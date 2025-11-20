Nvidia impulsa Wall Street y refuerza el optimismo en el IBEX 35: resultados espectaculares de la tecnológica

El mercado ha vivido una jornada frenética tras la publicación de los resultados de Nvidia, que han superado todas las previsiones.

Esto ha vuelto a centrar la atención en la revolución que está generando la inteligencia artificial.

Al otro lado del Atlántico, el IBEX 35 se consolida en niveles no vistos en más de 15 años, impulsado por su propio rally y una macroeconomía que continúa sorprendiendo con cifras positivas.

La combinación entre un entorno macroeconómico sólido dentro de España junto con el impulso tecnológico global sumado a resultados empresariales robustos coloca a los inversores ante una coyuntura sumamente prometedora —y desafiante— durante esta última década.

Ahora bien: gestionar adecuadamente ese riesgo sin renunciar al potencial retorno es fundamental.

Nvidia: resultados extraordinarios y reacción del mercado

Nvidia ha presentado unas cifras que rompen con cualquier pronóstico conservador.

La compañía tecnológica reportó unos ingresos récord de 57.000 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, lo que representa un aumento del 62% respecto al año anterior y un 22% más que en el trimestre anterior.

El beneficio neto alcanzó casi los 31.800 millones de dólares, un crecimiento interanual del 65%, y un beneficio por acción de 1,30 dólares, superando así las estimaciones de los analistas.

La clave radica en la imparable demanda de chips para inteligencia artificial, donde la necesidad sobrepasa cualquier expectativa y mantiene los márgenes brutos por encima del 73%.

La respuesta del mercado ha sido contundente: las acciones subieron más de un 5% en el after hours, arrastrando consigo a otras tecnológicas como AMD o Micron.

Un dato relevante es la previsión para el próximo trimestre: Nvidia espera alcanzar una facturación de 65.000 millones de dólares, con márgenes cercanos al 75% y un gasto operativo alineado con la expansión del personal y el desarrollo de nuevas generaciones de productos.

Impacto en el sentimiento bursátil

Este rally no está exento de controversia. Algunos analistas advierten sobre el riesgo potencial de burbuja en la IA debido a las altas valoraciones, aunque la solidez de los resultados y la proyección de demanda sostienen un optimismo palpable a corto plazo.

Las grandes tecnológicas —Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta—, principales clientes de Nvidia, planean aumentar su inversión en IA un 34% durante los próximos doce meses, según datos recientes.

La reacción inmediata ha sido positiva en los mercados globales; sin embargo, persiste una volatilidad considerable, especialmente entre las acciones relacionadas con semiconductores y tecnología.

Al mismo tiempo, los sectores financiero y energético en Europa, menos expuestos a esta burbuja tecnológica, continúan ofreciendo oportunidades atractivas.

IBEX 35: análisis sobre acciones y previsiones económicas

El IBEX 35 está disfrutando uno de sus mejores años recientes.

Acumula una subida superior al 30% durante este 2025, posicionándose como el índice desarrollado más rentable a nivel mundial. El selectivo español se aproxima ya a los 15.900 puntos, alcanzando máximos históricos tras romper resistencias que llevaban vigentes más de quince años.

Factores que impulsan al Ibex

Sector financiero: Representa dos tercios del incremento anual, con bancos como BBVA, Santander y Unicaja destacando revalorizaciones que superan el 100% en algunos casos.

Representa dos tercios del incremento anual, con bancos como BBVA, Santander y Unicaja destacando revalorizaciones que superan el 100% en algunos casos. Entorno macroeconómico: España crecerá un 2,7% este año, muy por encima del 1,3% previsto para la eurozona; esto se debe a la fortaleza del turismo, la llegada constante de inversión extranjera y una disciplina fiscal sólida.

España crecerá un 2,7% este año, muy por encima del 1,3% previsto para la eurozona; esto se debe a la fortaleza del turismo, la llegada constante de inversión extranjera y una disciplina fiscal sólida. Valoraciones atractivas: El Ibex cotiza a 12,1 veces beneficios futuros frente a las 14,6 veces del MSCI Europe; esto ofrece margen para seguir creciendo y reduce el riesgo ante caídas abruptas.

El Ibex cotiza a 12,1 veces beneficios futuros frente a las 14,6 veces del MSCI Europe; esto ofrece margen para seguir creciendo y reduce el riesgo ante caídas abruptas. Momentum positivo: Las revisiones al alza sobre las previsiones de ganancias junto con una fuerte generación de caja en sectores clave refuerzan el atractivo del mercado español.

En este último trimestre se mantiene firme la tendencia alcista. La resistencia crucial se sitúa en los 15.467 puntos, siendo este un objetivo inmediato para los inversores; aunque se prevé que la volatilidad siga presente pero controlada.

Apuestas destacadas dentro del IBEX 35:

BBVA: Referente bancario con exposición internacional y solidez en márgenes.

Referente bancario con exposición internacional y solidez en márgenes. Repsol: Protagonista del sector energético con potencial ante la esperada escasez de refino en 2026.

Protagonista del sector energético con potencial ante la esperada escasez de refino en 2026. Indra, Unicaja, Santander y Solaria: Compañías que han visto revalorizaciones superiores al 100% desde enero; reflejan así el dinamismo y diversidad del selectivo.

Compañías que han visto revalorizaciones superiores al 100% desde enero; reflejan así el dinamismo y diversidad del selectivo. Endesa, ACS, Acciona y Arcelor Mittal: Estas empresas han acumulado rentabilidades superiores al 50%, destacándose por su capacidad para generar caja y mantener dividendos.

Por otro lado, Puig Brands experimenta un castigo acumulado del 19,4%, convirtiéndose así en el farolillo rojo del año.

Predicciones económicas y escenarios para inversores

De cara a 2026, los analistas ven posibilidades para que la bolsa española continúe sobresaliendo dentro de Europa.

Barclays prevé un crecimiento empresarial entre el 8% y el 9%, muy por encima de la media continental; además, se espera que tanto el déficit público como la deuda sigan bajo control .

Para quienes invierten en bolsa ahora mismo, combinar un entorno macroeconómico favorable con valoraciones atractivas sitúa al Ibex 35 como una opción interesante para grandes fondos.

Se aconseja mantener posiciones en banca y energía además de optar por valores que generen caja fuerte sin perder vista la diversificación ante posibles correcciones técnicas.

Volatilidad en Asia e indicios de toma de beneficios

Mientras Wall Street celebra optimistamente los resultados positivos ofrecidos por Nvidia, Asia ha vivido caídas notables entre algunos valores destacados. Las acciones de CATL han descendido un 8% en Hong Kong tras finalizar su periodo lock-up; esto ha provocado una significativa toma de beneficios recordando a los inversores sobre la importancia vital que tiene gestionar activamente tanto el riesgo como la liquidez dentro de mercados emergentes.

Aprovechar la fortaleza actual del Ibex 35 para consolidar posiciones tanto en banca como energía. Mantener vigilancia activa sobre valores tecnológicos con múltiplos elevados especialmente tras este rally impulsado por IA.

Diversificar hacia sectores defensivos así como compañías con generación estable de caja. Estar atentos a señales potenciales de volatilidad o correcciones técnicas tras subidas tan marcadas.