El Ibex 35 desafía la caída de las criptomonedas y lidera la recuperación bursátil en Europa

El año 2025 se presenta marcado por contrastes en el ámbito financiero.

Mientras las criptomonedas sufren caídas drásticas y las bolsas internacionales navegan en un mar de incertidumbre, el Ibex 35 se erige como el índice desarrollado con mejor rendimiento a nivel global.

Este selectivo español ha acumulado una impresionante subida cercana al 30%, superando notablemente a referentes como el S&P 500, que apenas alcanza un crecimiento del 15% en lo que llevamos de año.

La situación de inestabilidad en los mercados, sobre todo en lo que respecta a los activos digitales, es consecuencia de una serie de factores. La creciente presión regulatoria sobre las criptomonedas, un endurecimiento en las condiciones monetarias y una menor liquidez han llevado a ventas masivas, erosionando la confianza en este sector y arrastrando consigo a las bolsas tecnológicas y a los inversores más arriesgados.

El Bitcoin, por su parte, se encuentra muy alejado de sus máximos históricos de 2021 y lucha por encontrar estabilidad.

Las claves macroeconómicas que impulsan al Ibex 35

El buen desempeño del Ibex 35 se sustenta en tres bases fundamentales: la robustez macroeconómica del país, la solidez fiscal y el dinamismo de los beneficios empresariales. Según analistas de Barclays, España se posiciona como líder en Europa en términos de potencial inversor, gracias a un crecimiento del PIB que se espera entre el 2,7% y el 3% para este año según las últimas proyecciones.

La economía española muestra una notable resiliencia ante la desaceleración global. Su crecimiento supera al de la eurozona y se apoya en la fortaleza del turismo, mejoras en productividad y una demografía favorable.

Se prevé que el déficit público permanezca por debajo del 3% para 2026, con una trayectoria descendente en la deuda sobre PIB y una mejora en la calificación crediticia del país.

El mercado laboral sigue generando empleo, con expectativas de hasta 900.000 nuevos puestos entre 2025 y 2026; además, se estima que la tasa de paro podría caer hasta el 10,5%.

Aunque la inflación ha sido revisada al alza, se mantiene en niveles manejables (en torno al 2,6% para este año), lo que permite a los hogares sostener su consumo y refuerza el atractivo de invertir en renta variable.

Análisis sectorial: bancos, energéticas y valores estrella

El principal motor detrás del Ibex 35 es sin duda el sector financiero, que ha experimentado un incremento del 70% este año y representa dos tercios del crecimiento del índice. La banca española, encabezada por BBVA y Santander, está aprovechando unos tipos de interés aún altos, junto a una sólida demanda interna y una diversificación internacional que ayuda a mitigar riesgos.

Al observar acciones individuales, hay varios valores que han destacado por su fuerte revalorización y prometen aún más potencial para el próximo año:

BBVA : Un actor clave con un crecimiento sólido y presencia significativa en Latinoamérica.

: Un actor clave con un crecimiento sólido y presencia significativa en Latinoamérica. Endesa : Ha reportado un aumento neto superior al 30%, con generación de caja récord y una política de dividendos atractiva.

: Ha reportado un aumento neto superior al 30%, con generación de caja récord y una política de dividendos atractiva. Repsol : Tiene perspectivas optimistas debido a posibles escaseces en el mercado de refino y genera flujo de caja estable; sus precios objetivo rondan los 17 euros.

: Tiene perspectivas optimistas debido a posibles escaseces en el mercado de refino y genera flujo de caja estable; sus precios objetivo rondan los 17 euros. Indra, Unicaja, Santander y Solaria: Han visto revalorizaciones superiores al 100% desde enero; además, otras trece compañías han superado el 50% durante este año.

Otros nombres como Acciona, ACS, Arcelor Mittal y Mapfre también muestran fuerza; sin embargo, empresas como Puig, Cellnex, Amadeus, Rovi e Inditex permanecen neutrales o rezagadas.

Predicciones económicas y escenarios para 2026

Las proyecciones para el próximo año mantienen un tono optimista aunque sugieren una normalización gradual del ciclo económico. Se prevé que el crecimiento del PIB se modere entre un rango del 1,9% al 2,3% para 2026; aun así, esta cifra seguirá siendo superior a la media europea gracias al consumo privado y la inversión que sostendrán este impulso.

Factores estructurales como la digitalización, la transición energética y la llegada de fondos europeos continúan respaldando la actividad económica. No obstante, hay advertencias sobre obstáculos potenciales: la pérdida del impulso exportador junto con una contención en la demanda europea podrían frenar esta expansión; la volatilidad política así como tensiones comerciales—especialmente con Estados Unidos—agregan incertidumbre a las previsiones y la falta de vivienda asequible junto con escasez laboral en ciertos sectores limitan las capacidades de crecimiento a medio plazo.

Recomendaciones para inversores en bolsa

En España, el posicionamiento inversor sigue siendo bajo si lo comparamos con países como Alemania o Italia. Esto deja margen para nuevas entradas e indica un potencial significativo de recuperación. Las valoraciones actuales del Ibex presentan un PER de 12,1 veces beneficios futuros; esto implica un descuento respecto a otras partes de Europa haciendo más atractiva la diversificación en carteras.

De cara a los próximos meses, los inversores deberían considerar:

Mantener exposición a bancos y energéticas que lideran este ciclo beneficioso ofreciendo protección contra la inflación.

Prestar atención a cómo evolucionan los tipos de interés así como a políticas fiscales clave para estimular tanto la demanda interna como la financiación empresarial.

Elegir acciones con crecimiento sostenible junto con buena generación de caja y dividendos estables.

Estar atentos a la volatilidad global así como señales correctivas tras recientes correcciones del Ibex alrededor de los 15.800 puntos; no obstante, las perspectivas siguen siendo alcistas a corto plazo.

El mercado español cierra el año con un sesgo positivo mientras avanza hacia 2026 mostrando potencial para continuar desafiando pesimismo internacional. Así pues, parece que esta fiesta bursátil aún no tiene visos de finalizarse.