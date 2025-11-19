Si el Gobierno lo permite

Pagas más, recibes menos: la verdad del gasto público

Archivado en: Economía

¿Realmente vivimos en un Estado del Bienestar… o en una gran estafa fiscal? En este vídeo analizamos con datos oficiales de Eurostat e IGAE cómo ha evolucionado el PIB per cápita nominal y disponible en España entre 2018 y 2024, y lo comparamos con el brutal incremento de los impuestos y el gasto público. ¿Qué descubrirás en este vídeo? • Cómo el PIB nominal per cápita ha subido un 25,7%, pero el disponible solo un 18,6%.

• El aumento de los impuestos per cápita en un 36,9%… ¿y a cambio de qué? • Un análisis detallado del gasto público: ¿realmente se invierte en sanidad, educación y servicios sociales?

• ¿Por qué el gasto político ha crecido un 22,9% y supera al de sanidad y educación juntos?

Datos que no verás en los telediarios:

• En 2024, los impuestos alcanzan los 673.734 millones de euros, mientras que el gasto público se dispara a 725.001 millones.

• La protección social y la sanidad crecen, pero no al ritmo del aumento de la presión fiscal.

Datos que no verás en los telediarios:

• En 2024, los impuestos alcanzan los 673.734 millones de euros, mientras que el gasto público se dispara a 725.001 millones.

• La protección social y la sanidad crecen, pero no al ritmo del aumento de la presión fiscal.

• El gasto político sigue siendo uno de los grandes protagonistas del presupuesto.

