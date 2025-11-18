Los alimentos suben ya por encima del 5%: el chocolate, los huevos y la ternera llegan disparados al inicio de la campaña de Navidad

El inicio de la campaña navideña trae consigo una noticia amarga para los consumidores: la cesta de la compra vuelve a encarecerse, y lo hace con especial fuerza en productos básicos que son protagonistas en las mesas festivas.

Aunque las cifras macroeconómicas apuntan a una estabilidad en la inflación, la realidad que viven muchos hogares españoles dista mucho de ser optimista.

Hasta diecisiete alimentos han experimentado ya un incremento superior al 5% en el último año, y algunos, como el chocolate, los huevos o la carne de ternera, han sufrido subidas de dos dígitos.

Si bien el dato oficial del IPC indica un aumento medio de los alimentos del 2,4% en octubre, la realidad es mucho más variable. Mientras algunos productos apenas registran cambios, otros se disparan. Por ejemplo, los huevos han visto un encarecimiento del 22,5% interanual, el café ha subido un 19,4%, la carne de vacuno ha aumentado un 17,8%, el chocolate un 16,1% y los aceites vegetales (con excepción del de oliva) un 15,3%. Estos incrementos se producen tras varios años de continuas alzas, lo que agrava aún más la situación económica. Para ilustrar:

El precio de los huevos se ha incrementado un 78% desde 2019.

El chocolate cuesta ahora un 65% más que hace seis años.

El aceite de girasol ha subido un 68% desde antes de la pandemia.

La complejidad aumenta porque muchos de estos productos son esenciales para las celebraciones navideñas. Se estima que el gasto medio por persona durante estas festividades ronda los 683 euros, y alimentos como el cacao, las carnes y los dulces son fundamentales en estas fechas. La presión sobre los precios se siente con especial intensidad ahora que el consumo se dispara y resulta imposible prescindir de ciertos artículos.

La “reduflación” y la nueva normalidad en los supermercados

A esta escalada de precios se suma otro fenómeno inquietante: la reduflación. No solo los productos son más caros; además, muchas veces vienen en envases más pequeños. Esto es algo que se observa claramente en dulces y chocolates típicos de estas fiestas. Por ejemplo, el famoso turrón de chocolate Suchard cuesta ahora un 88% más que en 2020, aunque su formato ha disminuido.

Este aumento no solo afecta a los productos estacionales; también impacta en alimentos básicos del día a día: mantequilla, frutos secos, frutas frescas, pescado (tanto fresco como congelado), leche entera y carne seca han visto incrementos entre el 5% y el 8% en el último año.

Una inflación oculta que empobrece a la clase media

Aunque las cifras oficiales puedan dar una sensación de control sobre la inflación, lo cierto es que la presión sobre los precios básicos no ha disminuido. Los salarios no están a la altura de estos incrementos constantes, lo que deteriora progresivamente el poder adquisitivo sobre todo entre las clases medias.

Desde 2019, llenar la cesta de la compra es un 37% más caro.

Entre 2013 y 2019, el aumento fue solo del 8%.

Un alarmante 45% de quienes viven alquilados están en riesgo de pobreza; esta es la cifra más alta dentro de la UE.

Más de un tercio de los trabajadores se encuentra sumido en una situación de pobreza moderada o extrema.

Todo esto genera una sensación generalizada de empobrecimiento e incomodidad. Mientras tanto, grandes empresas y sectores financieros baten récords históricos en beneficios; muchas familias deben ajustar cada euro para poder llenar sus neveras y afrontar los gastos adicionales típicos durante estas fiestas.

Desconexión entre estadísticas macroeconómicas y vida cotidiana

La brecha entre las estadísticas oficiales y la vida diaria se vuelve cada vez más evidente. Los datos proporcionados por el INE indican que aunque la inflación alimentaria presenta cierta moderación promedio, los productos cuyo precio aumenta con mayor fuerza están pesando cada vez más en las economías domésticas. Las subidas notables en ternera (22% en algunos cortes), huevos (hasta un 30% según OCU), chocolate (29%) junto con otros productos frescos revelan una presión intensa pero selectiva sobre los hogares.

A su vez, la clase media española observa cómo su capacidad para ahorrar e invertir disminuye año tras año. La dificultad para acceder a una vivienda se acentúa; por si fuera poco, salarios estancados y una presión fiscal creciente agravan aún más este panorama precario.

Navidad, un lujo para muchos

Los efectos de estas subidas son especialmente palpables durante la campaña navideña. Lo que tradicionalmente era sinónimo de derroche gastronómico y reuniones familiares se convierte para muchos en un ejercicio forzado de contención y sacrificios. El aumento del precio de productos típicos navideños junto con el fenómeno conocido como reduflación obliga a replantear menús y ajustar celebraciones.

Algunos datos reflejan este cambio:

El gasto medio por persona durante Navidad apenas crece a pesar del encarecimiento general.

Los consumidores buscan alternativas más asequibles o recurren a marcas blancas.

Los supermercados reportan un incremento en las ventas de productos en formatos reducidos así como ofertas lanzadas a última hora.

La tendencia inflacionista no parece tener visos claros de remitir a corto plazo. Analistas y centros especializados advierten sobre una generalización de las presiones sobre precios que podrían intensificarse en meses venideros; esto podría ocurrir especialmente si persisten problemas relacionados con cadenas logísticas o crisis internacionales afectando sectores clave como cacao o café.

Mientras tanto, esa brecha entre las cifras macroeconómicas y lo cotidiano sigue ampliándose. Los hogares españoles enfrentan una campaña navideña marcada por prudencia e incertidumbre ante el futuro.

La mesa navideña sigue siendo símbolo festivo; sin embargo, también refleja los retos económicos actuales que enfrenta una sociedad que siente cada vez más lejana esa ansiada prosperidad.