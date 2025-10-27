Hoy analizamos un dato demoledor que vuelve a poner en evidencia la deriva de la Seguridad Social bajo el Gobierno de Pedro Sánchez: el gasto en Incapacidad Laboral Temporal (ILT) se ha disparado un 171 % desde 2018.

En los ocho primeros meses de 2018, la Seguridad Social destinó 4.337 millones de euros al pago de bajas médicas.

En el mismo período de 2025, la cifra alcanza ya los 11.742 millones de euros, lo que supone 7.405 millones más cada año.

El gasto no deja de crecer 2022: +8,0 % 2024: +17,6 % 2025: +12,7 %

El resultado es un sistema tensionado, con una Seguridad Social que necesita endeudarse y transferencias récord del Estado para cubrir este incremento de gasto. Mientras tanto, el Gobierno presume de récord de afiliación, pero los datos demuestran que las bajas médicas crecen más rápido que el empleo y que la productividad del país se resiente.

📊 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

💬 Con Sánchez, la Seguridad Social se hunde bajo el peso de las bajas médicas.