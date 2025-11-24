Vagos, inútiles, incompetentes, gandules y perezosos

Según Eurostat, España ocupa el puesto 21 de 27 países en uso efectivo de los fondos. Sí, has leído bien: 21 de 27.

España ha sido el segundo país que más fondos Next Generation ha recibido hasta el 2024, solo por detrás de Italia. ¡48.303 millones de euros!

Una cifra que permitiría transformar nuestra economía entera: digitalización, energía, infraestructuras, productividad, industria… Mientras Dinamarca, Francia, Países Bajos o Alemania usan más del 100 % de lo recibido (algunos incluso anticipando ejecución futura), España se queda clavada en un 64,7 %, a años luz de los países que sí saben gestionar los fondos europeos. Para rematar el desastre, somos el país que más fondos aún no ha ejecutado: más de 163.000 millones previstos, de los que apenas se ha utilizado una mínima parte.

Y eso que Sánchez presume cada semana de “gestión ejemplar”.

La realidad es otra:

📌 Proyectos sin ejecutar

📌 Retrasos administrativos

📌 Ministerios que no saben ni redactar convocatorias

📌 Autonomías que bloquean procedimientos

📌 Empresas que no encuentran dónde presentar los proyectos

📌 Subvenciones que nunca llegan

📌 Y un Gobierno que lleva 4 años vendiendo humo Europa lo sabe.

Bruselas lo sabe.

Y los datos oficiales son demoledores.

Este vídeo desmonta la propaganda y muestra la vergüenza: España, campeona en recibir dinero… y campeona en no saber usarlo.

El problema no es el dinero: el problema es quién lo gestiona.