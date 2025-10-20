La dura vida del autónomo español: menos ingresos, 7 horas extra y pensiones un 39% más bajas

La situación de los autónomos en España sigue marcada por la precariedad. Mientras el resto de la sociedad avanza hacia la reducción de la jornada laboral, este grupo apenas percibe mejoras.

Los números son claros: trabajan, de media, 7 horas más a la semana que los asalariados, alcanzando casi 41 horas semanales, en comparación con las 34 horas que cumplen los trabajadores por cuenta ajena. Esta carga se siente especialmente en sectores como la hostelería o el comercio, donde es común superar las 50 horas semanales.

A pesar del esfuerzo titánico que realizan, los ingresos de los autónomos no se corresponden con su dedicación.

En 2023, el rendimiento medio declarado apenas alcanzó los 14.826 euros anuales, una cifra que queda muy por debajo de lo que ganan los asalariados y dista mucho del salario medio nacional. Más de 500.000 autónomos ni siquiera logran llegar al Salario Mínimo Interprofesional, lo que les coloca en una situación de vulnerabilidad económica.

Al llegar a la jubilación, no se vislumbra el alivio esperado. Un autónomo jubilado recibe una pensión media de 993,82 euros mensuales, frente a los 1.651,54 euros que percibe un asalariado bajo el Régimen General. Esta diferencia anual supera los 9.200 euros, lo que representa una brecha del 39%. Aunque las cifras pueden variar ligeramente según las fuentes consultadas, el mensaje es claro: el modelo actual de cotización castiga al trabajador por cuenta propia de manera evidente.

El origen de esta desigualdad se encuentra en el sistema de cotización vigente. Más del 86% de los autónomos cotizan por la base mínima durante gran parte de su vida laboral. A pesar de que muchos intentan aumentar sus aportaciones a partir de los 55 años, no logran compensar esos años previos con cotizaciones bajas, lo cual afecta significativamente su pensión futura.

El impacto de las nuevas cotizaciones y la “ignominia” de las subidas

Lejos de mejorar las cosas, las últimas reformas han introducido un nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. A partir de 2025, la cuota mínima para los autónomos con menores ingresos se reducirá hasta 200 euros, pero aquellos que superen los 1.700 euros mensuales verán cómo su cuota mínima asciende hasta 590 euros, pudiendo llegar a ser incluso 1.542 euros en los tramos más altos. Esto implica que muchos autónomos, sobre todo aquellos con mayores ingresos, experimentarán un aumento en su cuota anual entre 360 y 1.080 euros respecto a 2024.

Las organizaciones del sector han denunciado que estos incrementos constituyen una “ignominia” para un colectivo ya golpeado por diversas adversidades; argumentan que el aumento en las cotizaciones no se traduce en mejoras acordes en prestaciones sociales ni en pensiones futuras. Además, la regularización anual obliga a muchos autónomos a abonar diferencias adicionales al final del año si sus ingresos reales superan las expectativas iniciales.

El panorama social tampoco juega a favor. La reducción anunciada a 37,5 horas semanales para 2025 apenas tendrá repercusión en los autónomos; la mayoría supera ampliamente ese límite y carece tanto del control horario como de las garantías laborales disponibles para los asalariados.

Las políticas destinadas a facilitar la conciliación y protección social avanzan a paso lento. Aunque existen ayudas puntuales para maternidad o cuidado familiar, son muchos los autónomos que no pueden permitirse reducir su jornada o ausentarse prolongadamente sin poner en riesgo la viabilidad económica de su negocio.

El coste social de la precariedad

La situación actual de los autónomos en España refleja una brecha estructural evidente. A pesar de ser un pilar fundamental en nuestra economía —más de tres millones trabajan bajo este régimen— su precariedad laboral y la falta de equiparación con sus compañeros asalariados afectan gravemente su calidad de vida presente y futura. Las disparidades en pensiones, ingresos y horas trabajadas colocan al colectivo en una posición desventajosa que demanda medidas urgentes y estructurales.

Mientras tanto, la incertidumbre aumenta: largas jornadas laborales combinadas con ingresos escasos y pensiones magras pintan un futuro complicado para aquellos que optan por emprender por cuenta propia. La tarea pendiente es igualar derechos y oportunidades; el día a día del autónomo sigue marcado por un esfuerzo invisible cuya recompensa resulta desmedida.