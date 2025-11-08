Nuevo palo de la comunista Yolanda Díaz a los autónomos: sin subsidio de paro para mayores de 52 años

En un panorama incierto para miles de autónomos en España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro su mensaje: los trabajadores por cuenta propia no podrán acceder al subsidio de paro para mayores de 52 años.

Esta decisión, que responde a una de las principales demandas del sector, fue comunicada en el Congreso de los Diputados y ha desatado un acalorado debate sobre la equidad en la protección social y el futuro del respaldo a un colectivo que suma más de 3,3 millones de personas en el país.

Miles de autónomos mayores de 52 años enfrentan una etapa crítica en sus vidas laborales sin contar con las redes protectoras disponibles para los asalariados. Las asociaciones seguirán luchando por lograr una cobertura más equitativa mientras el Gobierno insiste en priorizar reformas al ‘paro del autónomo’. Este tira y afloja entre ambas partes promete continuar durante los próximos meses; hay mucho en juego si queremos evitar ampliar aún más esta brecha en protección social dentro uno colectivos clave pero vulnerables del tejido productivo español .

Un subsidio que divide

El subsidio de paro para mayores de 52 años es una ayuda económica destinada tradicionalmente a trabajadores asalariados que, tras agotar su prestación contributiva por desempleo, no logran reinsertarse en el mercado laboral y cumplen con ciertos requisitos de cotización. Esta prestación, gestionada por el SEPE, permite seguir cotizando a la Seguridad Social hasta llegar a la jubilación y representa un apoyo vital para quienes atraviesan momentos difíciles en la última etapa de su vida laboral.

Sin embargo, los autónomos quedan fuera de este subsidio. La propia Yolanda Díaz ha explicado que “los autónomos no tienen derecho a subsidios por desempleo, sencillamente porque tienen conceptualmente otra realidad”. En otras palabras, la ministra sostiene que la prestación por cese de actividad —conocido como ‘paro del autónomo’— es la herramienta específica diseñada para este colectivo. Aunque reconoce que el sistema actual tiene sus limitaciones y necesita una reforma.

Las asociaciones, en pie de guerra

Las principales organizaciones representativas de los autónomos —ATA, UPTA y Uatae— han expresado su descontento ante la negativa del Gobierno a equiparar su protección social con la que disfrutan los asalariados. Estas entidades consideran que esta exclusión crea un “agravio comparativo injustificado” y deja desprotegidas a miles de personas que, tras años dedicados a su actividad, se ven obligadas a recurrir a sus ahorros o depender de rentas mínimas tras agotar el cese de actividad.

Desde UPTA argumentan que no tiene sentido dejar sin protección a quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo: “Así como ningún trabajador por cuenta ajena mayor de 52 años despedido se queda sin oportunidades para reinventarse y volver al mercado laboral, tampoco podemos aceptar que los autónomos sean objeto de un agravio comparativo inaceptable”.

Por otro lado, ATA ha llevado al Congreso la necesidad urgente de abordar el subsidio para mayores de 52 años. Reclaman que cualquier reforma relativa a las cuotas venga acompañada por un refuerzo real en los derechos laborales para los autónomos. Esto incluye desde un acceso más sencillo al paro hasta mejoras en las condiciones en casos como enfermedad o cuidado familiar.

Un acceso complicado y una reforma pendiente

El sistema actual presenta obstáculos casi insalvables para que los autónomos puedan beneficiarse del subsidio destinado a mayores de 52 años. El requisito clave es haber cotizado recientemente en el Régimen General (como asalariado) y haber agotado la prestación contributiva por desempleo; condiciones que muchos autónomos no cumplen debido a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no cotiza por desempleo sistemáticamente.

Además, aunque se creó una prestación por cese de actividad para proteger a este colectivo ante cierres o ceses involuntarios, muchos beneficiarios consideran que es insuficiente. Los criterios para acceder son estrictos y más del 50% de las solicitudes son rechazadas, lo cual lleva a numerosos afectados a recurrir a la vía judicial para lograr su reconocimiento. La ministra Díaz ha admitido públicamente la necesidad urgente de reformar esta prestación para hacerla más accesible y sencilla. Se ha comprometido también a colaborar con las organizaciones representativas del sector para avanzar hacia esa meta.

El debate político y social

La negativa del Ministerio de Trabajo respecto al subsidio para autónomos mayores de 52 años se produce justo cuando se están negociando nuevas cuotas y prestaciones sociales para este colectivo. Las asociaciones defienden que excluir este subsidio quebranta el principio básico de igualdad y representa una falta grave de protección para aquellos con más dificultades para reintegrarse laboralmente después de cumplir los 50 años.

Desde el Gobierno se sostiene que debe ser la prestación por cese de actividad lo que se reforme, no el subsidio destinado a mayores de 52 años, ya que esto sería “conceptualmente otra realidad”. Sin embargo, lo cierto es que el cese de actividad limita tanto la duración como la cuantía del respaldo económico y no permite seguir cotizando hacia la jubilación durante todo el tiempo en el cual se percibe esta ayuda, algo que sí ocurre con los asalariados.

Reclamaciones y propuestas

Las organizaciones representativas del colectivo han presentado un conjunto amplio de propuestas dirigidas a mejorar su protección social:

Reconocer automáticamente el cese definitivo como causa válida.

Crear un subsidio específico para mayores de 52 años dentro del RETA, similar al existente para asalariados.

Garantizar cobertura sanitaria y jubilación para quienes estén en proceso judicial tras una denegación.

Facilitar acceso a fondos destinados a prevenir riesgos laborales así como ayudas para reducción horaria .

Por ahora, sin embargo, el Ejecutivo se muestra reticente ante cualquier medida relacionada con equiparar el subsidio entre asalariados y autónomos. La responsabilidad sobre ese subsidio recae en el Ministerio de Trabajo; mientras tanto, cualquier reforma relacionada con el cese correspondería al Ministerio Seguridad Social. Esto añade una capa adicional compleja al proceso necesario .