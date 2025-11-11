El precio de los huevos ha subido ya un 50% en 2025

La escalofriante subida del precio del huevo en España durante 2025 ha dejado a millones de consumidores con mal sabor de boca. En solo seis meses, el coste de la docena más económica ha aumentado en un euro, lo que equivale a un incremento del 50% desde febrero. Desde 2021, el aumento acumulado ya alcanza el 137% en las categorías más asequibles. Este alimento, que solía ser accesible, ahora simboliza el impacto de la inflación sobre los productos básicos.

Para muchas familias, sobre todo las más desfavorecidas, el huevo representa una fuente crucial de proteínas a bajo costo. Sin embargo, ya no solo ha dejado de ser barato; empieza a convertirse en un gasto casi prohibitivo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que la subida ha sido especialmente severa en los huevos de jaula y de suelo, mientras que las variedades camperas y ecológicas también han aumentado su precio, aunque en menor medida.

A pesar del aumento en precios, el consumo doméstico del huevo sigue creciendo aunque a un ritmo más moderado. En 2023 experimentó un incremento del 8%, seguido por otro aumento del 2,9% adicional en 2024. Los mayores consumidores son personas mayores de 65 años. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar drásticamente si continúan aumentando los precios; ello afectaría negativamente a las dietas familiares más humildes e intensificaría la desigualdad alimentaria.

En tanto, el campo español se encuentra entre la ruina y el miedo.

La causa de esta escalada se encuentra en una tormenta perfecta que azota al sector avícola. La gripe aviar ha obligado al sacrificio de más de 2,5 millones de gallinas este año, lo que ha llevado a los avicultores a perder más de 2 millones de euros. Cada nuevo brote activa protocolos muy estrictos: todas las aves de una granja deben ser sacrificadas, sin importar si están infectadas o no. Esto implica la eliminación inmediata de la producción y puede llevar a muchas explotaciones al borde del colapso.

La sensación de miedo es palpable entre los productores. Muchos admiten que viven “rezando” para no ser los siguientes en caer ante un nuevo brote, conscientes de que una simple notificación sanitaria podría significar el cierre definitivo de su negocio. A las pérdidas directas por sacrificios se suman gastos adicionales como desinfección, cuarentenas y seguros. Todo esto eleva los costes económicos a niveles insostenibles para pequeños y medianos productores.

El Ministerio de Agricultura ha endurecido las medidas de control: desde el 10 de noviembre está prohibida la cría al aire libre en zonas consideradas de alto riesgo. También se han restringido la cría conjunta de diferentes especies y el uso de aguas accesibles para aves silvestres. Aunque estas medidas son necesarias para frenar la propagación del virus, añaden presión sobre el sector al generar nuevos costes y limitar la oferta, lo que repercute inevitablemente en el precio final.

Burocracia y trabas, el otro gran enemigo

Pero no todo es cuestión sanitaria. Los avicultores llevan años denunciando que “todo son prohibiciones y obstáculos burocráticos” en el campo español. Cumplir con las normativas europeas y nacionales sobre bienestar animal, sanidad y seguridad alimentaria se vuelve cada vez más complicado y costoso. Esto es especialmente cierto cuando se enfrenta a la competencia de países que tienen regulaciones menos exigentes.

Los controles y registros obligatorios se han multiplicado, ralentizando así la actividad diaria e incrementando los costos.

Las ayudas públicas para modernizar instalaciones o adaptarse a nuevas exigencias llegan con cuentagotas; frecuentemente son insuficientes o difíciles de gestionar.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur podría permitir la entrada al mercado español de huevos y carne avícola a precios más bajos, producidos bajo estándares menos rigurosos. Esto agrava aún más la sensación de desigualdad e inseguridad entre los productores locales.

¿Quién fija el precio? Márgenes, supermercados y consumidores

La OCU junto con otras asociaciones reclaman mayor transparencia en cómo se establecen los precios. Acusan a los intermediarios de mantener márgenes elevados incluso cuando el precio en origen disminuye. Por su parte, los supermercados han ajustado su oferta priorizando productos con mayor valor añadido debido a la escasez y encarecimiento de los básicos.

Desde principios del año 2025, el precio medio por docena para huevos M ha pasado de 2,14 euros a 3,14 euros. Los huevos L han visto incrementado su coste desde 2,33 euros hasta 3,25 euros durante este mismo periodo.

En ciertos supermercados ya se supera los 3,50 euros por una docena; incluso media docena puede costar hasta 1,80 euros.

Esta situación hace que muchos hogares consideren al huevo como un producto prescindible o busquen alternativas más económicas para reducir gastos.

El sector avícola en cifras

Indicador Dato 2024-2025 Subida acumulada del huevo (2021-2025) Hasta 137% (categorías baratas) Pérdidas por gripe aviar Más de 2 millones de gallinas sacrificadas Facturación sector avícola 2.130 millones de euros Producción nacional de huevos 1.169 millones de docenas Peso en la producción ganadera 7,8% Peso en la producción agraria 3,2%

Horizonte incierto: ¿hay solución?

El futuro próximo está lleno de incertidumbre para el sector avícola. Los productores claman por menos burocracia, mayor apoyo directo y un equilibrio real frente a la competencia internacional. Mientras tanto, los consumidores buscan alternativas viables; así pues, el huevo se convierte cada vez más en un termómetro que refleja el pulso económico nacional.

La escalada del precio del huevo pone sobre la mesa hasta qué punto una combinación letal entre crisis sanitarias, obstáculos normativos e insuficiente apoyo puede poner contra las cuerdas a un sector esencial para nuestra alimentación. En el campo español hay una sensación compartida: hartazgo pero también resistencia frente a las adversidades. Porque pese a todo ello, el huevo continúa marcando el ritmo tanto para las familias como para nuestra economía nacional.