La reciente declaración de un patrimonio inmobiliario que asciende a 12,4 millones de euros por parte de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, ha provocado una investigación por parte de la Agencia Tributaria.

Este análisis pone en evidencia las actividades de una amplia red de saunas que aparece como la única fuente de ingresos del clan familiar.

La cifra es asombrosa tanto por su magnitud como por el origen de los fondos, convirtiéndose en un tema candente en la actualidad.

La atención se centra ahora en el entramado empresarial que ha operado durante décadas en el sector del ocio nocturno madrileño.

Este asunto ha cobrado especial importancia tras revelarse que la sociedad administrada por Gómez Serrano, San Bernardo 36, estuvo inactiva durante diez años, aunque continuó generando ingresos significativos, sobre todo a través del alquiler y compraventa de inmuebles relacionados históricamente con la explotación de saunas y hostales.

En su declaración ante Hacienda se incluye más de un millón de euros en efectivo, un dato que ha suscitado sospechas y que la Agencia Tributaria está investigando para esclarecer su origen y legalidad.

La investigación llevada a cabo por Alejandro Entrambasaguas ha permitido sacar estos hechos a la luz; su análisis exhaustivo sobre el entorno familiar del presidente Sánchez ha causado un verdadero revuelo tanto político como mediático.

Este trabajo reabre debates importantes sobre las fronteras entre lo privado y lo público así como sobre cómo deben transparentarse los patrimonios cercanos al poder.

Sin duda alguna, esta exclusiva se considera uno de los grandes hitos periodísticos del año; pone nuevamente bajo escrutinio a una familia cuyo pasado sigue generando titulares controversiales.

La red de saunas y prostíbulos: negocio familiar y polémica social

Tras la fortuna gestionada por el tío de Begoña Gómez se encuentra una red de saunas y prostíbulos que fue creada por el patriarca familiar, Sabiniano Gómez, desde los años ochenta y noventa. Estos establecimientos, disfrazados bajo la fachada de saunas y hostales, han sido objeto de diversas investigaciones por funcionar como puntos de prostitución e incluso en algunos casos como lugares para la venta de drogas. El periodista Alejandro Entrambasaguas ha informado que uno de estos locales, ubicado en la calle San Bernardo, fue escenario de un tiroteo en 2018 que permaneció oculto durante años hasta que su labor investigadora lo sacó a la luz.

Este tiroteo, ocurrido apenas cinco meses antes del ascenso al poder de Pedro Sánchez, evidenció la opacidad con la que se han manejado ciertos negocios familiares. La Policía Nacional intervino en el local tras una serie de disparos realizados por un cliente insatisfecho, dentro del contexto del comercio sexual y las transacciones ilegales. Este caso, mantenido bajo secreto durante ocho años, vuelve ahora a ser relevante debido a su conexión con una trama que compromete a la familia presidencial en un momento crítico para el Gobierno.

Begoña Gómez y su papel en la red de saunas: controversias y testimonios

El pasado de Begoña Gómez no solo está marcado por su relación familiar con estos negocios; también hay indicios que sugieren su participación activa en la gestión diaria. Varios testimonios y documentos apuntan a que la actual esposa del presidente desempeñaba funciones como «pagasobres» en las saunas gay, encargándose del manejo financiero donde predominaba el efectivo frente a las transacciones electrónicas.

Estas revelaciones se recogen parcialmente en el libro La Sagrada Familia escrito por Alejandro Entrambasaguas, lo cual ha alimentado una polémica considerable y ha sido calificado como una auténtica primicia periodística. El propio autor ha desglosado en diferentes medios cómo la familia Gómez tuvo un papel determinante en el negocio del ocio nocturno madrileño. Además, sostiene que Begoña habría sido fundamental para la operativa diaria en las saunas, especialmente antes del inicio de su relación con Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez y su entorno: sombras sobre el origen de la fortuna

La investigación también ha puesto sobre la mesa episodios poco conocidos sobre Pedro Sánchez, quien estuvo cerca de las actividades relacionadas con los prostíbulos dirigidos por su suegro. Esto ocurrió en una época donde la prostitución era un tema delicado en Madrid mientras él ocupaba un cargo como concejal del ayuntamiento. La cercanía geográfica entre las saunas y sus funciones políticas plantea dudas sobre cuánto sabía o se implicaba realmente el actual presidente con los negocios familiares.

El hecho adicionalmente relevante es que toda esta fortuna inmobiliaria parece depender exclusivamente del flujo económico generado por estas saunas y hostales. Esto añade presión a la investigación vigente. La Agencia Tributaria está enfocada ahora en justificar los más de un millón de euros en efectivo declarados; si no se logra demostrar su origen legítimo podría dar lugar a procedimientos judiciales.

Perfil de Francisco Enrique Gómez Serrano y curiosidades del clan familiar

Francisco Enrique Gómez Serrano había mantenido hasta ahora un perfil bajo ante los medios hasta que esta investigación lo colocó bajo los focos. Como administrador de San Bernardo 36, se ha encargado no solo del manejo patrimonial heredado sino también del funcionamiento operativo vinculado a los locales familiares. Su labor ha sido clave para mantener viva esta red incluso durante aquellos años donde las actividades se vieron mermadas o cesaron temporalmente debido a la pandemia.

Algunas curiosidades sobre el clan Gómez son: