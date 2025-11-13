El ‘basurazo’ de Sánchez podría llevar a la quiebra a cientos de ayuntamientos

Año 2025. La tasa de basuras se ha convertido en el nuevo enemigo fiscal para los españoles. No se trata sólo de un incremento de esta tasa, sino que es una auténtica revolución recaudatoria que ha puesto en pie de guerra a vecinos, juristas y asociaciones de consumidores. Si finalmente la Justicia invalida este tributo, el efecto dominó podría llevar a la devolución de miles de millones a los ciudadanos, dejando a los consistorios tambaleándose y a los contribuyentes, por primera vez, luciendo una sonrisa inesperada.

Este nuevo tributo, instaurado bajo la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, obliga a que los 1.500 municipios de más de 5.000 habitantes la apliquen desde abril del presente año. Su presunto objetivo: cubrir el total del coste del servicio de recogida, tratamiento y gestión de residuos. El resultado: una factura disparada, diferencias abismales entre ciudades y la sensación generalizada de que el lema “quien contamina paga” se ha convertido en una excusa más para quitarnos nuestro dinero.

El basurazo de Sánchez llega además cuando las familias españolas ya pagan de media 507 euros anuales en impuestos medioambientales, según datos del INE. Estos tributos mal llamados verdes suponen para todos los hogares españoles una factura de más de 9.700 millones de euros. La recaudación en tasas o impuestos medioambientales llega ya a 22.800 millones de euros.

¿Cuánto pagamos y por qué tanto descontento?

La media nacional para la tasa de basuras en 2025 ha aumentado un 16,2% respecto al año anterior, alcanzando los 116,32 euros por hogar. Sin embargo, en localidades como Valencia supera los 288 euros y en otras como Toledo apenas llega a los 57 euros. Ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián oscilan entre 102 y 206 euros, dependiendo de factores tan diversos como el valor catastral o el número de empadronados.

Los criterios son tan dispares a la hora de calcular cómo repartir el coste de la recogida de basuras que, curiosamente en muchos municipios no se ha establecido como factor principal de cálculo el número de personas que residan en cada vivienda. Y es que es de toda lógica suponer que en una vivienda en la que viven 5 personas se van a generar muchos más residuos que en otra casa donde sólo viva una. En algunos casos se tiene en cuenta incluso la cantidad real de residuos generados. La disparidad es tal que los vecinos de Gerona llegan a pagar hasta cuatro veces más que los residentes en Palencia por recibir el mismo servicio.

El descontento no proviene únicamente del importe. La oposición política y diversas asociaciones han impugnado la tasa porque consideran que es injusta y mal estructurada. En muchos casos no recompensa el reciclaje ni la reducción de residuos; más bien se basa casi exclusivamente en el IBI, convirtiéndose así en lo que algunos han apodado con ironía el “IBI 2.0”. ¿El resultado? Una lluvia incesante de recursos judiciales, impugnaciones y demandas colectivas; actualmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros tribunales autonómicos están revisando la legalidad de esta ordenanza fiscal.

Los ayuntamientos han hecho sus cálculos: esperan ingresar cerca de 3.488 millones de euros gracias a la tasa de basuras en 2025. Sin embargo, el coste real del servicio supera los 5.325 millones; esto supone un déficit cercano a los 2.000 millones y solo una cobertura del 65,5%, muy alejada del 100% requerido por ley. Si la Justicia anula esta tasa e impone devolver lo recaudado, el agujero financiero sería monumental; un panorama fiscal digno del mejor thriller.

La incertidumbre también afecta a los ciudadanos. Aquellos que hayan recurrido su recibo antes de que sea firme podrían beneficiarse con una devolución similar a lo ocurrido con la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Los expertos advierten que esta avalancha reclamaciones podría extenderse durante años y tener repercusiones significativas no solo para las administraciones locales sino también para los servicios públicos y la confianza ciudadana en su gestión.

¿Por qué se califica esta tasa como “brutal”?

Es el segundo ingreso local más relevante después del IBI e incluso supera a la plusvalía municipal.

Implica subidas medias del 30% e incrementos extremos del 100% respecto años anteriores.

La ley establece que debe cubrirse el coste total del servicio; sin embargo, muchos municipios utilizan criterios que no cumplen con el principio “quien contamina paga”.

Las disparidades entre localidades generan agravios comparativos y una sensación generalizada de arbitrariedad.

Madrid ha decidido incorporar el número de empadronados como criterio principal para calcular esta tasa; además ha prometido reducir el IBI como compensación aunque aún no ha aclarado cómo se hará efectivo esto.

En León, el Tribunal Superior ha anulado esta tasa debido a fallos en su tramitación; esto deja en suspenso una recaudación prevista de 11,6 millones y obliga al consistorio a decidir si continúa cobrando o devuelve lo ya ingresado.

Algunos municipios como Alcobendas están considerando no imponer esta tasa; otros han decidido vincularla directamente al recibo del IBI aumentando así la confusión entre sus vecinos.

Solo un escaso 7,6% de las localidades con tasas sobre residuos comerciales ofrecen beneficios fiscales ambientales; además premian muy poco o nada la correcta separación.

Curiosidades sobre la tasa de basuras

La cifra récord por “tasa disparatada” corresponde a Valencia con sus 288 euros por hogar; mientras tanto Palencia y Toledo cierran este ranking con apenas 57 euros cada uno.

Las discrepancias económicas entre municipios han convertido este tema en protagonista absoluto en ascensores y reuniones vecinales, desplazando al clásico debate comunitario.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha conseguido anular modelos fiscales previos; además logró que la Agencia Tributaria publique criterios sobre bonificaciones para inspectores lo que da esperanzas a muchos ciudadanos respecto al desenlace judicial sobre esta tasa.

Aunque la ley estipula que este tributo no debe generar déficit alguno, lo cierto es que ese déficit existe y amenaza con dejar las cuentas municipales bastante deterioradas..

La tasa de basuras nació con intención positiva: hacer más sostenible nuestra gestión ambiental. Pero se ha transformado en un inesperado protagonista dentro una batalla judicial crucial que podría marcar un cambio significativo en nuestra fiscalidad local. Si finalmente los jueces fallan a favor del ciudadano común, los consistorios tendrán que hacer malabares para equilibrar sus cuentas mientras que muchos españoles podrían celebrar lo que sería un histórico “cashback” fiscal. Por ahora, parece claro: no solo se recoge basura; también hay litigios pendientes e incluso devoluciones por venir.