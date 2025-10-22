La reciente reapertura del Pont Nou en Paiporta ha generado opiniones encontradas entre los vecinos. Las aceras, ahora rellenas de cemento en lugar de los clásicos adoquines, han causado sorpresa y descontento.

La administración local, liderada por PSOE y Compromís, ha defendido esta decisión argumentando que se debe a la escasez de adoquines tras la riada que devastó gran parte del municipio.

Desde el consistorio aseguran que este enfoque es temporal y responde a la necesidad urgente de restaurar la movilidad en una zona crucial para el tráfico y las actividades cotidianas.

La catastrófica DANA que azotó la localidad valenciana el pasado octubre dejó a Paiporta en una situación alarmante.

El Pont Nou, uno de los tres puentes que cruzan el barranco del Poyo, sufrió daños significativos, convirtiendo su reparación en una prioridad dentro del plan de reconstrucción municipal.

La falta de materiales, especialmente adoquines, se atribuye a la alta demanda generada por el proceso de rehabilitación de calles y espacios públicos en toda la comarca. Por ahora, el uso del cemento permite reabrir el paso peatonal, aunque se deberá esperar a nuevos suministros para una solución definitiva.

No tenéis vergüenza @Ajunt_Paiporta El PSPV y Compromís se suben los sueldos en Paiporta y luego rellenan las aceras del nuevo Puente con cemento. CARA DURA! https://t.co/bgnLyRtyRs — AMUNT (@enpeualcemse) October 21, 2025

Un municipio en reconstrucción: urgencias y carencias

El panorama en Paiporta sigue marcado por las urgencias y necesidades básicas. Ocho meses después del desastre natural, aún hay áreas que requieren atención, como la piscina municipal, el sistema de alcantarillado y varios edificios públicos. El impacto económico es considerable: solo en contratos de emergencia se han destinado 19 millones de euros para labores como limpiar calles, reparar garajes y brindar apoyo a los vecinos.

Las prioridades del Ayuntamiento son evidentes. Según el alcalde Vicent Císcar, se enfocan en mejorar el saneamiento del subsuelo, ampliar las ayudas al alquiler para los afectados y reforzar los recursos sanitarios, especialmente en lo relacionado con salud mental. También está prevista la construcción de nuevos centros educativos y un edificio autosuficiente para emergencias. La magnitud de los recursos movilizados es histórica; más de 200 millones de euros se han invertido en proyectos destinados a transformar Paiporta en una ciudad más verde y tecnológica.

El plan director para la reconstrucción, elaborado junto al Colegio de Ingenieros, prioriza criterios sostenibles y materiales homogéneos para mejorar costos y mantenimiento. Se busca un urbanismo centrado en las personas; las calles están diseñadas teniendo en cuenta al peatón e incorporando soluciones adaptadas al cambio climático. La empresa pública Tragsa está al frente de muchos proyectos, aunque ha recibido críticas por su lentitud desde otros municipios.

Subida de sueldos y asesores: el pacto de los «sueldazos»

En medio del proceso reconstructivo, la decisión del equipo gubernamental formado por PSOE y Compromís de aumentar sus sueldos y multiplicar el número de asesores ha suscitado una fuerte controversia. Este nuevo acuerdo municipal representa un coste cercano a 500.000 euros para las arcas públicas durante lo que resta de legislatura; anualmente se gastarán 260.000 euros solo en asesores. Los salarios para los concejales liberados alcanzan hasta 2.800 euros mensuales; mientras tanto, la vicealcaldesa, Marian Val, percibe más de 3.000 euros al mes —un 75% más que su predecesora—.

El alcalde Vicent Císcar no cuenta con un salario fijo pero recibe 600 euros por cada pleno ordinario y 350 por plenos extraordinarios, acumulando así unos 1.700 euros mensuales solo por asistencias. Además, se han creado seis nuevos puestos dedicados a asesoría cuando anteriormente solo existían dos; esto ha provocado críticas por parte del Partido Popular y Vox, quienes han calificado este acuerdo como “pacto del sueldazo”.

Esta decisión contrasta notablemente con la negativa del gobierno local a reducir el IBI para aquellos afectados por la riada; esta propuesta fue rechazada durante el último pleno. Mientras tanto, muchos vecinos siguen esperando ayudas directas así como la reconstrucción efectiva de sus hogares y negocios. El malestar social crece cada vez más ante la percepción generalizada de que el gasto político prima sobre las verdaderas necesidades del municipio.

Tensión política y exigencia de responsabilidades

La atmósfera política en Paiporta es tensa. El alcalde socialista ha manifestado su descontento ante lo que considera “instrumentalización política” del proceso reconstructivo e insiste en exigir responsabilidades a la Generalitat sobre todo lo relacionado con gestión de ayudas y retirada de escombros. La coalición gobernante aboga por una cooperación institucional eficaz; sin embargo, enfatizan que cualquier esfuerzo reconstructivo debe tener un enfoque progresista centrado en inversión pública y políticas sociales.

El cambio reciente en la alcaldía tras la renuncia de Maribel Albalat por motivos sanitarios ha dado paso a una nueva etapa caracterizada por las demandas crecientes desde la oposición así como exigencias sobre transparencia respecto al gasto público. El debate sobre salarios elevados para funcionarios municipales sigue presente tanto en los plenos como entre los ciudadanos que claman porque las prioridades sean realmente apoyar a quienes sufrieron daños durante la riada.

Un futuro resiliente, pero con heridas abiertas

La reconstrucción en Paiporta avanza lentamente; sin embargo lo hace entre controversias e incertidumbres. La reapertura del Pont Nou con cemento en sus aceras simboliza un proceso marcado por necesidades urgentes e insuficiencia material junto con decisiones políticas cuestionadas por muchos ciudadanos. Los grandes planes renovadores coexisten con exigencias inmediatas; también está presente una creciente demanda hacia los responsables públicos para estar a la altura ante tales circunstancias.

La localidad aspira a mirar hacia adelante con esperanza: dejar atrás una tragedia mientras busca convertirse en un modelo sostenible e inteligente dentro del ámbito urbano. No obstante, el debate sobre gestión adecuada recursos financieros junto con cuestiones salariales seguirá vivo mientras persistan carencias visibles así como las cicatrices sociales dejadas tras la DANA.

Paiporta enfrenta su reconstrucción con cemento visible sobre sus aceras pero también con claridad: sus vecinos exigen que esta recuperación sea justa y transparente.