El escalofriante Invierno Demográfico avanza: España tiene ya 53 dependientes por cada 100 trabajadores

España está atravesando una transformación silenciosa pero imparable.

El envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad están alterando el balance entre trabajadores y dependientes.

El dato es contundente: hay 53 dependientes por cada 100 personas activas, una proporción preocupante que pone en jaque la viabilidad del sistema de pensiones y también del mercado laboral.

La situación se vuelve más alarmante al observar las tendencias: en los últimos seis años, la población en edad de trabajar ha disminuido en casi un millón, mientras que el número de dependientes —niños y personas mayores de 65 años— sigue en aumento.

Menos niños, más mascotas

Para 2045, se prevé que cerca del 30% de los españoles tendrán más de 65 años. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que el envejecimiento no es solo una cuestión futura, sino una realidad palpable. El grupo de personas en edad óptima para trabajar (entre 25 y 54 años) está perdiendo efectivos a gran velocidad. Solo en 2024, se registró la salida de 335.000 personas de esa franja, mientras que la población mayor de 55 años creció en 258.000 individuos. Este fenómeno, denominado “invierno demográfico”, se siente en todo el territorio nacional, aunque afecta con especial fuerza a regiones como Asturias, Vizcaya o Zamora, donde la reducción de población joven autóctona supera el 50% en dos décadas.

La imagen de una España repleta de niños jugando en los parques parece pertenecer a un pasado lejano. En solo diez años, los hogares con menores de 18 años han caído del 30% al 25%. La caída en la natalidad es evidente: durante 2023 nacieron 322.075 bebés, lo que supone un descenso del 24% respecto a hace una década. Por primera vez, hay más bebés nacidos de madres mayores de 40 años que de mujeres menores de 25. Este fenómeno ha dado lugar a titulares tan reveladores como “más perros que niños”, lo que refleja cómo las mascotas han tomado el lugar que antes ocupaban los hijos.

El papel de la inmigración

La inmigración ha sido el único salvavidas ante el envejecimiento poblacional. Entre 2019 y 2024, la población extranjera en edad laboral creció en 2,1 millones de personas, amortiguando así la pérdida de mano de obra nacional. De hecho, el 88% del empleo creado en 2024 fue ocupado por trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. Sin embargo, esta “tabla de salvación” tiene sus límites: aunque la inmigración ayuda a mitigar el invierno demográfico, no logra revertirlo, especialmente en áreas rurales y provincias donde la natalidad sigue marcando mínimos históricos.

El impacto del envejecimiento no solo afecta a las pensiones; también desborda el sistema de cuidados. Actualmente, 1,64 millones de personas tienen reconocida una situación de dependencia, y se espera que esta cifra supere los dos millones para el año 2030, lo que representará un incremento del 27% respecto a 2024. Del total reconocido como dependientes, el 73% son mayores de 65 años y el 54% supera los octenta. Se estima que el coste laboral relacionado con la atención a estas personas pasará del 0,4% al 0,7% del PIB en apenas cinco años. Para satisfacer la demanda proyectada para dentro de siete años, será necesario casi duplicar la plantilla hasta superar las 570.000 personas trabajando a jornada completa.

Cambios en el mercado laboral

Este cambio demográfico impacta directamente en el empleo. La creciente cantidad de dependientes exige más personal dedicado a cuidados y servicios sociales; sin embargo, la falta de relevo generacional y la disminución de jóvenes disponibles complican aún más cubrir vacantes. Sectores como la hostelería, agricultura o asistencia domiciliaria sienten especialmente esta presión. Además, hay que sumar el absentismo laboral: uno de cada ocho trabajadores no está presente en residencias, lo cual agrava aún más la atención hacia nuestros mayores.

Algunas comunidades han intentado revertir esta tendencia negativa. En Madrid, por ejemplo, han conseguido incrementar los nacimientos un 4,7% durante 2024 gracias a ayudas directas y políticas orientadas a facilitar la conciliación familiar. Sin embargo, este dato aún está lejos de compensar el descenso acumulado durante toda la última década. A nivel nacional, tanto la caída en natalidad como un saldo vegetativo negativo continúan marcando el rumbo.

Mirando al futuro: un desafío estructural

Las previsiones recientes dejan claro que el invierno demográfico seguirá condicionando tanto la economía como la estructura social española durante las próximas décadas. El país avanza hacia una pirámide poblacional invertida: habrá menos jóvenes y más mayores. Mantener una calidad adecuada de vida así como garantizar pensiones sostenibles y acceso a cuidados dependerá enormemente del ingenio para adaptar políticas públicas y mercados laborales. El desafío no es solo demográfico; es también económico y social. España necesita reinventarse para afrontar este nuevo panorama lleno de viejos y dependientes.