El Senado de Estados Unidos ha dado un paso significativo hacia la conclusión del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, logrando el apoyo de ocho senadores demócratas en una votación crucial.

Este acuerdo, promovido por el presidente Trump y los republicanos, permitirá que el gobierno vuelva a funcionar al menos hasta el 30 de enero.

Sin embargo, el debate sobre los subsidios sanitarios continúa sin resolverse y ha generado fricciones dentro del Partido Demócrata.

La votación de este domingo 9 de nvoeiumbre ha logrado superar el obstáculo del filibuster, que exige 60 votos para avanzar. Los republicanos contaron con la colaboración de ocho demócratas, entre los cuales se encuentran senadores de estados estratégicos como Tim Kaine (Virginia), Mark Warner (Virginia), Raphael Warnock (Georgia), Jon Ossoff (Georgia), John Fetterman (Pensilvania), Catherine Cortez Masto (Nevada), Angus King (Maine) y Jeanne Shaheen (New Hampshire).

Este apoyo ha sido fundamental para que el plan siga adelante, aunque muchos demócratas han expresado sus críticas por la falta de garantías en relación a la renovación de los subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

El paquete financiero contempla la reapertura de la mayoría de los servicios federales y la reanudación de pagos a empleados públicos, agentes del Capitolio y beneficiarios de programas como SNAP. Además, se han incluido presupuestos completos para el Departamento de Agricultura, veteranos y programas militares, lo que ha facilitado alcanzar un acuerdo. Aun así, algunos demócratas más progresistas han manifestado su descontento por la falta de compromisos claros en materia sanitaria, lo que ha provocado divisiones internas en el partido.

La presión generada por el cierre, que ya ha impactado a miles de trabajadores y causado retrasos en aeropuertos y otros servicios esenciales, ha sido clave para que ciertos demócratas reconsideraran su postura. El liderazgo demócrata, bajo la dirección de Chuck Schumer, ha enfrentado críticas por entablar negociaciones con los republicanos; sin embargo, también ha conseguido incluir algunas demandas importantes en los presupuestos adicionales.

El tema sanitario seguirá siendo un punto central en las semanas venideras, ya que podría convertirse en un arma política durante las elecciones intermedias.

El proceso hacia la aprobación definitiva del acuerdo podría ser ágil; no obstante, algunos senadores demócratas han amenazado con retrasar las cosas para exigir más concesiones.

El presidente Trump ha celebrado este avance como una victoria para la estabilidad y la economía del país. En contraposición, sus críticos advierten que las consecuencias del cierre han dejado huellas profundas en la confianza ciudadana y en la eficiencia gubernamental.

En conclusión, el Senado ha superado un obstáculo importante para reabrir el gobierno; no obstante, las discusiones sobre salud y unidad dentro del Partido Demócrata seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.

Este cierre ha evidenciado que ante situaciones críticas, las alianzas pueden transformarse y las prioridades cambiarse; pero también resalta cómo las divisiones internas pueden tener efectos duraderos.