El precio de la vivienda se dispara en España un 42% más que los salarios jóvenes

La aspiración de emanciparse se aleja cada vez más para miles de jóvenes en España.

En los últimos siete años, el precio medio de la vivienda ha aumentado un 42% por encima de los salarios de este grupo etario.

Esto ha llevado a que la capacidad de adquisición y alquiler se reduzca a niveles mínimos. No se trata solo de un problema relacionado con los precios; también es el reflejo de un modelo económico incapaz de ajustar el coste de la vida a los ingresos reales de una generación que enfrenta serias dificultades para independizarse.

Desde 2015 hasta 2022, el sueldo medio bruto mensual de los jóvenes apenas ha crecido un 25%.

En contraste, los precios de las viviendas han experimentado un aumento del 42%, tal y como indican los últimos informes sectoriales.

Actualmente, el precio medio se sitúa en unos 189.560 euros, lo que implica que se requiere destinar 15 años del salario para poder adquirir una casa. Para poder hacer frente al pago inicial, se necesitan unos 56.868 euros, equivalentes al salario íntegro durante 4,5 años.

Por otro lado, el salario medio mensual de quienes tienen menos de 30 años es de 1.686,7 euros brutos, notablemente inferior al promedio nacional, que ronda los 2.273 euros.

Esta diferencia es tan significativa que en 2025 las nuevas pensiones superarán al sueldo medio juvenil, ampliando aún más esta brecha con el paso del tiempo.

En 2024, solo un 14,8% de jóvenes entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse; esta cifra representa la tasa más baja desde 2006. En comparación, en 2018 ese porcentaje era del 19,3%. El alquiler no parece ser una solución viable: el precio medio mensual por un piso alcanza los 1.072 euros, marcando un récord histórico. Sin embargo, un joven con salario medio ni siquiera puede cubrir esa cantidad; le faltan alrededor de 24 euros mensuales para vivir solo sin contar suministros ni alimentación.

Aquellos jóvenes que deciden compartir piso deben destinar el 35,8% de su salario únicamente para alquilar una habitación; esto está muy por encima del límite recomendado del 30% por diversas organizaciones internacionales.

El impacto en las grandes ciudades y zonas tensionadas

La situación se complica aún más en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante, donde los precios han superado incluso las cifras alcanzadas durante la burbuja inmobiliaria del año 2008. Por poner un ejemplo, en Alicante, los precios de compraventa han aumentado un asombroso 63,6% desde 2018 y el alquiler ha subido un notable 74,3%, impulsados por factores como la escasez de suelo disponible, la demanda internacional y el auge del alquiler turístico. En Málaga, el precio medio ya alcanza los 3.620 euros por metro cuadrado con una subida interanual del 15,3%.

Ciudad Precio compraventa (€/m²) Variación 2018-2025 Precio alquiler (€/m²/mes) Variación 2018-2025 Alicante 2.617 +63,6% 12,2 +74,3% Málaga 3.620 +15,3% (último año) — — Madrid (prime) >7.000 — — —

La diferencia con respecto a la situación anterior a la crisis es evidente: antes las subidas eran especulativas y basadas en créditos fáciles; ahora son consecuencia directa de una oferta escasa y una creciente demanda tanto nacional como internacional.

Políticas públicas y ayudas: alcance limitado

El Gobierno ha puesto en marcha iniciativas como el bono joven para el alquiler y avales ICO para facilitar la compra. Sin embargo, su impacto ha sido reducido. Este bono solo ha llegado a un escaso porcentaje del colectivo juvenil entre los18 y los35 años: apenas un 0,6%, lo que equivale a unas 57.000 personas dentro de un grupo mayor a nueve millones. Los avales estatales para hipotecas apenas permitirán facilitar la compra a unas 50.000 viviendas y expertos advierten que pueden incrementar hasta en un 25% el coste total debido al mayor volumen financiado.

La construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) ha crecido un modesto 8% en el último semestre; sin embargo, esto sigue siendo insuficiente ante la magnitud del problema actual.

Factores económicos y sociales detrás del desfase

Desde su instauración hasta ahora, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha registrado una subida del 61%, alcanzando los 1.184 euros mensuales en2025. Sin embargo, este aumento no ha logrado compensar ni por asomo el encarecimiento del sector inmobiliario ni tampoco la inflación acumulada en bienes básicos y servicios fundamentales. Además persiste una precariedad laboral considerable; aunque la reforma laboral implementada en2021 ha reducido temporalidad y aumentado contratos indefinidos entre jóvenes, aún queda mucho camino por recorrer.

A pesar de ciertos avances visibles en este ámbito laboral juvenil marcado por inestabilidad y bajos salarios durante sus primeros pasos profesionales,el acceso a una vivienda no depende únicamente del aumento salarial o del crecimiento económico sino también resulta clave contar con políticas estructurales adecuadas ante una oferta insuficiente.

Perspectivas y riesgos futuros

Los analistas advierten que si no se incrementa significativamente la oferta accesible y no se controla adecuadamente la presión ejercida por demandas extranjeras o turísticas sobre este mercado inmobiliario localizado; es muy probable que veamos cómo seguirán aumentando estos precios a ritmos superiores respecto al crecimiento salarial en años venideros. Existe además riesgo real sobrecalentamiento especialmente si vuelven a subir tipos interés o si no logramos corregir esta falta crónica obra nueva.

En resumen ,la disparidad entre costes habitacionales versus ingresos laborales juveniles constituye uno desafíos sociales económicos cruciales hoy día .Un reto que requiere soluciones creativas efectivas porque ,para toda una generación ,acceder al sueño propio hogar se convierte cada vez más privilegio distante.