contribuido a sostener los precios. Inflación persistente: Aunque las economías desarrolladas muestran señales de moderación en inflación, el temor a repuntes y la necesidad de protegerse frente a la pérdida del poder adquisitivo refuerzan el atractivo del oro como “vacuna contra la inflación”.

Este panorama ha llevado al oro a revalorizarse un 60% en lo que va del año, su mejor desempeño desde 1979. Para los inversores, la volatilidad en las bolsas y el aumento de riesgos globales justifican mantener una posición sólida en metales preciosos como protección ante sorpresas desfavorables en los mercados.

Ibex 35: rally histórico y perspectivas de consolidación

La bolsa española está viviendo un momento dulce en 2025. El Ibex 35 ha acumulado una rentabilidad del 35%, superando los 15.600 puntos y acercándose a los máximos históricos alcanzados en 2007. Este notable comportamiento coloca al selectivo español entre los más rentables de Europa este año.

Las claves detrás de esta subida son:

Bancos y grandes valores : Entidades como Santander y BBVA, junto con Inditex e Iberdrola, han sido motores del crecimiento. El sector financiero, sobre todo, se ha beneficiado por unos tipos de interés aún elevados y una recuperación del crédito.

: Entidades como Santander y BBVA, junto con Inditex e Iberdrola, han sido motores del crecimiento. El sector financiero, sobre todo, se ha beneficiado por unos tipos de interés aún elevados y una recuperación del crédito. Consumo interno y fondos europeos : La resiliencia del consumo y la llegada de fondos europeos para recuperar la economía han impulsado tanto el crecimiento económico como la confianza inversora.

: La resiliencia del consumo y la llegada de fondos europeos para recuperar la economía han impulsado tanto el crecimiento económico como la confianza inversora. Recomendaciones de grandes gestoras internacionales: Compañías como BlackRock han aconsejado sobreponderar la renta variable española, atrayendo capital internacional hacia nuestro mercado.

El contexto macroeconómico también ayuda: se prevé que el PIB español crezca más que el de la eurozona, mientras que la inflación se mantiene controlada alrededor del 2,7%. Sin embargo, hay que tener cuidado; si algunos valores clave sufren un tropiezo significativo, podría haber riesgos asociados debido a la concentración actual.

¿Qué esperar a corto y medio plazo?

Mientras persista esta volatilidad global y las dudas sobre estabilidad macroeconómica, el oro seguirá siendo un activo estratégico. Aunque algunas proyecciones sugieren una posible corrección después del verano, su papel como refugio seguro frente a la inflación justifica mantenerlo dentro de las carteras, especialmente cuando todo es tan incierto.

En cuanto al Ibex 35, se espera que continúe con tendencia alcista; no obstante, los expertos advierten sobre posibles pausas o consolidaciones tras un año tan sobresaliente. Sectores como el bancario y energético seguirán siendo fundamentales, pero hay que estar atentos a cambios en política monetaria o cómo evoluciona la economía global.

Recomendaciones para inversores