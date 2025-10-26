Begoña al Congreso: misión (im)posible

En este vídeo analizamos la información, según la cual un número importante de asesores del Pedro Sánchez estudian un adelanto electoral con el objetivo de que su mujer, Begoña Gómez, y su hermano puedan entrar en las listas del PSOE para el Congreso y así obtener el aforamiento, lo que varios analistas califican como un posible fraude de ley. Acompáñanos para entender los riesgos institucionales, los intereses partidistas y las normas que están en juego.

