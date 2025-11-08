La vivienda se dispara: la cuota hipotecaria ya supera el 33% del sueldo en España

El anhelo de ser propietario se aleja cada vez más para numerosas familias en España.

En un escenario donde los precios alcanzan cifras récord y la oferta no logra satisfacer la creciente demanda, la cuota media de las hipotecas ha aumentado un 5% en el último año.

Ahora representa más de un tercio del salario medio de los españoles, superando así la barrera tradicional que los expertos consideran como un punto crítico y generando tensiones en el mercado residencial que no se observaban desde hace dos décadas.

El mercado inmobiliario español se enfrenta al segundo semestre de 2025 con expectativas de precios al alza, aunque se prevén aumentos algo más moderados que en trimestres anteriores. Expertos y entidades financieras estiman incrementos entre el 4% y el 7% hasta finales del año, siempre que la oferta continúe sin responder adecuadamente a la demanda existente. La aparición de nuevas promociones en áreas periféricas puede ayudar a contener algo ese crecimiento en determinados mercados; sin embargo, no se anticipa una corrección generalizada.

De cara al futuro, una disminución progresiva de los tipos podría mejorar las condiciones hipotecarias; pero sigue siendo crucial abordar ese desajuste estructural entre oferta y demanda. Mientras no se construyan más viviendas asequibles ni se incentive su promoción en zonas tensionadas, seguirán existiendo serios problemas para miles de familias en España.

El tira y afloja entre salarios y precios inmobiliarios marca actualmente la agenda social y política del país. Quien logre encontrar soluciones efectivas tendrá entre sus manos una clave esencial para garantizar el bienestar futuro de las próximas generaciones.

Un mercado al rojo vivo

En el primer semestre de 2025, el precio de la vivienda ha escalado a ritmos no vistos desde 2007, con incrementos interanuales que superan el 12%. Esta situación ha sido impulsada por una demanda fuerte y persistente, mientras que una oferta limitada no da tregua. El coste medio de las viviendas en venta ya oscila entre los 2.200 y 2.700 euros por metro cuadrado, aunque en ciudades como Madrid y las Islas Baleares se eleva por encima de los 3.000 euros/m².

Este aumento en los precios se refleja directamente en las hipotecas. Los nuevos prestatarios están pagando de media 786 euros al mes, una cifra que en Baleares y Madrid supera los 1.200 euros mensuales, según datos proporcionados por registradores y portales inmobiliarios. Estos importes ya representan más del 33% del salario medio en España, un límite que organismos internacionales consideran crítico para la viabilidad financiera familiar.

Claves del encarecimiento

¿Qué está provocando este encarecimiento de la vivienda? Existen varios factores detrás de esta escalada:

Oferta insuficiente : La cantidad de viviendas disponibles para venta o alquiler continúa siendo muy inferior a la demanda. Se estima que faltan más de un millón de inmuebles en el mercado, especialmente aquellos asequibles y de tamaño medio, según cálculos del sector.

: La cantidad de viviendas disponibles para venta o alquiler continúa siendo muy inferior a la demanda. Se estima que faltan más de un millón de inmuebles en el mercado, especialmente aquellos asequibles y de tamaño medio, según cálculos del sector. Demanda sostenida : El interés por adquirir vivienda no desciende. Un 15% de la población busca activamente un hogar en propiedad, con una presión notable por parte de jóvenes compradores y extranjeros con alto poder adquisitivo.

: El interés por adquirir vivienda no desciende. Un 15% de la población busca activamente un hogar en propiedad, con una presión notable por parte de jóvenes compradores y extranjeros con alto poder adquisitivo. Condiciones hipotecarias : A pesar de que los tipos de interés han comenzado a bajar tras alcanzar picos en 2023, esta mejora no compensa el aumento de precios. De hecho, la cuota media hipotecaria ha crecido un 5% respecto a 2024, lo que significa que el esfuerzo salarial necesario para acceder a una vivienda sigue aumentando.

: A pesar de que los tipos de interés han comenzado a bajar tras alcanzar picos en 2023, esta mejora no compensa el aumento de precios. De hecho, la cuota media hipotecaria ha crecido un 5% respecto a 2024, lo que significa que el esfuerzo salarial necesario para acceder a una vivienda sigue aumentando. Subida de costes de construcción: El encarecimiento tanto de materiales como de mano de obra también impacta en el precio final de las viviendas nuevas, especialmente en las zonas más solicitadas.

¿Dónde duele más? Madrid y Baleares, a la cabeza

La presión sobre los precios no es homogénea; varía según la ubicación. Baleares ocupa el primer puesto con un valor medio que alcanza los 3.140 euros/m², seguida muy cerca por Madrid (2.835 €/m²) y el País Vasco (2.493 €/m²). No es casualidad que sean estos territorios donde la cuota hipotecaria media excede ampliamente los 1.200 euros al mes y donde el esfuerzo salarial requerido para adquirir una vivienda se dispara muy por encima de la media nacional.

En otras comunidades como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana, el aumento anual supera el 10%, con incrementos superiores al 20% en algunas ciudades costeras e interiores, impulsados por la llegada constante de nuevos residentes tanto nacionales como forasteros.

¿Qué supone destinar más del 33% del sueldo a la hipoteca?

Superar ese umbral del 33% destinado a la hipoteca acarrea riesgos evidentes: