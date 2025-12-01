Pablo Gea: “Los autónomos tienen que derribar el sistema que los está asfixiando”

El joven abogado Pablo Gea, analista, escritor y Vicecoordinador del Distrito Norte en Sevilla por el grupo municipal de Vox, expone las exigencias de millones de autónomos que han salido este domingo a la calle.

El expolio fiscal y las trabas burocráticas son las dos grandes razones que llevan a millones de personas a manifestarse para exigir a este Gobierno -y a los futuros- una solución definitiva que alivie una situación cada día más insostenible. Entre ellos se encuentra Pablo Gea, un abogado con despacho propio en Sevilla. “Se mire por donde se mire, que el Estado te quite más del 60% de lo que generas con tu propio esfuerzo es inadmisible. Los autónomos y la sociedad hemos asumido esto como si fuera normal, cuando no lo es. Ni puede serlo.”

Además de su actividad como jurista y escritor, Gea ha sido nombrado recientemente Vicecoordinador del Distrito Norte en Sevilla por el grupo municipal de Vox, un reconocimiento que llega pese a llevar muy poco tiempo afiliado al partido. Su ascenso rápido se explica por su amplio currículo a una edad temprana y por su intensa actividad política a pie de calle.

Este domingo ha acudido a la manifestación de autónomos en Sevilla, donde ha denunciado lo difícil que -a su juicio- el Gobierno se lo está poniendo a este colectivo en general y a los jóvenes en particular. “Los autónomos tienen que derribar el sistema. Así de claro. Así de sencillo. Y, para ello, el único instrumento posible es la política. Una política que una todo, desde lo que sucede en tu barrio hasta las decisiones que se toman en la Moncloa y en Europa.”

Gea, que fue candidato a la alcaldía de Huelva en las Elecciones Municipales de 2023, sostiene que a estas alturas las opciones para los autónomos se han reducido de forma drástica. “A los despistados, que recuerden que fue el Partido Popular el que subió el IVA al 21%. Lo paga el consumidor, sí, pero daña irremediablemente la actividad económica del productor.”

Como escritor, es autor de seis libros, el más reciente El Imperio de la Stasi, que cierra una trilogía sobre los Estados totalitarios iniciada con De la Constitución al Terror y El Estado del Führer. En su obra traza paralelismos entre las dictaduras del siglo XX en Rusia y Alemania y lo que considera un deterioro acelerado del Estado de Derecho en España. “Aunque parezca exagerado, el colapso institucional que vivimos bebe mucho de las estrategias políticas desarrolladas por nazis y bolcheviques. El socialismo, en todas sus encarnaciones, siempre ha detestado la separación de poderes, la libertad individual y la capacidad de generar riqueza.”

El abogado señala lo que considera una lógica de un sistema que “esclaviza a los jóvenes” para sostener el sistema de pensiones. En un país donde el número de funcionarios supera al de autónomos, las matemáticas -afirma- confirman la denuncia que este colectivo ha expresado en las calles. Y todo ello sin un plan claro a la vista. “A los autónomos solo les queda seguir haciendo malabares hasta jubilarse o cerrar su negocio.”

Gea comenzará próximamente charlas y colaboraciones en varios medios de comunicación, donde seguirá defendiendo la causa autónoma y su visión política. Cree que la lucha desde Vox es necesaria porque -según afirma- es “el único partido que no ha robado” y porque “los grandes partidos están llenos de casos de corrupción y necesitan una limpieza total y políticas más cercanas al ciudadano”.