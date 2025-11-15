Francia, Italia y España arrastran a Europa al abismo de la deuda

Europa se está endeudando a un ritmo que recuerda a los años previos a la crisis financiera.

Según los últimos datos de Eurostat, en solo un año —del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025— la deuda pública bajo el Protocolo de Déficit Excesivo ha aumentado en más de 744.000 millones de euros en toda la Unión Europea. Francia encabeza la lista con un incremento de 186.560 millones, seguida de Italia con 116.865 millones y Alemania con 98.000 millones.

España tampoco se queda atrás: ha sumado 65.254 millones más de deuda, un crecimiento del 4%, que la deja ya en 1,69 billones de euros. Mientras tanto, países como Irlanda o Países Bajos consiguen reducir o contener su deuda, demostrando que la gestión fiscal responsable es posible incluso en un contexto de tipos altos.

Pero el problema no es solo el tamaño de la deuda: los intereses también se están disparando.

En el primer semestre de 2025, el coste financiero de la deuda en la UE ha subido un 7% respecto al año anterior. Francia paga ya 32.000 millones en intereses, Italia 44.000, y España más de 20.500 millones solo en seis meses. El resultado: la UE se enfrenta a una tormenta perfecta.

Los países más endeudados concentran el 80% de toda la deuda del euro, y los más austeros —como Irlanda u Holanda— empiezan a impacientarse.

Si el BCE no actúa con cuidado, si la disciplina fiscal se rompe y si los gobiernos siguen gastando más de lo que ingresan, la Unión Europea podría volar por los aires por culpa de la deuda.