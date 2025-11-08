Lidl, Mercadona o Carrefour: compara precios y ahorra más de lo que imaginas

En un contexto donde llenar la cesta de la compra se ha vuelto un desafío para muchas familias, comparar precios entre Lidl, Mercadona y Carrefour se ha convertido en algo habitual.

No son solo unos pocos céntimos: elegir correctamente puede suponer un ahorro superior a los 100 euros anuales, según recientes estudios y comparativas que circulan tanto en redes sociales como en medios especializados.

Esta tendencia no es casual. El aumento del coste de vida ha sido notorio, especialmente en lo que respecta a la cesta de la compra.

El consumidor español, cada vez más consciente y pragmático, busca la mejor relación entre precio y calidad, sin dudar en cambiar de supermercado si eso significa cuidar su bolsillo.

En plataformas como TikTok o Instagram, proliferan los vídeos donde se analiza, producto a producto, cuánto cuesta realmente hacer la compra en las principales cadenas.

El experimento: una misma compra, tres tickets distintos

Diversos análisis recientes han puesto a prueba a los tres grandes supermercados. El procedimiento es bastante sencillo: adquirir los mismos productos, en las mismas cantidades y, siempre que sea posible, de marca blanca o equivalente, para garantizar una comparación justa.

En un experimento con una lista semanal para dos personas, el ticket fue de 78,05 euros en Lidl , 81,51 euros en Mercadona y 86,94 euros en Carrefour .

en , en y en . En productos específicos como el atún claro, el precio osciló entre 3,75 euros en Lidl y 4,20 euros en Mercadona .

y . El queso fresco batido costó 0,98 euros en Lidl , 0,99 euros en Carrefour y 1,01 euros en Mercadona .

, y . Los anacardos tuvieron un precio de 1,79 euros en Lidl, frente a los 2,35 euros de Carrefour y los 2,40 euros de Mercadona.

Las diferencias pueden parecer mínimas al principio; sin embargo, al multiplicarlas por el número total de productos y semanas, el ahorro global se vuelve considerable.

Tabla comparativa de precios (compra semanal para dos personas)

Supermercado Precio total (euros) Lidl 78,05 Mercadona 81,51 Carrefour 86,94

Fuente: análisis de compras reales en 2025

¿El más barato siempre es el mejor?

La mayoría de estos análisis llega a una conclusión clara: Lidl suele ser el más económico al considerar la cesta general. Le siguen Mercadona y luego Carrefour. Sin embargo, cada cadena tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo:

Carrefour brilla por su programa de fidelización que puede hacer que el precio final sea más atractivo para clientes habituales.

brilla por su programa de fidelización que puede hacer que el precio final sea más atractivo para clientes habituales. Mercadona se caracteriza por ofrecer estabilidad en sus precios junto con una amplia gama de productos de marca propia.

se caracteriza por ofrecer estabilidad en sus precios junto con una amplia gama de productos de marca propia. Por su parte, Lidl destaca por su excelente relación calidad-precio en frescos y artículos básicos; aunque hay excepciones donde puede ser más caro que otros supermercados para ciertos productos específicos como el café.

No obstante lo anterior, los precios de los productos básicos pueden variar. Por ejemplo: la leche de soja cuesta 0,99 euros en Lidl, 0,75 euros en Mercadona, mientras que Carrefour ofrece este producto a 0,65 euros, mientras que la leche desnatada resulta más económica tanto en Mercadona como Carrefour que en Lidl.

Un ahorro que suma… y mucho

Los estudios realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) respaldan estas diferencias. Aunque Alcampo lidera los precios bajos a nivel nacional, cadenas como Lidl, Consum y Mercadona están entre las más asequibles del 2025. La diferencia media anual entre el supermercado más barato y el más caro puede superar los 1.000 euros en ciudades como Madrid.

En promedio, llenar el carro en cadenas como Carrefour , Ahorramás o Eroski podría costar entre un 10% y un 14% más que las opciones más económicas.

, o podría costar entre un 10% y un 14% más que las opciones más económicas. Los incrementos de precios durante el último año han sido significativos: se reportan aumentos del +9,4% para Carrefour Express, +8,7% para Lidl, y +8,6% para Alcampo Supermercados.

Más allá del precio: calidad y estrategia

Sin duda alguna no todo se reduce a cifras. La calidad del producto ofrecido así como la variedad disponible juegan un papel crucial al momento de decidir dónde comprar. Los análisis nutricionales indican que muchos productos más baratos ofrecen estándares de calidad similares o incluso superiores a los más caros.

Además cada supermercado implementa estrategias diferentes para atraer a sus clientes:

En el caso de Mercadona se prioriza la marca blanca junto con estabilidad de precios.

se prioriza la marca blanca junto con estabilidad de precios. Carrefour opta por promociones agresivas y descuentos destinados a fidelizar.

opta por promociones agresivas y descuentos destinados a fidelizar. Lidl centra sus esfuerzos en campañas centradas en calidad-precio con especial atención hacia frescos y promociones semanales.

El consumidor está cada vez más informado

La digitalización junto con las redes sociales han permitido que los consumidores comparen fácilmente precios e intercambien opiniones al instante. La influencia que ejercen estas plataformas es tal que incluso los supermercados han ajustado su comunicación para adaptarse a estas comparativas. La transparencia respecto a precios así como la posibilidad de consultar catálogos online refuerzan esta tendencia.

Pequeñas diferencias pueden marcar una gran diferencia al hacer la compra. Ahora más que nunca comparar es sinónimo de ahorrar.