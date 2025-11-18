¿Estamos ante la mayor fuente de corrupción de la historia?

¿Sabías que en enero Baleares registró una tasa de cobertura de prestaciones por desempleo del 360%? ¿Cómo es posible que haya más prestaciones que personas desempleadas?
¿Qué está ocurriendo en provincias como Huelva, Jaén o Teruel, donde los porcentajes también superan el 100% de forma sistemática?
En este vídeo analizamos los datos oficiales del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) sobre la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo en distintas provincias españolas durante los primeros nueve meses del año.
Lo que encontramos es, cuanto menos, inquietante. ¿Estamos ante un error estadístico, una anomalía administrativa… o una red de corrupción institucionalizada? ¿Quién se beneficia realmente de estas cifras? ¿Por qué Madrid, con una población mucho mayor, presenta tasas tan bajas en comparación con otras regiones? Este análisis no pretende acusar sin pruebas, pero sí plantear preguntas incómodas que los medios tradicionales evitan. Porque si el gobierno lo permite… nosotros lo investigamos.
…PERO O HAY CORRUPCIÓN ECONOMICA O LA HAY ESTADÍSTICA.