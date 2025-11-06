Patrimonio en suspense: el fallo que puede hacer temblar a Hacienda

El tribunal constitucional ha decidido aplazar hasta 2026 su fallo sobre la constitucionalidad del impuesto de patrimonio, dejando en el aire a más de 200.000 contribuyentes.

En los últimos cuatro años, estos contribuyentes han pagado 6.713 millones de euros que podrían ser declarados cobros indebidos si finalmente el tribunal concluye que el tributo vulnera la carta magna. Este retraso genera una enorme incertidumbre fiscal y política. hacienda se prepara ante un posible escenario de devoluciones masivas que podrían alcanzar los 6.700 millones de euros, lo que tendría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

En este vídeo analizamos qué está pasando con el impuesto de patrimonio, qué argumentos están sobre la mesa, qué consecuencias puede tener para los contribuyentes y para la hacienda española, y cómo podría afectar a la política tributaria de los próximos años.